Santa Pola ni olvida ni perdona 24 años después del atentado de ETA contra la casa cuartel

Entre margaritas y claveles blancos sobre la bandera nacional, peluches y una emoción a flor de piel que el tiempo no puede apaciguar, vecinos de Santa Pola se reunieron ayer como cada 4 de agosto para clamar contra el terrorismo y rendir homenaje a la niña Silvia Martínez y Cecilio Gallego, asesinados por ETA en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en 2002. Como quedó acreditado nuevamente, la villa marinera ni olvida ni tampoco perdona después de que sigan las causas abiertas contra los cabecillas de un golpe que se saldó dos vidas y que dejó un reguero de heridos, por no hablar de la cicatriz imborrable que dejó no sólo en las familias afectadas si no en toda una localidad costera que continúa haciendo el mismo ritual por la memoria de los fallecidos y de todas las víctimas de la banda terrorista, como también quiso destacar el Ayuntamiento a través de un breve comunicado.

Pasaban las 20 horas cuando se inició el espontáneo ceremonial en la Plaza Silvia Martínez a la que asistieron miembros de la corporación municipal y representantes de los cuerpos de seguridad se han unido en un abrazo colectivo para reafirmar el compromiso de la localidad con la memoria, la dignidad y la justicia. Entre los presentes se encontraba la propia alcaldesa, Loreto Serrano, que portó una corona de laurel junto con la edil de Seguridad Ana Blasco o el diputado provincial ilicitano Juan de Dios Navarro.

La parte central del breve acto la protagonizaron los padres de la pequeña de seis años, que ahora tendría 30 si no le hubieran arrebatado la vida mientras jugaba en casa. José Joaquín Martínez, padre de la menor, presentó el encuentro tratando de contener la emoción al que le siguió un minuto de silencio en honor a Silvia y al resto de víctimas como Cecilio, que se encontraba esperando el autobús aquel fatídico día cuando saltó por los aires un coche bomba con 100 kilos de explosivos.

Ya en 2025 la madre de la niña, Toñi Santiago, apuntaba a que junto a sus abogados y la Asociación Dignidad y Justicia seguía personada como acusación particular en la Audiencia Nacional, donde se instruye una causa contra seis miembros del comité ejecutivo de ETA de aquel momento. Denunció que pese a los avances por los informes de la Guardia Civil y la Policía, existe una parálisis en el proceso contra los responsables intelectuales del atentado. En más de una ocasión la progenitora ha lamentado que se tratase a su hija como "moneda de cambio en una negociación con quienes han llenado España de regueros de sangre inocente".