Elche certifica que las voces del Misteri están listas para hacer historia

La tradicional Prova de Veus volvió a convertirse este jueves en un momento histórico para una ciudad que mira al cielo. El alcalde abría la sesión recordando que lo que hoy es "un acto simbólico, pues los cantores llegan perfectamente preparados", era antaño una verdadera prueba para los niños que querían honrar a la Marededéu d'Elx. Sin duda, uno de los actos más esperados de los días previos a las representaciones del Misteri d'Elx, que llenaba el Salón de Plenos del Ayuntamiento de cantores, familiares, autoridades y patronos y amantes de La Festa para escuchar a los escolanos que este mes de agosto darán voz a los principales papeles infantiles del drama asuncionista. Durante una media hora, los pequeños demostraron que llegan a la cita más importante del calendario festero con una afinación impecable, seguridad y la madurez necesaria para afrontar unas representaciones que arrancarán con los ensayos generales de la próxima semana. Así lo mostraba con continuos gestos de orgullo y aprobación el mestre de la Capella, Javier Gonzálvez, sentado en la bancada del estrado. Desde allí recibía con una sonrisa a sus alumnos y les daba un último aunque muy discreto consejo, mientras marcaba para sí mismo el tempo de los cánticos para acabar aplaudiendo sonriente cada actuación, cinco en total: papeles de María Mayor en dos ocasiones, el Ángel, la Recèlica y la Coronación.

La Prova de Veus del Misteri d'Elx llena de emoción el Salón de Plenos de Elche / Áxel Álvarez

El acto, que mantiene una tradición centenaria -el alcalde habló de más de 500 años en el noble edificio-, volvió a servir como presentación oficial de las voces blancas del Misteri ante la Corporación municipal y ante el pueblo ilicitano. Aunque en sus orígenes constituía un auténtico examen para determinar si los niños estaban preparados para intervenir en las representaciones, hoy se ha convertido en un emotivo adelanto de lo que podrá escucharse en la basílica de Santa María entre los días 11 y 15 de agosto.

Un salón abarrotado para escuchar a los escolanos

Como viene ocurriendo en los últimos años, el aforo del Salón de Plenos volvió a quedarse pequeño. Decenas de familiares ocuparon las primeras filas para acompañar a unos niños que afrontaban la actuación con una mezcla de responsabilidad, nervios e ilusión tras meses de ensayos individuales y colectivos. Y los responsables municipales habilitaron la Sala del Consell, desde donde varias decenas de espectadores contemplaron a través de una pantalla el esperado concierto.

La sesión estuvo presidida por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado en su tribuna por el presidente del Patronato del Misteri, José Manuel Sabuco, las concejalas Irene Ruiz (Cultura) e Inma Mora (Festejos), y el vicario episcopal de la comarca, Lucas Galvañ. En la bancada política estaban la mayoría de miembros de la Corporación municipal, de todos los partidos (PP, PSOE, Vox y Compromís), representantes eclesiásticos como el rector de la basílica de Santa María, Vicente Martínez, y los responsables musicales y ceremoniales de La Festa. Tras la bienvenida del primer edil, el mestre de Ceremònies, Pablo Más, fue llamando a los distintos grupos participantes, mientras que el mestre de Capella marcó las referencias musicales antes de cada intervención, siguiendo un protocolo que apenas ha cambiado con el paso de los siglos.

Los cantores del Misteri emocionaron al público que llenó el Salón de Plenos de Elche / Áxel Álvarez

Uno tras otro fueron desfilando los distintos grupos corales encargados de interpretar algunos de los pasajes más conocidos del drama sacro-lírico. El público respondió con largos aplausos después de cada intervención, consciente de que estaba escuchando por primera vez las voces que protagonizarán uno de los patrimonios culturales más importantes de la ciudad.

No faltaron algunas de las piezas más representativas del Misteri, acompañadas, como es tradición, por instrumentos como el arpa y la guitarra, que aportaron aún más solemnidad a una ceremonia que conserva intacto su carácter institucional y familiar.

La antesala de las representaciones

La Prova de Veus constituye uno de los momentos más señalados para los niños que participan en el Misteri, especialmente para aquellos que debutan este año en alguno de los papeles principales. La actuación supone el primer contacto público antes de afrontar los tres ensayos generales y las representaciones de La Vespra y La Festa. Pues bien, todos brillaron sin mostrar signos de nerviosismo o pánico escénico. Corrección vocal y postural fueron la nota predominante, con momentos de lucimiento pero siempre manteniendo la seriedad que requiere el momento.

El nivel mostrado durante la tarde dejó patente que todos llegan perfectamente preparados. Oficialmente que las voces blancas reúnen las condiciones necesarias para intervenir en las representaciones. Así lo certificaba el propio alcalde en su discurso final, en el que remarcó que "Elche tiene las voces listas".

La satisfacción de los presentes se podía leer en sus caras durante la Prova de Veus del Misteri en Elche / Áxel Álvarez

Detrás de apenas unos minutos de actuación existe un trabajo silencioso que se prolonga prácticamente durante todo el año. Los profesores de canto, los responsables musicales y las familias cuidan cada detalle durante meses para preservar unas voces especialmente delicadas en estas fechas, evitando resfriados, cambios bruscos de temperatura o cualquier circunstancia que pueda afectar al rendimiento vocal de los pequeños. Precisamente esa dedicación quedó reflejada en una actuación muy sólida desde el punto de vista musical, con interpretaciones equilibradas y una afinación que volvió a confirmar el elevado nivel de la Escolanía del Misteri.

Tradición, patrimonio y emoción

Más allá del aspecto musical, la Prova de Veus volvió a poner de manifiesto la estrecha vinculación histórica entre el Ayuntamiento y el Misteri d'Elx, una relación que se mantiene desde hace siglos y que convierte al Salón de Plenos en uno de los primeros escenarios donde resuenan cada año las voces de La Festa. El alcalde quiso lanzar un mensaje a los escolanos: "De los 13.500 niños que en Elche están en edad de cantar el Misteri, vosotros, sólo 30, estáis entre los elegidos. Y todos sois importantes y vuestro nombre quedará escrito con oro en la historia de nuestro Misteri y de nuestra ciudad". Ruz agradeció el esfuerzo realizado durante todos estos meses de preparación, al tiempo que puso en valor el compromiso de sus familias y de todas las personas que trabajan para mantener viva una tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Un momento del cántico de la Coronación de la Virgen en el Ayuntamiento de Elche / Áxel Álvarez

La jornada concluyó con la tradicional entrega de recuerdos y diplomas a los escolanos y a sus profesores, poniendo el broche a una cita que confirma que Elche ya tiene preparadas las voces que volverán a emocionar a miles de personas durante las representaciones del Misteri.

Con la Prova de Veus ya celebrada, el calendario de representaciones entra en su fase decisiva. El próximo paso será la Prova de l'Àngel, donde se comprobará la adaptación de los niños que intervienen en los aparatos aéreos, antes del inicio de los ensayos generales del 11 al 13 de agosto y de las esperadas representaciones de La Vespra y La Festa, los días 14 y 15, cuando la ciudad volverá a detenerse para contemplar uno de los grandes símbolos de su identidad histórica, cultural y religiosa. "Elche ha renovado este jueves su compromiso con la historia", concluía el alcalde.