El Vinalopó de Elche ya es el tercer hospital de la provincia en nacimientos al atraer a embarazadas de otras áreas

El Hospital Universitario del Vinalopó se ha consolidado como el tercer hospital de la provincia de Alicante con mayor número de nacimientos, al superar los 1.200 partos anuales gracias, en buena medida, a que mujeres procedentes de diferentes municipios, de otras áreas sanitarias incluso, optan por dar a luz en este centro atraídas por su programa de atención al nacimiento. Ese modelo asistencial acaba de recibir un importante respaldo con la obtención de la Fase 4D de la acreditación IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), el máximo nivel de este reconocimiento, que convierte además al hospital en el segundo de la Comunidad Valenciana en lograr esta distinción, únicamente por detrás del Hospital de Torrevieja.

Desde el Vinalopó destacan que la acreditación supone un aval al trabajo desarrollado durante años por el centro sanitario para implantar un modelo de atención materno-infantil basado en la evidencia científica, orientado a las necesidades de las familias y enfocado a ofrecer una asistencia cada vez más respetuosa, segura y personalizada durante el embarazo, el parto, el nacimiento y el periodo neonatal.

Un modelo que atrae pacientes de otras áreas

El crecimiento del número de nacimientos registrados en el Hospital Universitario del Vinalopó responde también, según la dirección del departamento sanitario de Elx-Crevillent, a la confianza depositada por mujeres de distintos municipios que deciden acudir a este centro para dar a luz. Con más de 1.200 partos al año, el hospital se ha situado como el tercer centro con mayor actividad obstétrica de la provincia de Alicante, un dato que "refleja la consolidación de un modelo asistencial que ha ido reforzándose con la implantación progresiva de las distintas fases de la acreditación IHAN".

Natalia Méndez y Carmen Rodríguez, responsables del Hospital Universitario del Vinalopó en Elche / INFORMACIÓN

La obtención del máximo nivel de este distintivo "culmina un proceso de mejora continua desarrollado por los profesionales del hospital durante los últimos años", exponen desde el centro. Solo otros 13 hospitales públicos de España cuentan con esta acreditación, lo que sitúa al Vinalopó entre los centros de referencia nacionales en la atención al nacimiento y convierte al departamento en el segundo de toda la Comunidad Valenciana en alcanzar este reconocimiento, después del Hospital de Torrevieja.

El proceso, según el centro, ha supuesto la implantación de diferentes medidas destinadas a reforzar la calidad de la atención materno-infantil. Entre ellas figura la formación específica de los profesionales que participan en la asistencia al nacimiento y en el apoyo a la lactancia, así como la elaboración y actualización permanente de protocolos sustentados en la evidencia científica.

El hospital también ha reforzado la información y el acompañamiento que reciben las familias tanto durante el embarazo como en el posparto, además de impulsar prácticas consideradas fundamentales para favorecer el bienestar de la madre y del recién nacido. Entre ellas destacan el contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento, el inicio precoz de la lactancia materna, la implantación de la cartilla de lactancia única y exclusiva del Departamento y el mantenimiento del vínculo entre madre y bebé desde los primeros momentos de vida.

Esfuerzo coordinado de todos los profesionales

La consecución de la acreditación IHAN reconoce igualmente el trabajo conjunto desarrollado por los distintos servicios implicados en la atención materno-infantil. La dirección del centro destaca el esfuerzo coordinado realizado por los equipos de Obstetricia, Pediatría, Neonatología, Enfermería, Matronas y el resto de profesionales que intervienen en el proceso asistencial. "Ese trabajo ha permitido avanzar hacia un modelo centrado en la mejora continua de la calidad asistencial y en la creación de un entorno que favorece la participación activa de las familias durante todo el proceso, desde el embarazo hasta los primeros días de vida del recién nacido", explican.

La filosofía que impulsa la acreditación IHAN apuesta por una asistencia adaptada a las necesidades de cada madre y cada bebé, fomentando una atención respetuosa, la escucha activa, la toma de decisiones compartida y el apoyo a la lactancia desde las primeras horas de vida, siempre teniendo en cuenta las circunstancias particulares y las decisiones individuales de cada familia.

En este sentido, la supervisora de la Unidad de Partos del Hospital Universitario del Vinalopó, Carmen Rodríguez, subraya que "este reconocimiento refleja el compromiso de todo el equipo con una atención de calidad, cercana y basada en las mejores prácticas disponibles. Humanizar la asistencia al nacimiento significa acompañar a las familias en un momento clave de sus vidas y ofrecerles el apoyo y la información que necesitan desde el primer momento".

Habitación para el proceso del parto equipada con iluminación y aparatos especiales en el Hospital del Vinalopó de Elche / INFORMACIÓN

Por su parte, la supervisora de Pediatría, Neonatos y Obstetricia del Hospital Universitario del Vinalopó, Natalia Méndez, destaca que "la acreditación IHAN refleja una forma de entender la atención al nacimiento basada en el acompañamiento y el respeto a cada familia. Es un paso importante que consolida nuestro modelo asistencial y el trabajo diario de nuestros equipos."

Referente en humanización del nacimiento

Con la obtención de la Fase 4D, el Hospital Universitario del Vinalopó continúa avanzando en su estrategia de excelencia asistencial y mejora continua, incorporando estándares de calidad que sitúan a las personas en el centro de la atención sanitaria y consolidando un modelo que combina seguridad clínica con una atención más cercana y personalizada.

La Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) constituye una estrategia basada en la evidencia científica cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención que reciben las madres y los recién nacidos mediante la implantación de buenas prácticas asistenciales en hospitales, centros de salud y unidades neonatales.

Esta iniciativa promueve la aplicación de los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, con el propósito de favorecer una atención respetuosa durante el nacimiento y garantizar un adecuado apoyo a la lactancia materna, aspectos que forman parte del modelo implantado en el Hospital Universitario del Vinalopó y que ahora han sido reconocidos con la máxima acreditación existente en este ámbito.