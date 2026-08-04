Un abanico del Misteri d'Elx que toca el cielo

A partir de este 11 de agosto, cuando los ilicitanos y visitantes acudan a los ensayos generales del Misteri d'Elx, y a las representaciones después, se abanicarán teniendo la sensación de que están más cerca del cielo. Al menos esa era la intención de la artista Dolça Quesada, la autora este 2026 del pay-pay de La Festa que, con su particular estilo colorido, representa por una cara la dormición de la Virgen y el alma ascendiendo al cielo por la otra.

A una semana de que se inicien los ciclos del drama asuncionista desde la Basílica de Santa María, el salón de plenos acogió este martes uno de los actos que abren el camino hacia los días grandes de agosto, en una cita, que duró algo más de media hora y en la que se pusieron todas las atenciones, a modo de despedida de la primera línea, sobre Joan Castaño después de que hace semanas trascendiera que deja el Patronato y también su cargo como Archivero de La Festa después de más de cuatro décadas al frente. Pese a su marcha presentó el último facsímil editado por el Patronato, trabajo que completó antes del relevo, y que este año está dedicado al estudio que José Ruiz de Lihory publicó en 1900 sobre el drama asuncionista.

La primera en tomar la palabra fue la artista y presidenta de la Comisión de Cultura de la junta rectora, María Dolores Mulá, quien destacó la singularidad del encargo realizado a su compañera de profesión, Quesada, subrayando que para cualquier artista "es precioso que miles de personas se abaniquen con tu arte". La directora de la escuela de pintura de l'Hort del Xocolater repasó la trayectoria de Dolça definiéndola como una creadora profundamente vinculada a Elche, y que además siempre se apoya de su pequeño pajarillo que simboliza la libertad.

Miembros del Patronato y de la corporación municipal en la presentación del facsímil y pay-pay de La Festa / J.R.Esquinas

La artista ilicitana reconoció que después de otros encargos como el cartel de las Fiestas de 2011, como rememoró el alcalde, cumplía el deseo que tenía desde estudiante de editar el pay-pay, y confesó que lo más especial para ella era "haber llegado a tiempo" de que sus padres se puedan abanicar con él.

Objetos cotidianos

La artista explicó que cuando cursaba Bellas Artes imaginaba aplicar la pintura a objetos cotidianos capaces de llegar a mucha más gente que un cuadro colgado en una vivienda, algo que cree que ha conseguido, aunque con cierto temor a no estar a la altura, explicó. Para estar lo más acertada posible, explicó, tuvo que visitar en dos ocasiones el Museo de la Festa buscando inspiración y preguntando si existía un archivo con todos los abanicos realizados anteriormente.

Fue precisamente durante una de esas visitas cuando encontró el elemento que acabaría dando personalidad al diseño. En un primer momento imaginó un abanico con forma de paleta de pintor, pero todo cambió al contemplar el pequeño guitarrillo que acompaña al Araceli de los Ángeles. Aquella silueta terminó convirtiéndose en la forma definitiva de este elemento.

Quesada explicó que tras numerosos bocetos eligió representar a la Virgen dormida junto al alma ascendiendo al cielo. Además, incorporó la pequeña talla de madera que simboliza precisamente el alma de la patrona. La artista sacó a colación el debate reabierto hace días sobre la participación de las mujeres en la obra sacro lírica, pero lejos de entrar en la polémica aseguró sentirse "muy feliz de formar parte". En su discurso, en el que se definió como "tejedora de mundos bellos" también hubo palabras de apoyo al pequeño comercio haciendo énfasis a las dificultades a las que se enfrentan los autónomos y pequeños empresarios.

