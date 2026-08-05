Una visita con ofrenda floral a la patrona abre la participación de UFECE en las Fiestas de Agosto de Elche

Una visita esta mañana a la Virgen de la Asunción en la basílica de Santa María con ofrenda de flores por parte de las reinas y damas de las comisiones de fiestas asociadas a la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), de padres y madres de las mismas y de miembros de la entidad con su presidente, Andrés Coves, al frente ha abierto la participación del campo ilicitano en las Fiestas de Agosto.

El acto se ha realizado en el marco de la visita-ofrenda en el Camarín de la Virgen organizada por la Asociación de Amigos de la Nit de l’Albà, cuya presidenta de honor desde 2010 es la Virgen de la Asunción. El presidente de la asociación, Antonio Sánchez, ha agradecido la presencia no solo del centenar de miembros y representantes de UFECE sino también la de responsables de otras entidades, del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal.

Andrés Coves también ha agradecido el trato dispensado por los directivos de la asociación y ha señalado que “hoy, con esa subida al Camarín de la Virgen, nuestras representantes han podido depositar por lo menos una flor en memoria del reinado que están viviendo. Y a partir del día 7, tendremos el pregón de fiestas, el racó y algunos pasacalles. Bueno, menos de lo que nos gustaría porque la verdad es que quisiéramos que nuestra participación fuese un poquito más amplia”.

El presidente de UFECE también precisa que “estamos contentos porque tenemos cabida dentro de las Fiestas de Elche y aprovechamos para invitar a todos los ilicitanos, a todo el campo de Elche, a que participen en las fiestas, a que vengan a nuestro racó y a que compartan con nosotros estos días”.

La ofrenda a la patrona marca el primer acto de UFECE en las Fiestas de Agosto en Elche / INFORMACIÓN

Racó, mascletá nocturna y desfile

La participación de la Unió de Festers del Camp d’Elx en estas celebraciones de agosto seguirá el próximo viernes, día 7, con la asistencia al pregón a cargo del jugador del Elche C.F. Josan Ferrández, a las 22:30 horas. Los miembros de las comisiones de fiestas se concentrarán en el Sector V, desde donde saldrán hacia la plaza de Baix sobre las ocho de la tarde acompañadas de bandas de música.

UFECE inaugurará su racó, que estará ubicado enfrente de la Oficina de Turismo, en el Paseo de la Estación, el día 11, y permanecerá abierto hasta el día 15, entre las 12:30 horas y las 15:00 horas, aproximadamente. Este racó será, como es tradicional, el punto de encuentro de los vecinos del campo y contará con la colaboración de distintos restaurantes y empresas del Camp d’Elx, que ofrecerán sus platos típicos.

El día 11, tendrá lugar la mascletà nocturna de los festeros del campo, organizada por UFECE y a cargo de Pirotecnia Turis, al descanso de los ensayos generales del Misteri. El disparo se celebra en la avenida Alcalde Vicente Quiles, a la altura del Paseo de la Estación, y será encendida por Vicente Bordonado, el geógrafo y “hombre del tiempo” de TeleElx, quien presenta el programa ‘El Camp en Festes’ y es una persona muy apreciada en todas las pedanías.

Por otra parte, el día 13 los festeros de la UFECE realizarán un pasacalles por el centro de Elche a partir de las 12:00 horas con música de dolçaina y tabalet y acabarán en el racó, donde repondrán fuerzas para asistir a la mascletà que este día tendrá lugar en Traspalacio.

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Asimismo, representantes de las 13 comisiones festeras asociadas a UFECE, así como los miembros de su junta directiva, participarán en la tradicional procesión de la Virgen del día 15, dando por finalizadas sus actividades en las Fiestas de Agosto de 2026.