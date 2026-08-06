La alcaldesa de Crevillent anuncia la apertura del Teatro Chapí y de la Casa Museo del Parc Nou antes del próximo verano

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, anunció este jueves que el objetivo del Ayuntamiento es que tanto la Casa Museo del Parc Nou como el Teatro Chapí puedan abrir sus puertas antes de la llegada del próximo verano, una previsión que trasladó durante la visita institucional realizada a las obras del complejo museográfico por parte del vicepresidente segundo de la Generalitat, José Luis Díez Climent. El representante del Consell aprovechó la jornada para expresar el respaldo de la Administración autonómica al proyecto cultural del municipio y avanzó que la Generalitat mantendrá una inversión anual destinada a impulsar la futura puesta en funcionamiento del Chapí, una infraestructura largamente demandada en la localidad.

El Chapí, objetivo para antes del verano

Tras recorrer las instalaciones donde se está ejecutando el proyecto museográfico del futuro Museo Arqueológico Municipal y Casa Museo Mas Magro, Aznar fue preguntada por INFORMACIÓN por los plazos tanto del museo como del teatro y respondió con un horizonte claro. "Antes de que llegue en verano del próximo año, sí. Esperemos que sí", afirmó al ser cuestionada sobre si ambas instalaciones podrán estar abiertas en los próximos meses.

El vicepresidente segundo de la Generalitat visitó la cueva de más de 400 metros de longitud unida a la Casa Museo del Parc Nou de Crevillent / V. L. Deltell

La regidora explicó que la intención municipal pasa por abrir el Teatro Chapí para que la ciudadanía pueda comprobar el estado real de unas instalaciones que todavía requieren una importante inversión. "El teatro se va a abrir; pero no queremos engañar a nadie, al teatro le falta mucho dinero por invertir en él. Estamos ahora con la Generalitat en el tema de la financiación", señaló.

Aznar añadió que la apertura permitirá a los vecinos conocer de primera mano la situación del edificio. "Vamos a abrirlo para que la gente lo vea, que la gente vea que no hemos mentido en cuanto hemos dicho que le falta mucha inversión por meter, pero vamos a verlo, los crevillentinos van a entrar a ver el Teatro Chapí, van a comprobar lo que hemos estado diciendo estos meses y estos años y por supuesto seguiremos trabajando para que sea una realidad abrirlo como un teatro que se merece nuestro municipio", manifestó.

El respaldo institucional llegó también por parte del vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana. Díez explicó que la alcaldesa le había trasladado la necesidad de seguir colaborando económicamente con el proyecto. "Textualmente me ha dicho que todos los años en la Generalitat guardemos un cajoncito para Crevillent", comentó. A continuación, confirmó el compromiso autonómico: "Desde la Generalitat, por supuesto, vamos a seguir apoyando el proyecto para que a la mayor brevedad pueda ser una realidad, porque además me consta que es una demanda de muchos años de la gente de Crevillent. Confiemos en que muy pronto se puedan empezar a ver nuevos resultados".

Un recorrido por la historia de Crevillent

La visita institucional, a la que también acudía el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, sirvió para comprobar el avance de las obras de implantación museográfica de la Casa Museo del Parc Nou, donde se ubicará principalmente el Museo Arqueológico Municipal, pero también se volverá a instalar el despacho y alguna estancia de la casa del Doctor Mas Magro, un proyecto que supone una renovación integral de los espacios expositivos, además de adaptar la sala de arqueología a las nuevas necesidades museográficas y de unir el edificio histórico con el que se construyó, de estilo moderno, después.

El conseller de Presidencia visito cada sala de la futura Casa Museo del Parc Nou de Crevillent / V. L. Deltell

La actuación cuenta con una inversión global de 870.000 euros, financiada mediante la participación de tres administraciones. La Conselleria de Cultura aporta 430.000 euros, mientras que la Diputación de Alicante, a través del Plan + Cerca, destina 440.000 euros, completando la financiación junto al Ayuntamiento.

