La basílica de Santa María pondrá en marcha una oficina en Elche para dar un impulso a la restauración, que se cifra en 10 millones de euros

Dar un paseo por el entorno de la basílica de Santa María, el templo en el que reposa la Patrona de Elche, la Virgen de la Asunción, y en el que se representa el Misteri d’Elx, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, resulta desde hace tiempo un tanto desolador. La prueba es la multitud de redes que envuelven la construcción, incluso en la Puerta Mayor. Unas mallas que evidencian la necesidad urgente de impulsar ya la restauración del edificio. En este contexto, desde hace un año personas vinculadas a Elche y al mundo empresarial y de la publicidad han venido trabajando en la constitución de una fundación que permita no sólo acometer la rehabilitación, con un coste que se ha cifrado en 10 millones de euros, sino también su posterior conservación, para evitar que se llegue de nuevo a situaciones como las que se están viviendo en estos momentos. Para ello, y como primer paso mientras que se acaba de poner en marcha esta organización sin ánimo de lucro para canalizar la recogida de fondos, Santa María impulsará a principios de septiembre una oficina de información que permitirá conocer el proyecto, atender consultas de la ciudadanía y dar visibilidad al equipo de la comisión que promueve la iniciativa, para que todo el mundo se involucre en la salvaguarda de este símbolo de Elche que es la basílica.

El estado que presenta la basílica de Santa María, con mallas de protección en muchas zonas. / Áxel Álvarez

De la ciudad y de fuera

El propio rector de Santa María, Vicente Martínez, explica que el proyecto únicamente está a expensas de acabar de concretar cuál va a ser su emplazamiento y qué personas estarán en esas instalaciones con las que se pretende que la restauración y la conservación de la edificación se convierta en una empresa de todos y todas en Elche, e incluso de personas de fuera de la ciudad. Entre otras cosas, porque el propio párroco pone el foco en la importancia que tiene la basílica no sólo para los ilicitanos e ilicitanas, también para las personas que llegan desde otros puntos de la provincia, hasta desde fuera, y, en particular, porque, como subraya, “es donde se representa el Misteri, y el único templo que alberga un Patrimonio de la Humanidad de estas características”.

Para el rector, “sin la basílica de Santa María, sería imposible La Festa, y cuando llueve o hace viento se pone en evidencia la necesidad de acometer la rehabilitación”. Lo hace justificando la actuación en los pequeños desprendimientos que se producen a poco que hay un temporal, lo que en los últimos años ha obligado de forma recurrente a ir cubriendo diferentes partes del edificio con mallas protectoras como medida de protección.

La basílica, en la zona que da a la plaza del Congeso Eucarístico. / Áxel Álvarez

Contenido y continente

El anuncio de la puesta en marcha de la oficina llega un año después de que el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, tras el Patronato del Misteri del pasado 13 de agosto, anunciara que se había empezado a trabajar en la fundación. Hasta el punto de que, en aquel momento, sostuvo que “el Misteri es la transmisión de la fe y nuestra preocupación es la de acometer la restauración de la basílica de Santa María”, a lo que añadió que “hay que cuidar el contenido -dijo refiriéndose al drama asuncionista-, pero también el continente, porque, de otro modo, no estará el contenido suficientemente custodiado”.

Turistas paseando por el entorno de la basílica de Santa María. / Áxel Álvarez

De todos

Munilla hasta avanzó en aquel entonces que el Obispado, como titular del templo, tenía una serie de planes para obtener esa financiación, canalizados a través de una fundación para sentar las bases y dar el impulso definitivo a la acuciante rehabilitación. “Pero es un esfuerzo de todos, porque esta es una obra magna, un reto muy grande que tenemos ante nosotros y sin buscar protagonismos personales. Hay que dejarlos fuera. Esta es la casa de María y de los ilicitanos. Hay que ir todos a una dejando de lado a quien tiene en ello el protagonismo”, sentenció, con unas palabras que, prácticamente, calcaría el pasado mes de mayo, durante la conmemoración del XXV aniversario del Misteri como Patrimonio de la Humanidad. “Me gustaría que este reto de la fundación, que tiene como finalidad recaudar los fondos necesarios para esa restauración, tenga el apoyo de todas las instituciones, que no haya rivalidades, que todos nos unamos en algo que es común”, afirmó al respecto.

El campanario de la basílica de Santa María. / Áxel Álvarez

Con el Patronato, en el foco

Ahora, en teoría, está previsto que Munilla dé las primeras claves de esa fundación de nuevo en un Patronato, en el que se celebra el próximo jueves. Será en ese marco en el que se ofrezcan más detalles de la organización que se está perfilando y que se quiere que esté en marcha a finales de año, una vez cumplimentado todo el procedimiento, momento en el que se harán públicos los estatutos y la composición del patronato. De momento, lo que parece claro es que no se seguirá la fórmula de fundación canónica en la línea de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família de Barcelona, como se dijo en un primer momento, porque, en este caso, se trata de una rehabilitación, no de una construcción, como en el supuesto del templo de Gaudí.

La basílica de Santa María de Elche, con la escultura de las Tres Marías en primer plano. / Áxel Álvarez

Sin demora

Este paso llega después de que se haya diagnosticado y documentado el estado en el que se encuentra el edificio. Tanto es así que el Plan Director para la Restauración, redactado por el estudio de arquitectura de Juan de Dios de la Hoz Martínez, y el proyecto de ejecución del Estudio Almagra Arquitectura i Patrimoni, firmado por la arquitecta María Amparo Sebastiá, identifican movimientos en la cimentación que afectan al comportamiento de arcos y contrafuertes, así como filtraciones de agua por las cubiertas que deterioran la sillería. Ambos trabajos coinciden en que se trata de patologías conocidas, acotadas y sujetas a seguimiento técnico, y destacan que la rehabilitación debe abordarse de forma ordenada y sin demora.

Diagnóstico completo

“Disponer hoy de un diagnóstico completo y de un proyecto redactado es precisamente lo que permite afrontar la rehabilitación con criterio y planificación, y no como una reacción improvisada. La fundación nace para dotar a ese trabajo de un marco estable que garantice su continuidad”, afirman desde Santa María. Es más, recuerdan que la actual basílica barroca fue inaugurada el 3 de octubre de 1784 por el obispo Tormo, tras 111 años de obras, en el mismo emplazamiento que ocuparon la mezquita mayor y las sucesivas iglesias gótica, de 1334, y renacentista, de 1492. A lo largo de su historia, ha requerido diversas intervenciones, entre ellas, las dirigidas por Marceliano Coquillat Llofriu en 1902, la de Antonio Serrano Peral tras el incendio de 1936 y, en época reciente, la rehabilitación de la Puerta Mayor dirigida por Antonio Serrano Bru. Ahora ha llegado el momento de acometer una restauración de envergadura en una de las joyas patrimoniales de Elche y, además, sin olvidar su mantenimiento posterior.