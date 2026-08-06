Elche blindará las Embajadas de Moros y Cristianos como Bien de Relevancia Local mientras la declaración de Interés Turístico Nacional sigue en el tejado del Ayuntamiento

Las Embajadas de los Moros y Cristianos de Elche van camino de convertirse en Bien de Relevancia Local (BRL) después de que la junta de gobierno aprobase este jueves solicitar a la Dirección General de Patrimonio Cultural iniciar el procedimiento administrativo que, una vez dado el paso, tendrá que ratificar la Conselleria de Cultura.

Ya en junio, cuando la asociación festera remitió el expediente con 200 páginas al Ayuntamiento para pelear por la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, la entidad trasladó al bipartito de PP y Vox la necesidad de que las representaciones en el Palacio de Altamira fuesen declaradas BRL con tal de blindar los elementos esenciales de la representación: desde los textos de Salvador Doménech Llorens al argumento, el ritual y el espacio donde se desarrolla. Entonces el alcalde, Pablo Ruz, recordó que la ciudad ya ha recurrido recientemente a esta figura para preservar otros bienes locales como la Cruz del Jardìn de la Concordia.

Cambios

Julián Fernández, presidente de los Moros y Cristianos, se congratula de este primer paso municipal porque entiende que el intrumento será clave para que la tradición se preserve en el tiempo, y sobre todo, "sufra los menos cambios posibles", ya que si se admiten modificaciones en cuanto a escenografía tendrán que ser avaladas con permisos, partiendo de la base de que los textos documentales fueron aprobados el 27 de mayo de 1982 por la asamblea general de la asociación como texto canónico e inalterable.

El alcalde de Elche recibe con orgullo el trabajo de la Asociación de Moros y Cristianos para conseguir el reconocimiento turístico / V. L. Deltell

Desde el colectivo festero defienden que la singularidad local de esta obra, tras la refundación en 1977, porque radica en que se representa en un castillo permanente y no en una estructura provisional que tenga que montarse cada verano como ocurre en otros municipios. El segundo potencial es el Palmeral como fondo escénico de la que es, según el Ejecutivo local, la manifestación más singular y de mayor arraigo popular de cuantas se celebran en Elche cada 9 de agosto en el entorno del edificio monumental y donde participan más de 150 comparsistas como figurantes.

En ella se recrea con rigor histórico la capitulación pactada en Elche de 1265 documentada en el capítulo 422 del Llibre dels Fets de Jaume I, y constituye la "única representación del género festero peninsular que resuelve el conflicto dramático mediante mediación intercultural tripartita, sin vencidos humillados ni abjuraciones forzadas”, como apuntó el Ayuntamiento.

Expediente

Sobre el expediente de declaración de Interés Turístico Nacional, Fernández expone que, después de entregarse hace casi dos meses el dossier al Ayuntamiento, en el que se recorre la evolución histórica de la celebración desde sus orígenes "documentados en 1744 hasta la actualidad", todavía permanece en el tejado de la Concejalía de Turismo, que puede hacer aportaciones como incluir datos de impacto turístico o de ocupación hotelera gracias a los desfiles para reforzar un documento que ya cuenta con un catálogo de marchas, material fotográfico, recortes de prensa y la actividad desarrollada por las comparsas dentro de un colectivo con 1.600 festeros, así como se pone en valor el hecho de que la asociación tiene un museo y la dimensión exterior de las Fiestas. En este último punto, la asociación se apoya en que ha participado en ferias como Expofiesta y Fitur, en asambleas nacionales de la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (UNDEF) celebradas en distintas comunidades autónomas o que mantiene un hermanamiento festero anual con la ciudad de Jaca.

Después de que se hayan adherido a este documento decenas de entidades, entre ellas comparsas de varios municipios y colectivos de la ciudad, el informe está siendo todavía evaluado a nivel municipal. Tras este procedimiento tendrá que pasar los filtros de la Generalitat y finalmente del Ministerio de Industria y Turismo, que determinará finalmente si las celebraciones locales merecen ese grado de consideración de índole nacional.

La Embajada mora y cristiana de Elche en imágenes / Jose Navarro

Conciertos

En otro orden de cosas, la junta de gobierno también adjudicó el espectáculo pirotécnico de la Nit de l'Albà a Pirotecnia Ferrández por 193.538,41 euros. La portavoz y concejal de Festejos, Inma Mora, sin desvelar más detalles, señaló que el próximo lunes la propia empresa revelará en una rueda de prensa cómo será la celebración del 13 de agosto.

Al hilo, se adjudicó también por 217.255,50 euros el contrato de las actuaciones musicales del Hort de Baix, incluidas dentro de la programación de las Fiestas Patronales y por 147.620 euros la Barraca Joven Elx Music Fest. Otro de los acuerdos aprobados fue una aportación de más de 7.000 euros de Aigües d'Elx para el lanzamiento de una mascletá del concurso.

En materia deportiva, el Ejecutivo local renovó por 50.000 euros el convenio con la Fundación del Deporte Ilicitano para desarrollar el programa "Elche, un oasis de experiencias deportivas" enmarcado en la Capitalidad Mediterránea.

Otros acuerdos

Entre el resto de asuntos aprobados figura también la ampliación de la cesión municipal de la casa del huerto de Puertas Coloradas para la Sociedad Venida de la Virgen, que pasa de un periodo inicial de dos años a cuatro años prorrogables, hasta el máximo de 30 años permitido por la normativa, una modificación que responde a una petición de la propia entidad para ganar estabilidad.

Horas después de que la presidenta de la entidad, Fina Mari Román, demandase en la comida con los Amigos del Arroz con Costra un almacén específico para centralizar todo el patrimonio del colectivo, Mora respondió este jueves que el Ayuntamiento ya ha mantenido su compromiso con la entidad con la rehabilitación de la vivienda para habilitar la sede definitiva, con lo que cerró la puerta a que, al menos en el corto plazo, se materialice esta petición. Por último, se aprobó la aportación municipal de 238.604,94 euros a Pimesa dentro de la certificación de las obras del nuevo Mercado Central.