La Literatura también hace un guiño a las Fiestas de Elche

En una semana marcada por la despedida de la librería ilicitana Séneca, que ponía punto final a 58 años de historia, otro de los referentes de la lectura, Ali i Truc, vuelve a poner en marcha la iniciativa que celebran cada año con la llegada de las Fiestas: el escaparate de Elche. Esta exhibición estará disponible hasta dentro de dos semanas aproximadamente, según reconoció el propietario David Reche.

Como cada mes de agosto, la librería Ali i Truc se suma al ambiente festivo con un pequeño guiño a la lectura local. Para ello, según explicó el librero, utilizaron el escaparate de la tienda para poner a disposición de todo aquel que pase, algunos de los libros referentes a la ciudad.

Origen

El fundador, Paco Trigueros, el cual estuvo al frente de la librería durante 44 años, apuntó al actual propietario que este escaparate se lleva haciendo desde que hay títulos suficientes como para montarlo, en el marco de una tradición que ronda ya las tres décadas.

Escaparate

Hasta el momento, tal y como explicó el librero, el escaparate tan solo ocupaba una pequeña parte del exterior, ubicada en una esquina, y con tan solo siete u ocho libritos situados en la primera fila y abajo, lo que evidenciaba de manera clara la poca visibilidad que tenían. Este año ha sido diferente.

El escaparate se divide en tres partes: a un lado, tal y como apuntó Reche, se encuentran expuestos los libros que tratan temas locales o que están escritos por autores ilicitanos. La parte frontal también se rellenó con ejemplares que hacen referencia a la ciudad, y, al otro lado de la "cristalera", aparecen las novedades de las últimas semanas o del último mes.

El propietario David Reche junto a la exhibición de libros locales, entre ellos, "Cantó. La venida de la Virgen a Elche"." / AXEL ALVAREZ

Decoración

De hecho, este 2026, con motivo del 49 aniversario, y, según indicó el librero, "pensando de cara al año que viene, cuando la librería cumplirá los 50", coincidiendo con estas Fiestas, han querido darle un toque diferente. Además de ampliar el espacio, desde el principio, se plantearon varias cuestiones desde el local: "¿Cómo va a saber la gente que pase por la tienda que hay un escaparate de Elche?", se cuestionaron. Por eso, esta vez han decidido decorar la zona empapelando la pared con un tono azulado y dibujando granadas y palmeras para conseguir reflejar esa chispa ilicitana.

Identidad

De esta manera, esta iniciativa ya es historia de la librería. Hasta el punto de que, según relató Reche, desde que entró a formar parte de la librería, ha sido algo que Trigueros no ha dejado de recordarle: "David, el escaparate de agosto, acuérdate". Además, añadió que "es algo que forma parte de la identidad de la librería".

La joya de la corona

Una de las joyas del escaparate, y que es la primera vez que se encuentra expuesta, según relató Reche, es el "Libro de la Representación de la Festa d'Elx", una obra de 1981 de Enrique Llobregat que cuenta con grabados originales de Sixto Marco y Pepe Díaz Azorín. Esta pieza, tal y como añadió, fue una tirada limitada de 195 ejemplares. Este, en concreto, es el número 66.

Reche con "El libro de la representación de la Festa d'Elx". / AXEL ALVAREZ

Los más vendidos

El ejemplar local más vendido en este último año y medio, según destacó el librero, es "Cantó. Trazos de la Venida de la Virgen a Elche", del doctor, historiador y pintor ilicitano Juan Ródenas Cerdá. Otro de los más demandados, en segundo lugar, es "La industria de la borra en Elche", de Carlos Martínez, Rosa Brotons y Francisco de Borja Rodríguez, y que, según explicó Reche, trata del aprovechamiento que se hace de subproductos de la fabricación del calzado.

Historia

Respecto a los libros más antiguos, sostuvo que "Historia de Elche contada sencillamente" de José Payá, que firma como J. P. Valencianos, quizás sea el ejemplar más antiguo que continúa expuesto en el escaparate, concretamente desde la década de los 90. Por su parte, la obra más reciente que aparece en el escaparate es "Maria Virgo assumpta est in caelum", facsímil conmemorativo publicado por el Patronato Misteri d'Elx, con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen María.

Variedad

La variedad de los ejemplares es muy amplia y diversa. El propietario señaló que abarcan temas desde la naturaleza, la geografía y la industria hasta la sanidad con libros del Hospital General oel Misteri d'Elx. También quiso destacar la exhibición de obras curiosas como una novela francesa sobre la Dama o el libro de la "Setter", la motocicleta ilicitana que se fabricó en los años 50.