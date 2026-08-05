Ruz proyecta llevar los grandes festivales en Elche al Hort del Gat para "desahogar" a la UMH

Días después de que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, plantease trasladar la elección de las Reinas y Damas a los anexos del Hort del Gat en vista de que el evento se queda pequeño, este miércoles confirmó también que se planea utilizar el pulmón verde para desplazar los grandes festivales que celebre la ciudad con tal de descongestionar el parking de la Universidad Miguel Hernández. Así lo expuso durante la presentación de la segunda edición del Oasis Music Fest que se celebrará el 9 y 10 de octubre en el parking de la UMH y tras ser preguntado, en presencia del rector de la institución académica, sobre si se espera consolidar este festival en el recinto del campus.

Ruz avanzó que el bipartito trabaja ya en la búsqueda de una ubicación definitiva para este tipo de acontecimientos y precisamente la opción que cobra más fuerza es el renovado espacio flanqueado por la Comisaría de la Policía Nacional y el antiguo cuartel de la Guardia Civil y tras la inyección de 700.000 euros para reflotar el huerto histórico.

Una de las partes del Hort del Gat que se han puesto en valor con la última remodelación / José Navarro

Un macrosolar que, según explicó el alcalde, dispone de unas dimensiones muy superiores a las del parking universitario hasta el punto de casi triplicarse. Aunque no se han sacado números, si en el estacionamiento del campus habrá un aforo de 12.500 personas en el festival de otoño, y 8.000 en las barracas de las Fiestas, todo hace pensar que este futurible emplazamiento podría alcanzar las 30.000 personas, un dato que no está confirmado y que tendría que estudiarse muy bien en cuanto a condiciones de seguridad.

"Enorme generosidad de la UMH"

El primer edil se limitó a aseverar que se está trabajando en "desahogar esa enorme generosidad que tiene la Universidad Miguel Hernández", en referencia a la cesión que la institución viene haciendo al Ayuntamiento durante infinidad de años para acoger eventos musicales que en otros lugares de la ciudad, hasta la fecha, eran inviables.

Tanto el rector, Juanjo Ruiz, como Ruz, confirmaron a este diario que un lugar alternativo beneficiaría a ambas administraciones porque la universidad podría seguir manteniendo su bolsa de aparcamiento en el recinto principal y en el parking de La Galia, el parking disuasorio por excelencia de la ciudad y que llega a máximos en épocas claves como Navidad o Semana Santa. Cuando esta zona de estacionamiento gratuito está ocupada, como ocurre desde hace días por el montaje de la barraca municipal, los conductores tienen que optar por cambiar el hábito de aparcamiento en busca de plazas, una situación que ahora en verano no es muy problemática porque hay zona azul gratis y la afluencia es menor por las vacaciones escolares, pero que en octubre, cuando se espera el Oasis, sí que traería cierto conflicto por la demanda de los propios universitarios y de quienes van a su puesto de trabajo cerca del centro y no quieren o no pueden permitirse pagar cada día una plaza en un párking subterráneo privado.

Bienvenida curso académico

Eso sí, desde el Ejecutivo local expusieron que para el encuentro musical se habilitará la parcela norte del Huerto de Revenga para aliviar la falta de plazas. Como el posible cambio de ubicación no se espera para este 2026, el rector, Juanjo Ruiz deslizó la posibilidad de que el Ayuntamiento y la Universidad trabajen para integrar el festival dentro de los actos de bienvenida del alumnado universitario. La propuesta todavía se encuentra en fase de estudio, aunque tanto el rector como el alcalde dejaron claro que la colaboración entre ambas instituciones continuará reforzándose.

Sobre los pasos que harán falta para abrir la puerta de festivales en el huerto, Ruz expuso que habrá que acondicionar correctamente el terreno y garantizar la conservación del entorno. Preguntado expresamente sobre si sería necesario modificar el uso urbanístico del suelo para celebrar festivales en ese emplazamiento, el alcalde rechazó esa posibilidad. Argumentó que se trata de eventos temporales, sin ocupación permanente del terreno.

"Esto sería algo efímero", afirmó. A su juicio, la celebración puntual de festivales no genera un impacto incompatible con el espacio y, por el contrario, defendió que puede aportar beneficios. Incluso contrapuso estos acontecimientos con la recuperación ambiental. "Impacto positivo es restaurar un palmeral que estaba lleno de picudo, basura y abandono", resaltó tras la actuación que se ha venido desarrollando en los últimos meses para ordenar cuadrículas y recuperar el orígen agrícola.

Sostenibilidad

El director de Producciones Baltimore, José Piñero, que tampoco vio descabellado que el festival se desplace en futuras ediciones, quiso responder también a las dudas sobre el posible impacto ambiental de un festival en un entorno de estas características. Explicó que la empresa trabaja con consultoras especializadas en sostenibilidad y que es la única promotora de la Comunidad Valenciana que utiliza un sistema de sanitarios capaz de reciclar la totalidad del agua utilizada, una tecnología empleada también en grandes acontecimientos internacionales como la Fórmula 1 o festivales europeos.

Para justificar que el impacto sería mínimo, aseguró que la organización apuesta por materiales reutilizables, sistemas de gestión ambiental certificados y parte de la energía procede de generadores alimentados mediante sistemas solares. "A nosotros nos preocupa que tanto el festival como el entorno estén cuidados. La sostenibilidad forma parte de nuestro ADN", aseguró.