La Real Orden eleva la presión con la Generalitat y el Ayuntamiento para que cierren filas con el regreso de la Dama de Elche

La Real Orden de la Dama de Elche aprovechaba este martes la conmemoración del 129 aniversario del hallazgo del busto íbero en el yacimiento de La Alcudia ante varios centenares de personas para volver a reclamar una implicación decidida de todas las administraciones en favor de su regreso. La presidenta de la entidad, Mari Carmen Pérez Cascales, elevaba el tono de la reivindicación al reclamar en palabras a INFORMACIÓN que Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Elche unan esfuerzos y que activen la comisión mixta entre ambas administraciones. “Fue anunciada el pasado año para trabajar en la vuelta de la escultura, aunque fuera inicialmente mediante una cesión temporal”, exponía la responsable de la Real Orden, que también apuntaba a que es necesario que “todos los partidos recuperen el Pacto de La Alcudia suscrito por unanimidad durante el anterior mandato municipal”.

La conmemoración del hallazgo de la Dama de Elche se realizaba en el yacimiento de La Alcudia, en el punto donde fue encontrada / Alex Domínguez

La tradicional conmemoración del descubrimiento reunía, un año más, a representantes institucionales, universitarios, culturales y festeros en el enclave donde el 4 de agosto de 1897 el joven agricultor Manuel Campello Esclápez encontró una de las principales joyas del arte íbero. El acto mantenía prácticamente el mismo formato que en ediciones anteriores, con la participación del alcalde, Pablo Ruz; representantes de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández; miembros de la corporación municipal; la Dama Viviente, así como las reinas y damas de las Fiestas de Elche y de las comisiones del Camp d'Elx, y numerosos ilicitanos e ilicitanas que acudían a rendir honores a la Dama en el lugar de su descubrimiento.

Elche conmemora el 129 aniversario del hallazgo de la Dama en La Alcudia / Alex Domínguez

Reivindicación institucional

La principal novedad llegaba en el mensaje lanzado por la presidenta de la Real Orden. Pérez Cascales insistía en que la reclamación ya no puede recaer únicamente sobre las asociaciones y colectivos ciudadanos, sino que debe estar liderada por las administraciones públicas. "Estas reivindicaciones, sin perjuicio de que nosotros las lancemos, no nos corresponde solo a las asociaciones. Si no tenemos el apoyo decidido de las autoridades, no vamos a ningún lado", manifestaba.

En este sentido, recordaba que el Pacto de La Alcudia, aprobado por unanimidad durante la etapa de Carlos González como alcalde para solicitar la cesión temporal de la Dama, continúa siendo un punto de partida válido y reclamaba recuperarlo. También pedía poner en marcha la comisión mixta entre Generalitat y Ayuntamiento que se anunció hace un año para abordar esta cuestión.

"Debemos retomar el acuerdo de La Alcudia y esa comisión mixta con la Generalitat y que las instituciones y los políticos se pongan a trabajar, que arranquemos. Sólo así seremos capaces de dar un primer paso, que no todo se quede en voluntad mostrada de la palabra", señalaba.

La comitiva recorrió el yacimiento de La Alcudia durante la conmemoración del 129 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche / Alex Domínguez

La presidenta de la entidad consideraba que la reivindicación cuenta con un consenso prácticamente unánime en la ciudad y recordaba que PP, PSOE, Vox y Compromís han respaldado en diferentes momentos el regreso de la escultura. "Si hay algo que une en esta ciudad, es la Dama de Elche", afirmaba.

Pérez Cascales explicaba, además, que la comisión mixta planteada entre Generalitat y Ayuntamiento nunca llegó realmente a constituirse y atribuía en parte esa paralización a los acontecimientos que marcaron los últimos meses. "Todo se paró, primero con el covid, que ha sido un antes y un después; después vino la dana y ha sido también un antes y un después y, que yo sepa, esa comisión no se ha creado o al menos no ha dado ningún paso", lamentaba.

