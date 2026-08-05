Largas colas para conseguir una entrada para las Fiestas de Elche

A tan solo unas horas de que comiencen en Elche los actos más esperados del mes de agosto, los ilicitanos e ilicitanas esperaban su turno al sol y acalorados, entre abanicos de cartón, para hacerse con una de las sillas que les permitiera disfrutar del desfile de Moros y Cristianos o la Charanga. Las casetas de madera que se encargaban de vender estas entradas, se encontraban en pleno centro de la ciudad, en la Plaça de Baix, donde se formaban dos filas diferentes dependiendo del acto al que se quisiera acudir. Entre ellas, familias con niños que no quisieron perder la oportunidad de hacerse con una de las papeletas, pese los 30 grados que ya se registraban a mediodía. Largas colas que recorrían el recinto desde las diez de la mañana, y que eran el reflejo de la gran ilusión y expectación que albergan estas Fiestas en toda la ciudad.

Expectación

Tal era el entusiasmo que una de las compradoras allí presentes, y que esperaba en la fila de los Moros y Cristianos, residente en Madrid pero que lleva más de 18 años veraneando en Arenales del Sol, explicó que hace varios años pudo disfrutar de los actos por primera vez y reconoció que, "como me gustaron mucho estas fiestas, me he traído a mi familia de Galicia para que lo disfruten ellos".

Horas de cola

La otra cara de la moneda fue la demora. Así lo expresó uno de los compradores, el cual afirmó que llevaba en la cola desde las diez de la mañana y su turno llegó una hora y media después. De esta manera, y a modo de queja para los próximos años, reclamó que debería haber más casetas repartidas por toda la ciudad.

Horario

El horario que presentan las casetas depende del acto. Por un lado, la venta de entradas para la Charanga estará hasta el 11 de agosto de 10 a 14 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Y, por otro lado, para el desfile de Moros y Cristianos se podrá adquirir una silla o tribuna hasta el lunes 10.

La distinción de filas dependiendo del acto al que se quiera acudir. / V. L. Deltell

Precios

En cuanto a la ubicación para la Charanga, que tendrá lugar el día 11 de agosto a partir de las 20.30 horas, el precio oscila entre los cuatro y ocho euros. El lugar más económico para disfrutar de esta animada velada es en la calle Reina Victoria, concretamente en la segunda fila, o en la Corredera, donde habrá una fila única por cinco euros. El punto más privilegiado será la primera fila en la Plaça de Baix, por un precio más elevado, que ronda los ocho euros.

Mientras, tanto para la Entrada Mora del 8 de agosto como para la Entrada Cristiana del día 10, los precios van de los siete euros en Reina Victoria y Corredera a los ocho euros en el Ayuntamiento. El precio de la tribuna para las Embajadas del 9 de agosto será de nueve euros.

Sorteo

La venta de localidades se complementa al sorteo que realizó el Ayuntamiento el pasado 30 de julio para los diferentes actos de las Fiestas de Agosto 2026. En total, se presentaron unas 2.768 personas, superando de esta manera la cifra del año pasado que rondaba los 1.600, es decir, en esta ocasión se han conseguido más de mil inscritos. De hecho, los actos que registraron una mayor demanda continúan siendo las representaciones del Misteri d'Elx, con 2.079 solicitudes para asistir, concretamente, al pase de la noche del 12 de agosto y el del día 11, con 1.941 interesados.

Por otra parte, el acto de la Charanga se posicionó como el tercer evento más reclamado con 1.708 inscritos y, finalmente, completaron el ránking la Entrada Mora con 1.634 participantes, la Entrada Cristiana con 1.576 y las Embajadas con 1.350.

Recogida

En esta misma línea, las invitaciones de este sorteo deberán recogerse de manera presencial en la Concejalía de Participación, ubicada en la plaza Menéndez Pelayo, en el número 2, en horario de 8.30 a 13.30 horas. Las Entradas Mora y Cristiana y las Embajadas cuentan con un plazo abierto hasta este jueves, mientras que para los actos más demandados, las representaciones del Misteri d'Elx y la Charanga, las entradas podrán recogerse hasta este mismo viernes.