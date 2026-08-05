Así acabará el pregón del capitán del Elche, Josan Ferrández, con el que se abrirán las Fiestas

En cuestión de horas darán comienzo las Fiestas de Elche, con el pregón que, un año más, se ofrecerá desde el balcón del Ayuntamiento, a partir de las diez y media de la noche. Y lo harán de la mano y las palabras del capitán del Elche, Josan Ferrández. Una elección con la que el bipartito de PP y Vox confía en dejar atrás el esperpento vivido hace solo un año, cuando con la designación de Mario Vaquerizo erraron el tiro. De momento, el objetivo parece cumplido, hasta el extremo de que el hecho de que, en esta ocasión, se haya roto la tradición de alternar un hombre y una mujer no ha generado polvareda alguna. “Espero que lo hagamos bien, que represente a Elche lo mejor posible y, sobre todo, que sea con mucho sentimiento y con mucho cariño hacia la ciudad”, decía Josan hace poco más de una semana, durante su presentación oficial. Sentimiento y cariño que tendrán su colofón con el espectáculo final que el equipo de gobierno ha adjudicado a La Fam Teatre por 39.930 euros.

Josan desde el balcón del Ayuntamiento de Elche, en su presentación como pregonero. / Alex Domínguez

Varios premios

La compañía, nacida en 2014 en Vila-real, en Castellón, como consta en su propia web, apuesta por “espectáculos de gran impacto visual y mensajes provocativos que invitan a la reflexión”. De hecho, están especializados en “espectáculos a medida”, y tienen experiencia en actos inaugurales, de clausura, conmemorativos o festivos, como los encendidos de luces de Navidad de diversos municipios, cabalgatas de Reyes, la Cridà de las Fallas de València, o el Vítol de las Fiestas de la Magdalena de Castellón, y cuentan en su haber con premios como el MAX a la mejor labor de producción 2025, el concedido al mejor espectáculo de circo de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2024 o el de mejor espectáculo familiar de la Mostra d’Alcoi 2022.

Luz y color

Ahora llegarán a Elche para cerrar el pregón de las Fiestas con un espectáculo que, según indican fuentes municipales, durará doce minutos, y en el que un video-mapping con imágenes de Elche se combinará con un ballet acompañado de música y de fuegos artificiales, en lo que aspiran a convertir en una fiesta de luz y color.

Un momento del acto del pregón en la Plaça Baix con el director Fernando Furones, el pasado año. / Áxel Álvarez

Consejos

Un espectáculo que pondrá el broche final a las palabras de Josan, quien el pasado 27 de julio, en su presentación, reconoció que una de las primeras personas con las que habló tras cerrarse su nombramiento como pregonero fue con Nino, otro mítico capitán del club franjiverde, también leyenda del Elche como el crevillentino, y pregonero en 2019. De hecho, como explicó Josan la semana pasada, el almeriense le contó cómo vivió la experiencia e incluso le dio algún consejo, sin desvelar mucho más al respecto. En cualquier caso, será este viernes, a partir de las 22.30 horas, cuando desde el balcón del Ayuntamiento podrá poner en práctica esas recomendaciones.

Moros y Cristianos

Antes, a las 18 horas, será el momento de la entrada de bandas de la Asociación Festera de Moros y Cristianos desde las Cuatro Esquinas para acabar en el Palacio de Altamira, con la posterior interpretación del himno oficial “Elche 1977”, a las 19 horas, y tras lo que llegará la Entraeta, a las 19.45 horas, desde Marqués de Asprillas hasta el edificio del Prop.

Concentración de festeros

Mientras, a las 20.30 horas será el turno de la concentración de festeros de las comisiones de la Federación Gestora de Festejos Populares y los miembros de la Unió de Festers del Camp d’Elx, la Comisión de Fiestas de El Altet, la Comisión de Fiestas de Asprillas, la Asociación Histórico-Artística de Pobladores de Elche, la Casa de Andalucía y el Centro Aragonés, desde José María Buck hasta la Plaça de Baix.