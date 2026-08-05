La Reina de las Fiestas de 2025 presentará el Festival de la Canción de Elche

La Reina de las Fiestas de Elche 2025, Nuria Tejero Adsuar, se estrenará como presentadora en el VI Festival de la Canción Festes d'Elx, una de las citas musicales incluidas en la programación festiva de agosto. La máxima representante de las fiestas ilicitanas compartirá el escenario del Hort de Baix con el actor y director ilicitano Salva Monleón durante la gran final del certamen, que se celebrará este jueves, 6 de agosto, a partir de las 21.30 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo, un evento que está dentro del programa de las Fiestas de Agosto.

Cartel del VI Festival de la Canción Festes d'Elx / INFORMACIÓN

La organización del festival incorpora así a una de las figuras más representativas de las fiestas locales para conducir una gala en la que competirán una veintena de jóvenes artistas y que contará además con la actuación de Meryln Cruz, finalista del programa "Aria: Locos por la Ópera" de TVE1, durante la deliberación del jurado.

Una representante ligada a las fiestas ilicitanas

La presencia de Nuria Tejero supone un nuevo vínculo entre el certamen musical y las tradiciones festivas de la ciudad. La joven, de 22 años y natural de la pedanía de El Altet, fue proclamada este año Reina Mayor de las Festes d'Elx, culminando una trayectoria vinculada desde hace años a las celebraciones locales. Su relación con las fiestas comenzó en 2014, cuando fue elegida Dama Infantil, antes de convertirse en la máxima representante festera de la ciudad. Además, está graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Con motivo de su participación en el festival, Tejero ha destacado la importancia que ha adquirido el certamen para los jóvenes intérpretes de la provincia. La Reina de las Fiestas ha señalado que "Es un honor poder participar en un festival que ha descubierto tantos talentos y que se ha convertido en uno de los grandes escaparates de la música de nuestra tierra", unas palabras con las que ha mostrado la ilusión con la que afronta su debut como presentadora.

A lo largo de la gala compartirá escenario con Salva Monleón, que repite como maestro de ceremonias tras conducir también la edición celebrada el pasado año y que, según la organización, ha mostrado su entusiasmo por volver a participar en el evento, esta vez acompañado por la Reina de las Fiestas.

Actuación de Samy Ángel en el certamen del pasado año / Patricia Pérez Gutiérrez

Meryln Cruz actuará durante la deliberación

Uno de los momentos destacados de la velada llegará mientras el jurado decide el fallo del concurso. Durante ese intervalo, el público asistente podrá disfrutar del concierto de Meryln Cruz, finalista del programa de TVE1 "Aria: Locos por la Ópera", cuya participación aporta una mayor proyección nacional al festival. La actuación servirá de antesala a la entrega de premios de un certamen que alcanza este año su sexta edición y que se ha consolidado como una plataforma para dar visibilidad a nuevos intérpretes.

El VI Festival de la Canción Festes d'Elx está organizado por EMYC Talent Academy, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Elche, y mantiene el objetivo con el que nació: ofrecer un escaparate a artistas emergentes que buscan abrirse camino en el panorama musical.

Un momento de la entrega de premios en el certamen del pasado año / Patricia Pérez Gutiérrez

Veinte finalistas competirán en directo

El certamen volverá a desarrollarse con sus dos categorías habituales. La modalidad Juvenil está dirigida a participantes de entre 8 y 15 años, mientras que la categoría Adulto reúne a jóvenes de 16 a 25 años. En total serán 20 finalistas, diez por cada categoría, quienes subirán al escenario del Hort de Baix para interpretar sus canciones completamente en directo. Cada actuación tendrá una duración máxima de tres minutos, una fórmula que se mantiene desde las primeras ediciones del concurso. La organización recuerda que la entrada será libre hasta completar aforo, por lo que cualquier persona interesada podrá asistir gratuitamente a la final.

Público durante la edición del pasado año del festival en Elche / INFORMACIÓN

En estos seis años de trayectoria, el Festival de la Canción Festes d'Elx ha servido de impulso para numerosos jóvenes artistas. Entre ellos figuran Lucía España, María Rodrigo o Samy Ángel, ganadores en anteriores ediciones que iniciaron su carrera musical en este escenario y que posteriormente han participado en concursos de ámbito nacional e incluso han llegado a firmar contratos discográficos.