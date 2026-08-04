La Batalla de Flores de Elche bate todas las previsiones y se lanzarán 250.000 tagetes

Pasaban las 11.20 horas de este martes cuando el alcalde de Elche, Pablo Ruz, protagonizó la estampa del día lanzándole flores al concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert y a la edil de Festejos, Inma Mora, en una batalla improvisada y de buen rollo en la que, casi seguro, se olvidaron por un instante del quehacer diario que implica ser un cargo público para acariciar aquellos recuerdos de infancia. Y es que por cinco minutos, y mientras eran grabados por los medios de comunicación, se les veía como niños y niñas felices mientras compartían el momento con las reinas y damas de este 2026. No era para menos, ya que el mensaje que querían trasladar era que en apenas unos días, en plenas fiestas patronales, ese derroche de intercambio de clavelones pasará de los huertos a las calles en una cita multitudinaria.

El bipartito de PP y Vox confirmó que este 2026 se recolectarán alrededor de 250.000 tagetes para la consolidada Batalla de Flores de la Gestora de Festejos Populares, un nuevo récord desde que se recuperó la tradición hace un lustro, y tres desde que el Ayuntamiento se encarga del cultivo, partiendo de que en 2025 fueron 200.000 los ejemplares cultivados, y la cifra ya cuadruplicaba a la del año anterior.

Cuatro huertos

Ya el pasado junio el Ayuntamiento apuntaba a que se estaban preparando cuatro huertos municipales para esta labor de plantación, y lo curioso es que al tratarse de variedades con colores muy vivos como amarillo y naranja provocan un efecto hipnótico en quienes transitan alrededor, como se podía apreciar este 4 de agosto en puntos como el huerto en las inmediaciones del Hospital General que el Ejecutivo local eligió para escenificar el trabajo municipal. Los trabajos de recogida hasta la víspera del acto, e incluso ese mismo día por la mañana se realizará la última recogida para garantizar que lleguen en las mejores condiciones posibles al tradicional lanzamiento.

Las Reinas Mayor e Infantil de las Fiestas de Elche recogiendo tagetes en el huerto frente al Hospital General / Alex Domínguez

"Van a ser 250.000 proyectiles de flor, que se dice pronto. Son 250.000 flores que vamos a lanzar en esa preciosa manifestación de ilicitanía y también, por qué no decirlo, de adrenalina", afirmó Ruz mientras reconocía entre risas junto al presidente de la Gestora, Fernando Jaén, que este ejercicio viene muy bien para rebajar las tensiones.

Colaboración

El primer edil destacó que el cultivo es posible gracias al trabajo coordinado de diferentes servicios del Ayuntamiento para labrar la tierra, formar los caballones para facilitar el riego y mantener en condiciones las acequias. En este sentido, agradeció la implicación del departamento de Parques y Jardines, del área de Palmeral y del personal encargado de los huertos, además de la colaboración de Riegos de Levante en el suministro de agua, institución que estuvo representada en la convocatoria por el presidente de la Margen Izquierda, Roque Bru, y el vicepresidente José Esquembre.

Detallaron desde el equipo de gobierno que por cada planta salen cinco o seis clavelones agradeciendo la simbiosis "perfecta" entre la comunidad de regantes, la Acequia Mayor, el Ayuntamiento, la Federación Gestora y las reinas y damas.

Ruz puso además el acento en que se trata de una iniciativa de bajo coste económico para las arcas municipales, sin precisar cuánto supone llenar de tagetes las cuadrículas, y enfatizó que en contraposición la tradición tiene un "elevado valor patrimonial y festivo", incluso lanzando un mensaje contra la violencia. "Menos bombas y más flores, que diríamos en este mundo", comentó.

Ruz con los ediles Claudio Guilabert e Inma Mora durante el acto de corte de flores / Alex Domínguez

Los huertos históricos amplían su protagonismo

Los clavellones que se emplearán en el espectáculo floral del 12 de agosto proceden del Hort de Pontos, Hort de la Tía Casimira, Hort de Dins y Hort de la Malena. El objetivo municipal es ampliar progresivamente la superficie dedicada a este cultivo, y en este sentido el primer edil avanzó que el Ayuntamiento estudia incorporar también el Hort del Gat a esta plantación si finalmente ese enclave acoge la elección de las reinas y damas de las Fiestas, como ya planteó el bipartito recientemente.

Las obras no alterarán el recorrido

Ante la posible incidencia de las obras del entorno de la Basílica y la Plaza del Congreso Eucarístico en la celebración local, Ruz descartó cualquier afección al recorrido previsto. Explicó que ya se han retirado las vallas situadas frente al Palacio de Altamira y que la plantación de nuevos árboles de sombra en esa zona se acometerá una vez finalice el verano.

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Asimismo, volvió a insistir en que será precisamente después del periodo estival cuando las obras de remodelación entren en su fase de mayor intensidad, con la previsión de que puedan concluir entre enero y febrero del próximo año.