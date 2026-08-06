El Hort del Gat de Elche se adelanta a Josan para abrir al público

Catorce horas antes de que el capitán del Elche C.F. Josan se suba al balcón del Ayuntamiento este viernes para dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de 2026, el Hort del Gat abrirá sus puertas al público, y lo hará algo más de una semana después de la inauguración oficial ante entidades sociales, culturales y empresariales de la ciudad en la que el bipartito de PP y Vox sacó pecho de la recuperación por 700.000 euros del huerto histórico.

El gabinete de comunicación del Consistorio comunicó este jueves que el pulmón verde que estará muy vinculado, pero a partir de septiembre, al futuro Centro de Interpretación del Palmeral, podrá ser totalmente transitable de 08.30 a 20.30 horas e incluso ya se ha fijado un calendario de aperturas, que será anualmente del 16 de abril y el 15 de octubre. Del 16 de octubre al 15 de abril el espacio solo será visitable hasta las 18.30 horas teniendo en cuenta que anochece antes.

Del vallado al pavimento

Desde el exterior lo más llamativo es el muro de hormigón y un enrejado que perimetra todo el recinto de cinco hectáreas entre huertos y la parcela de 10.000 metros cuadrados sobre la que el alcalde, Pablo Ruz, planea que sirva de escenario de eventos como la elección de reinas o conciertos y grandes festivales, como anunció ayer durante la presentación del Oasis Elx Music Fest.

El nuevo vallado, según el Ejecutivo local, permitirá ganar en seguridad teniendo en cuenta que el anterior, de malla de alambre, tenía partes rotas y había personas que se colaban.

Cuando uno se adentra en el enclave puede ver evidentes cambios de cómo estaba el huerto de degradado hace meses y ahora. Entre las principales actuaciones se ha llevado a cabo la pavimentación con piedra natural en el entorno de la casa para mejorar la accesibilidad, se han creado nuevas zonas ajardinadas con especies tradicionales, se han reubicado y restaurado las esculturas históricas, derivándose algunas al Parque Municipal, y se ha instalado un nuevo sistema de alumbrado solar.

Acequia Mayor

Por otra parte, se ha puesto en valor las canalizaciones de la Acequia Mayor del Pantano, que estaban deterioradas, y que ahora son más visibles a nivel turístico para explicar al visitante cómo este sistema de riego tradicional sirve para nutrir al huerto, y más ahora que también se han ordenado las cuadrículas para volver a incentivar los cultivos agrícolas, y se han retirado palmeras Washingtonia y Phoenix Canariensis que no cuadraban con la ideosincrasia de los huertos históricos protegidos por la Unesco dentro del Patrimonio de la Humanidad.

Accesos

Asimismo, se han mejorado los accesos mediante la creación de un nuevo vial que conecta la entrada principal con el aparcamiento situado en la parte posterior del huerto en las inmediaciones del antiguo cuartel de la Guardia Civil.