El presidente del Patronato, José Manuel Sabuco, abraza a Joan Castaño tras su marcha como archivero / J.R.Esquinas

Reconocimiento

El recién nombrado presidente del Patronato, José Manuel Sabuco, se sumó a las cálidas palabras en torno a la obra, a la que definió como el regalo de una "joya artística" convencido de que miles de personas podrán disfrutarla durante las representaciones de agosto, teniendo en cuenta que se calcula que se editarán 20.000 ejemplares. Sabuco tampoco quiso perder la ocasión de arrancar su alocución pidiendo un reconocimiento expreso para Castaño, cuya labor volvió a convertirse en uno de los ejes de la ceremonia. Calificó su trayectoria de "crucial para el mantenimiento de nuestra Festa". Tras recordar sus 46 años dedicados al archivo y a la investigación, aseguró que su trabajo "es digno de reconocimiento" porque ha permitido enriquecer el conocimiento colectivo sobre el Misteri.

El alcalde, Pablo Ruz, fue incluso más allá ya que situó al archivero como uno de los grandes investigadores de la historia ilicitana. A su juicio, las dos personas que más han contribuido al conocimiento de Elche son Pere Ibarra y Joan Castaño. Incluso sostuvo que la producción científica del segundo supera a la del cronista ilicitano "no solo por cantidad, sino por calidad". Ruz destacó que toda esa inmensa obra se ha desarrollado siempre con un único objetivo: servir a su ciudad y a la Mare de Déu. Ruz incluso llegó a aseverar que la ciudad tiene una deuda pendiente con su labor "y este pueblo tiene que saldar una deuda; ya veremos cómo", afirmó entre risas cómplices en la sala, y ante la convicción de que el autor ilicitano todavía tiene mucho que aportar.

Por alusiones el propio documentalista lanzó un deseo dirigido a la nueva dirección del Archivo y del Patronato: que continúen recuperando documentos difíciles de localizar porque constituyen "una forma de mostrar en el presente la historia y el pasado". Estas declaraciones llegaron después de que desgranase el complejo trabajo de investigación que hay detrás de cada una de las ediciones facsimilares que publica el Patronato. Explicó que preparar una publicación de estas características, como esta última de la que se han editado 1.000 ejemplares, requiere un largo proceso de selección, aprobación institucional, reproducción y edición, recordando que este volumen ya estaba preparado antes del relevo en el Archivo.

Un momento del acto institucional de presentación del pay-pay y el facsímil del Misteri d'Elx / J.R.Esquinas

Eclipse solar

El investigador justificó la elección de la obra de José Ruiz de Lihory por el enorme valor documental del capítulo dedicado al Misteri. Trayendo al presente el eclipse solar, pero el de 1900, expuso que Elche recibió entonces la visita de numerosas comisiones científicas internacionales y de destacados intelectuales interesados por la representación, entre ellos el músico Felipe Pedrell, quien elaboró el primer estudio científico sobre el drama ilicitano.

También rememoró la llegada ese mismo año de una delegación de Lo Rat Penat encabezada por Teodor Llorente y de figuras como Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure o el propio Barón de Alcalalí. Según explicó, el capítulo reproducido contiene una valiosa documentación facilitada por Pere Ibarra e incluye la transcripción del Consueta del Misteri de Valencia. Explicó que durante mucho tiempo se creyó que los Misteris de Tarragona, Valencia y Elche procedían de una misma representación medieval que únicamente había sobrevivido íntegra en Elche. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que cada uno de ellos era diferente.

Paradójicamente, gracias a aquella teoría el Barón publicó el Consueta valenciano a partir de un manuscrito que posteriormente desapareció. "Gracias a este libro conservamos hoy ese texto", explicó Castaño, justificando así la importancia histórica de reeditar la obra.

La edil de Cultura, Irene Ruiz, con el pay-pay y el facsímil al fondo / J.R.Esquinas

Pinturas

También recordó que el volumen incorpora ilustraciones del pintor Zapater sobre la Magrana, la procesión del 15 de agosto y la Coronación, así como el origen de esta colección de facsímiles, una iniciativa impulsada por Biel Sansano en 2004 para regalar estas publicaciones a los congresistas que visitaban Elche. Desde entonces únicamente dejó de editarse en 2020 debido a la pandemia de coronavirus, mientras que en 2025 incluso se publicaron dos volúmenes, uno de ellos dedicado a la Constitución Apostólica de Pío XII sobre la proclamación de la Mare de Déu de la Asunción.