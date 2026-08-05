Elche adelanta al 8 de agosto el autobús nocturno por fiestas y dará servicio 23 horas al día

El Ayuntamiento de Elche adelantará este año un día la puesta en marcha del servicio especial de autobuses nocturnos con motivo de las fiestas patronales, de forma que funcionará entre el 8 y el 14 de agosto, una jornada más que en 2025. El dispositivo estará integrado por ocho líneas, tres urbanas y cinco para pedanías, y permitirá que el transporte público preste servicio durante 23 horas al día, enlazando prácticamente con el horario habitual de la red ordinaria. El objetivo es facilitar la movilidad durante las celebraciones y reducir el uso del vehículo privado.

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, destacó que la movilidad sostenible y la seguridad han sido una prioridad desde la llegada del actual gobierno municipal. Según señaló, se trata de un servicio que permite que vecinos tanto de los barrios como de las pedanías puedan disfrutar de las fiestas sin necesidad de utilizar el coche. Además, agradeció el esfuerzo realizado por la plantilla de Autobuses Urbanos de Elche para reorganizar los turnos de trabajo y hacer posible un dispositivo que, según indicó, permitirá ofrecer transporte durante prácticamente todo el día completo; "sólo queda libre una hora sin servicio por necesidades técnicas".

Un momento de la presentación del servicio extraordinario nocturno en las Fiestas de Elche / V. L. Deltell

Ocho líneas para conectar toda la ciudad

El operativo estará formado por tres líneas urbanas —N1, N2 y N3— y cinco líneas de pedanías —NP1, NP2, NP3, NP4 y NP5—. En el casco urbano, los autobuses circularán de 23 a 6 horas con una frecuencia de 30 minutos, una mejora que el Ayuntamiento atribuye a la reorganización del servicio iniciada el pasado año.

La N1 conectará los barrios de Carrús y Toscar, con parada en el centro en la calle Doctor Caro. La N2 dará servicio a El Pla, Llano de San José y Sector V, también con parada central en Doctor Caro. Por su parte, la N3 unirá Altabix, Travalón, el estadio Martínez Valero y la Universidad Miguel Hernández, teniendo como punto de referencia la calle Puerta de Alicante.

Guilabert recordó que anteriormente existía una única línea circular nocturna, lo que alargaba considerablemente los recorridos. La división del servicio por zonas permite ahora mejorar la frecuencia de paso y ofrecer conexiones más rápidas entre los distintos barrios y el centro urbano.

En cuanto a las pedanías, todas las líneas partirán desde el centro de la ciudad. La NP1 llegará hasta Matola y funcionará entre las 23 y las 5 horas. La NP2 enlazará con La Hoya y La Marina, con salidas entre las 23.45 y las 6.20 horas. La NP3 prestará servicio a Las Bayas, con horario de 23.25 a 6.10 horas. La NP4 recorrerá Valverde, Balsares, El Altet y Arenales del Sol, de 23 a 6 horas, mientras que la NP5 conectará con Torrellano entre las 23 y las 5 horas.

Servicio de autobús nocturno de Elche en fiestas / INFORMACIÓN

Menos coche y mayor seguridad

Durante la presentación del dispositivo, el concejal insistió en que este servicio constituye una herramienta para fomentar una movilidad sostenible y aumentar la seguridad durante las fiestas. En este sentido, afirmó que es un "servicio importante, que vertebra el territorio, para hacer partícipe de las fiestas a los vecinos de las pedanías y de todos los barrios, sin necesidad de coger el coche".

El gerente de Autobuses Urbanos de Elche, Ángel Luis Andreu, explicó que el dispositivo mantiene la estructura implantada el pasado año, aunque incorpora ajustes fruto de la experiencia acumulada durante las anteriores fiestas. Según indicó, se han revisado horarios y mejorado frecuencias para adaptarse mejor a la demanda prevista.

Andreu recordó que la celebración de numerosos actos festivos obliga a realizar más de 150 cortes de tráfico diferentes, circunstancia que puede afectar al recorrido habitual de algunas líneas, especialmente las urbanas. Por ello, recomendó consultar diariamente la información actualizada en la APP para conocer desde qué punto exacto partirán los autobuses.

Las modificaciones también podrán consultarse a través de la página web fiestasenelche.es, la aplicación Movilidad Elche, las redes sociales de Autobuses Elche y del Ayuntamiento, además de los paneles informativos instalados en las paradas. A su vez, conductores e inspectores informarán a los usuarios de cualquier cambio derivado de los cortes de circulación.

Un autobús urbano de Elche / Matías Segarra

Bonos, tarifas y paradas a demanda

Los usuarios podrán utilizar cualquiera de los bonos actualmente vigentes en la red de transporte urbano, así como los títulos gratuitos de los que dispongan determinados colectivos. Quienes no utilicen estos títulos podrán viajar con el billete especial de 1,45 euros, una tarifa 10 céntimos superior a la del servicio ordinario.

El Ayuntamiento recordó además que continúa operativo el sistema de paradas a demanda para mujeres jóvenes y personas con dificultades de movilidad dentro de los recorridos establecidos. Este servicio permite solicitar al conductor una parada lo más próxima posible al domicilio, siempre que se encuentre dentro del itinerario autorizado.

Guilabert destacó también que sigue funcionando con normalidad el taxi compartido para pedanías, una iniciativa impulsada por el departamento de Movilidad tras regular jurídicamente este servicio, que anteriormente carecía de un marco definido.

En cuanto a las líneas diurnas, el gerente explicó que continuarán prestando servicio con normalidad durante las fiestas, aunque podrán experimentar modificaciones puntuales en función de los desfiles, mascletàs, Entradas o la Nit de l'Albà.