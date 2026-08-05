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Agotados en menos de dos horas los primeros abonos del Oasis Elx Music Fest

La organización completa el primer cupo de entradas de 60 euros tras presentar el cartel de la segunda edición, que reunirá el 9 y 10 de octubre a una quincena de artistas en el parking de la UMH como Lori Meyers y Viva Suecia

Así se estrenó en 2025 el Oasis Elx Music Fest

Así se estrenó en 2025 el Oasis Elx Music Fest

J. R. Esquinas

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Elche

El cartel encabezado por Viva Suecia y Lori Meyers del segundo Oasis Elx Music Fest ha generado tanta expectación que, literalmente, han volado en menos de dos horas después de ponerse a la venta el primer cupo de abonos de 60 euros. En la página web del festival, que habilitó la compra online a las 17 horas este miércoles, aparece que este tramo, que era el más económico, estaba "agotado temporalmente", con un desplegable que indica que hay clientes en busca de las últimas entradas. Sí que están disponibles el resto de abonos y modalidades vip. La respuesta del público no se ha hecho esperar cuando hace sólo horas que se presentó este evento musical que tendrá lugar en Elche del 9 al 10 de octubre en el parking de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

"Precio imbatible"

La promotora, Producciones Baltimore, ya había anticipado durante la presentación que esperaba una gran acogida. Su director explicó que el precio de salida era "imbatible" para un festival de estas características, con más de quince actuaciones repartidas en dos jornadas y un cartel que, a su juicio, está al nivel de eventos con el doble de aforo y entradas considerablemente más caras.

El principal reclamo será Viva Suecia, una de las bandas más cotizadas del panorama nacional y que este año únicamente actuará en dos festivales: El Jardín de las Delicias, en Madrid, y el Oasis de Elche. Junto a ellos estará Lori Meyers, otra de las grandes referencias del indie español, además de La La Love You, Barry B, Carlos Ares, Niña Polaca, Ojete Calor, ELYELLA, Malmö 040, Miss Caffeina, El Diablo de Shanghai, Hoonine, Mujeres, Niños Bravos, Nuestra Señora, Teo Lucadamo y TCYSOA, además de las bandas que se incorporen a través del certamen de talento local.

Experiencia

El festival repetirá un aforo de 12.500 personas. La organización mantiene también su apuesta por convertir el Oasis en una experiencia que trascienda los conciertos, con una programación paralela gratuita que durante toda la semana incluirá actuaciones en plazas, proyecciones de cine, exposiciones, presentaciones de libros, actividades gastronómicas y un concurso de bandas repartidos por distintos espacios de la ciudad.

Programa de la segunda edición del festival Oasis Elx Music Fest

Programa de la segunda edición del festival Oasis Elx Music Fest / INFORMACIÓN

Durante la presentación, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, defendió que el Oasis representa un paso más en la consolidación de la ciudad como referente cultural y musical, mientras que la concejala de Cultura, Irene Ruiz, destacó el impacto económico que genera un evento de estas características sobre la hostelería, el comercio, el transporte y el sector hotelero. El Ayuntamiento estima que un festival de este tamaño puede dejar entre tres y cuatro millones de euros en la economía local.

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La rápida venta del primer cupo confirma el interés que ha despertado la segunda edición del Oasis, que aspira a consolidarse definitivamente en el circuito nacional de festivales tras una primera entrega marcada por la cancelación de una de las jornadas debido a la alerta roja, pero que aun así logró reunir a miles de asistentes en el recinto universitario.

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