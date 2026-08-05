Elche refuerza los Puntos Violeta para atajar el aumento del "canasteo" en sus fiestas

El Ayuntamiento de Elche reforzará este año los Puntos Violeta de las fiestas patronales con nuevas medidas para prevenir el denominado "canasteo", la práctica consistente en introducir estupefacientes en bebidas sin que la persona afectada sea consciente de ello, con el objetivo de abusar de ellas, la conocida como sumisión química. Tras detectar un incremento de este tipo de situaciones durante las últimas celebraciones, según explicaba este martes la concejala de Mujer, Caridad Martínez, el dispositivo repartirá por primera vez tapaderas para las copas como medida de prevención, además de mantener la atención especializada frente a posibles casos de acoso, agresiones sexuales o cualquier otra situación de riesgo.

La edil presentó el operativo que funcionará entre el 7 y el 14 de agosto, formado por cinco Puntos Violeta, tres de ellos fijos y dos itinerantes, atendidos por cinco psicólogas, cinco promotoras de igualdad y una coordinadora. El servicio cambia además de adjudicataria y durante los dos próximos años será gestionado por la empresa Psicología y Servicios Educativos SL, de Zaragoza, tras un contrato de 22.000 euros anuales, que también incluye la cobertura de Halloween, Nochevieja y las fiestas de las pedanías de Torrellano, El Altet, La Marina, La Hoya, Las Bayas y Matola.

La edil de Mujer con un vaso y la tapadera en forma de pegatina con el lema "Tu seguridad es nuestra prioridad" / V. L. Deltell

Más vigilancia frente a las drogas en bebidas

La principal novedad de esta edición será el reparto de tapaderas para vasos junto con los habituales abanicos y dípticos informativos. La edil explicó que el objetivo es combatir una práctica que preocupa especialmente al Ayuntamiento después de los casos detectados durante las pasadas fiestas.

Martínez señaló que "entendemos que es un problema que tenemos muy acuciante el tema de que se pongan estupefacientes en las copas de chicas y de chicos. Y por lo menos igual con esto podemos concienciar un poquito más. Porque cuando alguien vea una copa tapada le va llamar la atención".

Durante la rueda de prensa, la responsable municipal explicó que los Puntos Violeta no solo ofrecen información y sensibilización, sino que actúan como recurso inmediato cuando se detecta cualquier situación de riesgo. En este sentido, animó a acudir tanto a estos espacios como a las fuerzas de seguridad siempre que una persona observe comportamientos sospechosos o necesite ayuda.

Uno de los puntos violeta junto al racó FestiElx en las pasadas fiestas patronales de Elche / J.R.E.

La edil recordó que en ediciones anteriores una parte importante de las intervenciones estuvo relacionada con jóvenes que comenzaron a encontrarse mal de forma repentina tras consumir una bebida. Según indicó, en algunos casos existieron sospechas de que pudieran haber ingerido sustancias introducidas sin su conocimiento, aunque posteriormente las analíticas no siempre lograron confirmarlo debido a que determinados estupefacientes desaparecen rápidamente del organismo.

Cuando se producen este tipo de situaciones, el personal de los Puntos Violeta activa de inmediato el protocolo establecido junto a los servicios sanitarios, la Policía Local y la Policía Nacional. Si resulta necesario, la persona afectada es trasladada al hospital para recibir atención médica.

Cinco puntos y dos equipos itinerantes

El dispositivo volverá a contar con cinco espacios repartidos entre las principales zonas festivas. Los tres puntos fijos estarán ubicados en la Barraca Municipal, en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández (UMH); la Barraca Jove y el Racó Fester. A ellos se sumarán dos equipos itinerantes, uno destinado a recorrer la zona de las barracas municipales y otro el centro de la ciudad. Cada equipo estará formado por una psicóloga y una promotora de igualdad y desarrollará labores preventivas, además de detectar posibles incidencias mientras recorre las zonas con mayor concentración de público.

Precisamente, Martínez destacó que estos equipos móviles son los que con mayor frecuencia detectan situaciones de riesgo antes incluso de que las víctimas soliciten ayuda. Explicó que en ocasiones han localizado a chicas muy jóvenes indispuestas que estaban acompañadas por personas cuya relación con ellas no estaba clara, por lo que inmediatamente se avisa a la Policía o a los servicios médicos y se evita que puedan abandonar el lugar con terceros.

La concejala también recordó que otro de los casos habituales es el de mujeres con órdenes de protección que coinciden durante las fiestas con la persona denunciada. En esas circunstancias, el personal del Punto Violeta solicita la intervención policial cuando aprecia cualquier incumplimiento de las medidas de alejamiento.

Los horarios del dispositivo serán de 23 a 5 horas en la Barraca Municipal, salvo el 13 de agosto, cuando comenzará a las 0.30 horas. En la Barraca Jove funcionará de doce de la noche a 4 horas, también desde las 00.30 el día 13, mientras que en el Racó Fester abrirá de 12 de la noche a 6 horas, horario que compartirán igualmente los dos equipos itinerantes.

Caridad Martínez expuso las nuevas condiciones de la contrata sobre los Puntos Violeta en las fiestas de Elche / V. L. Deltell

Más psicólogas y atención durante todo el año

Además del dispositivo nocturno, las promotoras de igualdad de Casa de la Dona volverán a instalarse por las mañanas, entre el 10 y el 14 de agosto, junto al Racó del Paseo de la Estación, donde ofrecerán información, repartirán material divulgativo y atenderán consultas de la ciudadanía. Martínez destacó que el nuevo contrato incrementa la presencia de psicólogas respecto al año pasado. Si anteriormente solo había una profesional de Psicología en cada uno de los puntos fijos y el resto del personal correspondía a promotoras de igualdad, este año todos los equipos contarán con una psicóloga y una promotora, reforzando así la capacidad de intervención inmediata.

El servicio será prestado por la empresa Psicología y Servicios Educativos SL, que sustituye a Cruz Roja, entidad encargada del dispositivo en años anteriores. El contrato tendrá vigencia hasta antes de las fiestas patronales de 2028 e incluye también los dispositivos especiales de Halloween, Nochevieja y las principales fiestas de las pedanías.

Durante las fiestas del pasado año, los cinco Puntos Violeta realizaron 5.281 atenciones. Los tres espacios fijos, situados en el Racó FestiElx del Paseo de la Estación, la Barraca Municipal y la zona del Elx Music Fest, concentraron más de 3.700 consultas, mientras que los dos equipos itinerantes atendieron alrededor de 700 personas en las barracas y 832 en el centro de la ciudad. Un balance que, según el Ayuntamiento, confirma la utilidad de un servicio concebido para ofrecer información, prevenir agresiones y actuar con rapidez ante cualquier situación de riesgo durante las fiestas.