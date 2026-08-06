Los hospitales de Elche se preparan para la Nit de l'Albà y la Roà: más plantilla y un quirófano adicional

Los hospitales de Elche reforzarán sus servicios sanitarios durante las fiestas patronales, especialmente en la Nit de l’Albà y la Roà, ante la previsión de una gran afluencia de personas en las calles de la ciudad.

Los dispositivos especiales se concentrarán principalmente durante las noches del 13 y 14 de agosto, cuando el Hospital General y el Vinalopó incrementarán sus plantillas con más personal sanitario, entre médicos y profesionales de Enfermería, así como trabajadores no sanitarios, como celadores y administrativos.

Especialidades

El refuerzo afectará a distintas especialidades médicas consideradas esenciales para atender las emergencias que puedan producirse durante unas jornadas marcadas por el uso intensivo de pólvora, los desplazamientos multitudinarios y la elevada concentración de personas en el casco urbano. Si el alcalde, Pablo Ruz, estimó esta semana que podrían contabilizarse 600.000 personas en la vía pública en los días grandes, una buena parte podría concentrarse en esas dos jornadas.

En concreto, se ampliarán los equipos de Oftalmología, Traumatología, Cirugía General, Anestesia, Enfermería y Urgencias. Además, los hospitales incorporarán más personal en el área de Cirugía Plástica para responder ante posibles quemaduras u otras lesiones relacionadas con la utilización de material pirotécnico.

Reunión de la edil de Sanidad Inma Mora y la Policía Local con los responsables de ambos hospitales / INFORMACIÓN

Emergencia

Uno de los principales refuerzos tendrá lugar durante la noche de la Nit de l’Albà, cuando se dispondrá de un quirófano adicional de urgencia para intervenir de manera inmediata en caso de que se produzca alguna emergencia que requiera tratamiento quirúrgico.

Los detalles del dispositivo se abordaron este jueves en una reunión de coordinación mantenida por la concejala de Sanidad y Festejos, Inma Mora, y el comisario jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, con las direcciones del Hospital General y del Hospital del Vinalopó.

El encuentro sirvió para coordinar la respuesta sanitaria ante las dos noches de mayor concentración de personas de las fiestas de agosto y garantizar que los hospitales puedan afrontar un eventual incremento de las atenciones relacionadas con la pólvora, caídas, traumatismos o cualquier otra emergencia.

Atención Primaria

El dispositivo no se limitará a los hospitales, ya que también se reforzará la atención primaria. En concreto, se incrementarán los recursos disponibles en los Puntos de Atención Sanitaria de Urgencias de Toscar y Altabix, así como en el situado en Santa Pola.

Junto al refuerzo asistencial, ambos hospitales han editado un folleto informativo con recomendaciones para disfrutar de la pólvora con seguridad y responsabilidad. El documento también explica cómo actuar ante una quemadura, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las primeras medidas que debe adoptar antes de recibir asistencia médica.

Los folletos se distribuirán en los puntos de venta autorizados de fuegos artificiales, los centros de salud, la Concejalía de Festejos, la Comisaría de la Policía Nacional, la Jefatura de la Policía Local y los propios centros hospitalarios.