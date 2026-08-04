La Policía Nacional de Elche destapa un envío de 60 kilos de marihuana hacia Europa

Una investigación del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Elche ha permitido intervenir más de 60 kilos de marihuana que viajaban ocultos en un camión de gran tonelaje con destino al continente europeo. La operación culminó en La Jonquera (Girona) con la detención del conductor del vehículo y la incautación tanto de la droga como del tráiler utilizado para el transporte.

La actuación fue desarrollada por agentes de la Policía Nacional en la autopista AP-7, dentro de una investigación abierta por la unidad especializada de Elche sobre el tráfico de marihuana y su salida hacia distintos países europeos.

Investigación iniciada en Elche

La intervención tuvo su origen en una investigación que el Grupo de Estupefacientes de Elche mantenía abierta sobre una organización dedicada al tránsito de marihuana y su transporte fuera de España. Fruto de esa labor de seguimiento e intercambio de información con otras unidades policiales, los agentes pudieron localizar el vehículo cuando circulaba por la AP-7 a la altura de La Jonquera, uno de los principales pasos fronterizos entre España y Francia.

La operación iniciada por la Policía Nacional de Elche finalizó en el puesto fronterizo de La Jonquera / INFORMACIÓN

Una vez localizado el tráiler, los policías le dieron el alto en un área de descanso para proceder a una inspección del remolque y comprobar la carga que transportaba.

Durante el registro comprobaron que parte de la mercancía estaba compuesta por electrodomésticos de segunda mano distribuidos en varios palés, una carga aparentemente legal que ocultaba la droga.

Oculta entre electrodomésticos

La inspección permitió descubrir cuatro palés con mercancía en cuyo interior se escondían numerosos paquetes de marihuana. Los agentes localizaron la sustancia estupefaciente mezclada entre los electrodomésticos para dificultar su detección durante el transporte.

En total fueron intervenidos 48 paquetes, todos ellos envasados al vacío, un sistema habitual para reducir el olor de la droga y facilitar su traslado.

El pesaje posterior confirmó que el cargamento alcanzaba 60 kilogramos de marihuana, una cantidad que, según la Policía Nacional, iba destinada al mercado europeo.

Detenido y a disposición judicial

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la intervención del vehículo y a la detención del conductor, acusado de un presunto delito contra la salud pública.

El arrestado fue posteriormente puesto a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer el alcance de la red dedicada al transporte internacional de marihuana y determinar si existen más personas implicadas en la organización.

La Policía Nacional destaca que la actuación ha sido posible gracias a la colaboración entre las unidades encargadas de la investigación y el operativo desplegado en La Jonquera, que permitió impedir que el cargamento alcanzara su destino fuera de España.