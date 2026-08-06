La película "La Festa" regresa a Santa Pola en las Fiestas de Elche para acercar el Misteri a los turistas

Un mes después de que regresase a casa tras un año de recorrido por medio mundo, la película documental La Festa del ilicitano Pablo Más y Manuel Gutiérrez Aragón se proyectará en la localidad vecina de Santa Pola coincidiendo con las Fiestas de Agosto en Elche y, en concreto, con los días de la Prova de l'Àngel y de las representaciones del drama asuncionista, para aprovechar el tirón de turistas en la villa marinera y reivindicar la esencia del Misteri d'Elx justo en los días grandes.

Las proyecciones serán de nuevo en los Cines Axion del centro comercial PolaMax el 10, 11 y 13 de agosto con un único pase diario a las 19.45 horas, lo que podría ser un incentivo para que quienes acudan se animen después a vivir la experiencia en la basílica de Santa María durante los ensayos generales que tendrán lugar el 11 y el 12 a partir de las 22.30 horas, y el 13 a las 17.30 horas. Antes, el lunes, a las 18.30 horas, se celebrará la Prova de l'Àngel en la basílica de Santa María. Las entradas para ver el filme pueden adquirirse tanto en la taquilla de los Cines Axion como a través de la página web de la compañía.

Escaparate

Lo que es incuestionable es que en unas fechas en las que muchos ilicitanos se desplazan a su segunda residencia en la costa y visitantes de otros puntos del país recalan en la localidad, Santa Pola se convierte en un buen escaparate cinematográfico del Patrimonio de la Humanidad a través de esta cinta que, más allá de registrar lo que sucede durante La Vespra y La Festa se adentra en la vida, el trabajo y la implicación de las personas que hacen posible el Misteri durante todo el año.

Un momento del rodaje del documental de La Festa en la basílica de Santa María de Elche / Pablo Más

La película acompañó durante meses a cantores, responsables y participantes vinculados a esta celebración para mostrar cómo una comunidad mantiene viva una tradición transmitida de generación en generación. El cineasta Gutiérrez Aragón destaca que lo más sobrecogedor de la celebración sucede tanto dentro como fuera del escenario de Santa María. “Es el sudor, el incienso y la emoción de quienes dedican el año entero a una función única”, afirma.

Acogida del documental La Festa en los Cines Axion de Santa Pola el pasado año / INFORMACIÓN

Por su parte, el codirector, Pablo Más, subraya el carácter local y, al mismo tiempo, universal de la historia que recoge la cinta. "Allí donde se proyecta, emociona porque habla de identidad, memoria y de la fuerza de una comunidad que mantiene viva una tradición desde hace siglos”, manifiesta el ilicitano.

Recorrido

Desde su presentación en el Festival de Málaga en marzo de 2025, "La Festa" ha desarrollado un amplio recorrido por diferentes ciudades y festivales nacionales e internacionales. La película ha sido proyectada en lugares como Los Ángeles, Madrid, Santander y Aragón, así como en países como Brasil, Bulgaria e Inglaterra, con la vista en que pueda llegar también a Televisión Española en 2027.

Este trabajo también ha recibido reconocimientos como Premio al Mejor Documental en DOCS ALC, el Premio del Público en el Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico de Catania, en Sicilia, y el premio a la Mejor Película Internacional en el Festival Internacional de Cine de Pasto, en Colombia.

A estos galardones se suma el premio al Mejor Director obtenido en el Portugal Indie Film Festival. La producción también ha sido seleccionada en certámenes celebrados en Creta, Bogotá, Bahía, Sant Andreu de la Barca y Oriana, además de otros festivales especializados en cine documental.

Este recorrido ha permitido que la película se convierta en una embajadora audiovisual del Misteri d’Elx y que públicos de distintos países conozcan una celebración que, hasta el momento de la proyección, resultaba desconocida para muchos espectadores, incluso locales.

Una tradición de más de cinco siglos

Como apuntan los codirectores, el drama sacro medieval que recrea la muerte, asunción y coronación de la Virgen se ha mantenido vivo durante más de cinco siglos gracias a la transmisión oral y a la participación continuada de generaciones de ilicitanos que provocó que fuese en 2001 la primera manifestación cultural española en recibir el reconocimiento como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La producción supone además el regreso al séptimo arte de Gutiérrez Aragón tras más de una década. El cineasta, escritor y miembro de la Real Academia Española, ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Cinematografía y la Medalla de Oro de la Academia de Cine. Entre sus trabajos, figuran títulos como "Camada negra", "Sonámbulos", "La mitad del cielo" y "El Quijote".

Pablo Más, por su parte, es montador cinematográfico y productor. Ha trabajado junto a directores como Mariano Barroso y Javier Fesser en películas como "Todas las mujeres" y "Campeones", además de participar en series como "El día de mañana" y "La línea invisible". "La Festa" supone su debut como codirector.