Durante su intervención, el vicepresidente destacó el valor patrimonial de la iniciativa. "Hemos venido a ver esta maravilla de casa museo en un proyecto en el que coparticipan tres administraciones muy interesante". Díez Climent aseguró que "es un dinero muy bien invertido, es la puesta en valor del patrimonio de Crevillente, que nos va a permitir tener el conocimiento de los orígenes de la población hasta la época contemporánea".

El vicepresidente recurrió además a una comparación ligada a uno de los principales símbolos económicos de la localidad. "Como estamos en la ciudad de las alfombras, me atrevería a decir que visitar este espacio será como coger una alfombra mágica, subirnos a ella y atravesar la historia de este magnífico municipio", expresó.

Por su parte, Lourdes Aznar agradeció la implicación económica de las distintas administraciones y destacó "tenemos muchísima ilusión de ver esta obra terminada porque vamos a unificar lo que es la casa antigua de toda la vida con el museo arqueológico y a todo ello añadiremos la integración de esa casa-cueva tan extraordinaria que tenemos", afirmó.

La alcaldesa explicó que el nuevo recorrido permitirá conocer la evolución histórica del municipio. "Creo que es un proyecto muy bonito, que va a transportarnos por el tiempo. Nos va a llevar a los orígenes de Crevillent, al origen de la industria crevillentina y vamos a poder ver la evolución de toda esa industria aquí en la Casa del Parc Nou", señaló.

Una cueva de más de 400 metros única en España

Uno de los elementos más singulares del proyecto es la habilitación de una cueva de más de 400 metros de longitud, integrada en el complejo museístico y que permite completar el discurso expositivo sobre la historia económica y social del municipio. La alcaldesa explicó que este espacio, cuya adecuación está prácticamente finalizada, constituirá uno de los grandes atractivos del futuro museo. Aznar recordó que se trata de una de las cavidades más importantes conocidas. "Es una de las cuevas, si no la más grande de España, de las más grandes que hay sin duda", indicó.

Aznar añadió que el objetivo será mostrar en su interior la evolución de la industria de la alfombra en Crevillent y aseguró que "va a ser una pieza única en la provincia, en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional podría atreverme a decir que también".

Un momento de la visita a la Casa Museo del Parc Nou, concretamente a la cueva habilitada en la reciente reforma / V. L. Deltell

Las obras del proyecto museográfico están siendo ejecutadas por el despacho Rocamora Diseño y Arquitectura, mientras que el área municipal de Cultura, a través de la técnica y arqueóloga Ana Satorre, participa en todas las fases del desarrollo, desde la elaboración de contenidos hasta la selección de piezas arqueológicas, la restauración de objetos, la dirección de los audiovisuales, la redacción de textos y la elección de las imágenes que integrarán el recorrido expositivo.

Además, el pasado 2 de julio el Ayuntamiento aprobó una modificación del contrato de ejecución tras la valoración técnica realizada por el arquitecto director del proyecto, Ángel Rocamora; el arquitecto municipal, Pablo Coquillat; y la directora del museo, Ana Satorre. El cambio permitirá recuperar elementos originales de la Casa del Parc Nou que habían quedado ocultos por sucesivas remodelaciones, integrándolos en el nuevo discurso museográfico y reforzando el valor patrimonial del edificio.

Según avanzó la alcaldesa, las obras de ejecución tienen prevista su finalización el 30 de septiembre. Posteriormente, será necesario acometer la instalación del equipamiento museográfico, una fase que se prolongará durante algunos meses antes de que el nuevo espacio pueda abrir definitivamente sus puertas al público. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene el objetivo de que tanto el Museo Arqueológico Municipal como el Teatro Chapí se conviertan en realidad antes del próximo verano, consolidando dos de los principales proyectos culturales de Crevillent.