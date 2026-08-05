De mejoras en las sedes a otra declaración de interés turístico: los entes festeros le ponen deberes al alcalde de Elche

A 32 grados, con una humedad del 70% y entre fogones los Amigos del Arroz con Costra de Elche volvieron a conseguir este miércoles concentrar a todos los entes festeros en una comida tradicional en su sede de las escuelas de Daimés, y repetida durante décadas, para dar la bienvenida a las fiestas patronales. Un encuentro que, como es habitual, tuvo mucho de hermandad y de reivindicación poniendo deberes al alcalde mientras degustaban el tradicional plato ilicitano.

En torno a una mesa presidida por el pregonero de este 2026, el capitán del Elche C.F. Josan Ferrández, por Pablo Ruz; su socia de gobierno Aurora Rodil y la edil de Cultura, Irene Ruiz, una veintena de entidades sociales, culturales, festeras, agrícolas y solidarias cogieron el micrófono para trasladar sus inquietudes.

Esta edición fue en la que más colectivos tomaron la palabra durante casi una hora, incluso fuera del ámbito festero como los propios regantes con las habituales demandas de agua o Francisco Escudero en representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, (UNED), que incluso aprovechó para incentivar la matriculación.

Más infraestructuras

Los participantes se encomendaron a la Maredéu por unas celebraciones en paz y el denominador común fue la petición de fortalecer el tejido asociativo, reclamando más apoyo institucional y económico, mejores infraestructuras, nuevos reconocimientos y una mayor presencia del componente social en los actos en honor a la patrona.

Uno de los requerimientos más contundentes llegó de manos del vicepresidente de la Asociación histórico artística de Pobladores, Cristian Amorós, quien denunció el deterioro de la sede donde preparan el Ágora Heliketana y el Belén Viviente.

Comida de la Asociación de amigos del arroz con costra en Elche / Pilar Cortés

Recordó que pese a que llevan años trasladando la problemática al Ayuntamiento el edificio tiene desperfectos con la planta superior clausurada por riesgo de desprendimientos, con presencia de ratas y un cuadro eléctrico deficiente. "Hacemos apuestas sobre si algún día se incendiará el local", narraron desde la entidad.

Desde otra perspectiva la presidenta de la Venida de la Virgen, Fina Mari Román, agradeció la implicación en la rehabilitación de la Casa de la Virgen y avanzó que en días podrán hacer efectivo el traslado a la sede definitiva Sin embargo, recordó que sigue pendiente un almacén donde custodiar todo su patrimonio. Explicó que la carreta, las arcas antiguas, el antiguo trono y numerosos enseres permanecen repartidos en distintos emplazamientos, lo que dificulta tanto su conservación como su localización. "Necesitamos un local para tenerlo todo a mano porque muchas veces ni encontramos las cosas", resumió.

Nit de l'Albà

Uno de los proyectos con mayor proyección de futuro fue el defendido por Antonio Sánchez, presidente de la asociación Amigos de la Nit de l'Albà, que instó a Ruz a comenzar cuanto antes el expediente para lograr que el espectáculo pirotécnico de un salto y sea declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Recordó que la entidad ya colaboró activamente cuando se obtuvo el reconocimiento nacional y ofreció nuevamente toda su experiencia para impulsar esta nueva candidatura ahora que se cumple un lustro, según marcan los requisitos, para luchar por un nuevo grado de promoción.

Al hilo, Sánchez aprovechó para reclamar al bipartito de PP y Vox que de más difusión en el programa de actos al hecho de que la Palmera Imperial también tiene peso en la Alborada ya que la de ocho brazos es la que se dispara desde hace 40 años a las 23.30 horas cuando se inicia el lanzamiento de las ofrendas cada 13 de agosto.

Apoyo institucional

Aunque entre las festeras se encontraba la Reina Mayor de las Fiestas, Laura Rodrigo, junto a las Damas Paula Esquiva y Esther Pradera, dos de las ausencias de la jornada fueron las de los presidentes de la Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén y su homónimo de la Unió de Festers del Camp d'Elx, Andrés Covés, justo en un año en el que sigue avivada la tensión entre ambas entidades por el rechazo del campo a participar en la ofrenda a la patrona del 14 agosto por divergencias entre colectivos.

Aún y así, representantes de ambas entidades relevaron a los máximos responsables en la comida y se enfocaron en el apoyo institucional.

Racó nocturno

Desde la Ufece Antonio Soler pidió expresamente al primer edil que les permita abrir el Racó del colectivo por la noche argumentando que ese espacio constituye el principal punto de encuentro de los festeros del Camp d'Elx y elevó que "no queremos sentirnos festeros de segunda".

Desde la directiva de la Gestora de Festejos Alejo Rodríguez demandó que se mantenga el respaldo municipal tanto en estas fechas señaladas como después. En esa misma línea Julián Fernández, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, recordó que, aunque cada colectivo vista diferente o represente tradiciones distintas, "somos todos iguales, festeros que trabajamos por Elche". Agradeció el apoyo municipal, aunque recordó que todas las asociaciones generan mucho más de lo que reciben y pidió que el Ayuntamiento continúe respaldando todas sus iniciativas.

Dama

Otra de las reclamaciones más directas llegó desde la Real Orden de la Dama justo un día después de conmemorarse el 129 aniversario del hallazgo. En representación del colectivo Sacramento Alvear espetó a Ruz que la asociación necesita más respaldo económico y mayor difusión del busto.

Entre los presentes se encontraba también el oftalmólogo Fernando Soler, costrero de honor, y quien entre risas le pidió al alcalde que el Himno de Elche cuente con una versión reducida que facilite su interpretación en los actos públicos.

Misteri

José Manuel Sabuco se estrenó en el acto como presidente del Patronato del Misteri y aprovechó para animar al resto de entidades a convertirse en embajadoras de "la Festa de tots" mientras desde la Junta Mayor de Cofradías se elevó la necesidad de que no se pierda la religiosidad de los actos populares. Jaime Sánchez, de la Asociación de Carretilleros también puso en valor que de 2013 a la actualidad se han pasado de contabilizar 200 heridos en la Carretillà a 7 en 2025 con el reto de llegar a cero este 2026.

El encuentro también sirvió para mostrar sintonía entre instituciones como el Museo de Pusol o para procurar que las fiestas también lleguen a las personas más desfavorecidas. Alejandro Ruiz, coordinador de Cáritas Elche, defendió que las tradiciones deben caminar de la mano de la solidaridad y agradeció la colaboración municipal y de entidades festeras por facilitar sillas durante los actos a personas en situación de vulnerabilidad. Desde Conciénciate también reclamaron más visibilidad para las personas en apuros.

Fuera del ámbito festero, el presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, reclamó al Gobierno central que no se modifiquen las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Por su parte Paco Picó, en representación de la Acequia Mayor del Pantano, divulgó una guía botánica sobre la biodiversidad que genera el sistema hidráulico milenario y que se repartió después entre las entidades.

Ruz recogió el guante de las demandas, sin responder a ellas, pero poniendo cifras al esfuerzo de la Administración local para hacer posible las Fiestas. Manifestó que se destinarán 2,8 millones de euros desde la Concejalía de Fiestas y 900.000 euros desde Cultura, y que junto al despliegue de seguridad habrá una inversión de cinco millones "en felicidad", con la previsión de superar las 600.000 personas en las calles del 7 al 15 de agosto.