La responsable de la Real Orden defendía igualmente que el debate ya no debe centrarse en cuestiones técnicas, convencida de que el traslado de la escultura es perfectamente viable.

"No existen problemas técnicos para su traslado. Sólo es una cuestión de voluntad política", aseguraba, al tiempo que recordaba que piezas de materiales similares viajan habitualmente por todo el mundo y que Elche ya demostró en 2006 que dispone de las condiciones necesarias para custodiar la obra. "Técnicamente es posible traerla y, además, aquí estamos perfectamente preparados en la ciudad de Elche para tenerla en las condiciones que se merece, como ya lo demostramos en 2006", añadía.Emoción en La Alcudia

Más allá del carácter reivindicativo, el acto volvía a estar marcado por el componente simbólico y emocional que cada año rodea el aniversario del hallazgo. Pérez Cascales definía la jornada casi como una "romería" hasta el lugar donde apareció la escultura y reconocía que la fecha mantiene intacta su capacidad para emocionar a los ilicitanos.

"Es un día de recordar, de pensar en cómo se halló la Dama, del milagro, porque para mí eso fue un milagro y un misterio y que tuvimos la suerte de que fuera a nuestra ciudad esa pieza arqueológica de indudable valor, belleza e historia", manifestaba.

La presidenta recordaba igualmente que la escultura sólo ha regresado a Elche en dos ocasiones desde su descubrimiento y que la última visita, en 2006, dejó una huella imborrable entre los vecinos. "La tuvimos diez días cuando fue hallada. Ha venido dos veces en 129 años. ¿Y qué ilicitano no adora a la Dama?", se preguntaba, antes de subrayar que el busto constituye uno de los grandes símbolos identitarios del municipio junto al Palmeral y el Misteri d'Elx. "Donde vamos, ¿qué regalamos? Pues la Dama de Elche", resumía.

El presidente de la Unió de Festers del Camp d'Elx y Mari Carmen Pérez Cascales, con las representantes del campo. / Alex Domínguez

Acto con respaldo festero y universitario

Como ya ocurriera el pasado año, el homenaje volvía a desarrollarse en el Museo y Parque Arqueológico de La Alcudia, donde la Dama Viviente, Daniela Díaz, recorría el yacimiento portando un ramo de flores que posteriormente depositaba junto a la réplica del busto íbero, uno de los momentos más emotivos de la tarde.

La ceremonia reunía también al alcalde, Pablo Ruz, que reiteraba una posición similar a la defendida en anteriores conmemoraciones al respaldar las reivindicaciones de la Real Orden. El regidor insistía en que, aunque entiende que las colecciones nacionales deben preservarse, sigue sin compartir que el Ministerio de Cultura cierre la puerta incluso a una cesión temporal como la que ya se produjo en 2006 y volvía a reclamar un mayor diálogo institucional para hacer posible el regreso de la pieza.

La presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche volvió a reivindicar el regreso del busto íbero / Alex Domínguez

Junto a él participaban representantes de la Universidad de Alicante, encabezados por el vicerrector de Investigación de la UA y vicepresidente de la Fundación de La Alcudia, Francisco Mora; además de la vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad de la UMH, María Asunción Amorós; concejales de la Corporación municipal, las Reinas Mayor e Infantil de las Fiestas de Elche y una amplia representación de las comisiones festivas tanto del casco urbano como, sobre todo, del Camp d'Elx, cuya presencia volvía a reforzar el vínculo entre la escultura y el entorno rural donde fue descubierta hace ahora 129 años.

Torrellano

Previamente, por la mañana, hubo una mesa conmemorativa en Torrellano con motivo del 129 aniversario del descubrimiento del busto, en una jornada llena de tradición, historia y convivencia. Para ello, se contó con la presencia de la Dama Viviente y de las Reinas y Damas de las Fiestas de Torrellano, y se repartieron numerosos obsequios entre los asistentes, como pulseras, cuentos, figuras de la Dama de Elche o abanicos.