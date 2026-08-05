De Viva Suecia a Lori Meyers: Estos son los artistas confirmados para el segundo Oasis Music Fest

El Oasis Elche Music Fest aspira a consolidarse definitivamente como una de las grandes citas musicales de la Comunidad Valenciana. Apenas un año después de su estreno, el festival regresará los próximos 9 y 10 de octubre con un cartel encabezado por Viva Suecia y Lori Meyers, dos de las bandas más influyentes del panorama indie nacional, acompañadas por una quincena de artistas que convertirán durante dos días el parking de la Universidad Miguel Hernández en el epicentro de la música independiente.

La presentación oficial de la segunda edición reunió este miércoles al alcalde de Elche, Pablo Ruz; la concejala de Cultura, Irene Ruiz; el rector de la UMH, Juanjo Ruiz; y el director de Producciones Baltimore, José, promotora encargada de organizar el evento junto al Ayuntamiento.

Durante el acto, el alcalde defendió que el Oasis supone un paso más en la transformación cultural de la ciudad y permitirá situar a Elche en el mapa nacional de los grandes festivales.

"Nos faltaba un gran festival", resumió Ruz, quien recordó que la ciudad reúne numerosas singularidades —desde sus tres Patrimonios de la Humanidad hasta su universidad— pero carecía de una cita musical de referencia. "Vamos avanzando, transformando la ciudad y convirtiéndola también en un referente del mundo de los festivales", afirmó.

Viva Suecia, una exclusividad nacional

El gran reclamo del cartel será Viva Suecia, una de las bandas más cotizadas del país y cuya presencia constituye una auténtica exclusividad.

Según explicó la organización, el grupo ha decidido reducir drásticamente sus actuaciones en festivales durante 2026 y únicamente participará en dos grandes eventos: El Jardín de las Delicias de Madrid y el Oasis de Elche.

El director de Producciones Baltimore destacó que conseguir su presencia "mide perfectamente la magnitud que queremos para Oasis" y aseguró que actualmente Elche "es la envidia de muchos festivales".

El propio Pablo Ruz subrayó que Viva Suecia está agotando prácticamente todas las entradas de su gira y consideró un "regalo" que la banda haya elegido Elche para una de sus escasas actuaciones.

Junto a ellos actuarán Lori Meyers, otra de las formaciones imprescindibles del indie español.

Un cartel con más de quince artistas

La programación reunirá además a algunos de los nombres con mayor proyección de la escena nacional. La programación combinará grandes nombres consolidados del indie nacional con artistas emergentes y propuestas de distintos estilos. Además de Viva Suecia y Lori Meyers, el escenario del Oasis recibirá a La La Love You, Barry B, Carlos Ares, Niña Polaca, Ojete Calor, ELYELLA, Malmö 040, Miss Caffeina, El Diablo de Shanghai, Hoonine, Mujeres, Niños Bravos, Nuestra Señora, Teo Lucadamo y TCYSOA. A ellos se sumarán los grupos que resulten seleccionados en el certamen de bandas impulsado por la organización para dar visibilidad al talento local.

La organización también volverá a apostar por el talento local mediante un certamen de bandas, cuyos ganadores se incorporarán al cartel definitivo.

José explicó que Baltimore mantiene esta filosofía porque muchas de las bandas que hoy encabezan festivales comenzaron actuando ante apenas unos cientos de espectadores.

J. R. Esquinas

Entradas

Las entradas saldrán a la venta este mismo miércoles a las cinco de la tarde. La organización mantendrá un sistema de venta por cupos, premiando a quienes adquieran sus entradas desde el primer momento.

Los abonos arrancarán en 60 euros, aunque irán incrementando su precio conforme se agoten los distintos tramos, hasta situarse entre 120 y 130 euros. También habrá entradas de día desde 50 euros. Baltimore considera que se trata de un precio "imbatible" teniendo en cuenta el cartel y recordó que existen festivales con el doble de aforo cuyos precios son considerablemente superiores.

Una ciudad convertida en festival

Más allá de los conciertos principales, Oasis volverá a extenderse por toda la ciudad.

La organización repetirá la denominada "Ciudad Oasis", una programación completamente gratuita que durante toda la semana ofrecerá conciertos en plazas, proyecciones de cine;presentaciones de libros;

exposiciones;

concurso de bandas;

actividades gastronómicas;

rutas comerciales.

La intención es que el festival trascienda el recinto principal y convierta a Elche en un gran escaparate cultural.

Impacto económico

La concejala de Cultura, Irene Ruiz, defendió que Oasis supone mucho más que una programación musical.

Recordó que este tipo de eventos generan un importante retorno económico gracias a la ocupación hotelera, el incremento de la actividad hostelera, el comercio y el transporte.

Aunque el año pasado no pudo medirse con precisión debido a la cancelación de una jornada por la alerta roja, el Ayuntamiento calcula que un festival de estas características puede generar entre tres y cuatro millones de euros de impacto económico.

Ruiz recordó además que los grandes festivales aportan cerca de 400 millones de euros anuales a la Comunidad Valenciana y puso como ejemplo citas consolidadas como FIB, Low Festival, Spring Festival o Zevra.

Elche presume de músculo cultural

La edil aprovechó la presentación para reivindicar el momento cultural que atraviesa la ciudad.

Enumeró la programación de las fiestas patronales, con artistas como Siloe, Marta Sánchez o Depresión Sonora, y recordó que durante los últimos doce meses Elche ha acogido actuaciones de Raphael, Antonio Orozco, Estrella Morente, Sínova o, próximamente, Sara Baras.

"Quizá Oasis no sea el mejor festival de España, pero es el nuestro y lo vamos a disfrutar muchísimo", afirmó.

La UMH refuerza su alianza con el Ayuntamiento

El rector, Juanjo Ruiz, destacó la importancia de la colaboración entre la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento.

Aseguró que el festival encaja perfectamente en la estrategia de colaboración institucional y defendió que acontecimientos de este tipo contribuyen a proyectar tanto la imagen de la ciudad como la de la propia universidad.

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Ruz quiso agradecer públicamente esa colaboración y destacó la "extraordinaria" relación existente entre ambas instituciones, convencido de que ambas pueden seguir impulsando proyectos conjuntos de gran alcance.