La reforma de Las Clarisas se eleva a 10,1 millones, las obras durarán tres años y Ruz abre la puerta a que pueda acoger a la Dama de Elche

La Ronda Sur, el Tram y la rehabilitación del antiguo convento de Las Clarisas fueron las grandes promesas hace ahora algo más de tres años del PP y de su entonces candidato a la Generalitat, Carlos Mazón. Con la agravante de que, hasta ahora, sólo había noticias de proyectos y estudios que hacían que esos compromisos estuvieran más cerca de una entelequia que de una realidad. Entre otras cosas, porque la próxima cita con las urnas llegará en nueve meses y, hasta la fecha, no se ha visto movimiento de tierra alguno. Sin embargo, justo cuando el mandato ya ha comenzado a escribir sus páginas finales, parece que el proyecto de Las Clarisas puede acabar salvando algo los muebles. Entre otras cosas, porque la junta de gobierno local aprobó este jueves el proyecto de rehabilitación, con lo que el alcalde, Pablo Ruz, apuntó a octubre o noviembre a más tardar para la adjudicación de unos trabajos que se elevarán hasta los 10,1 millones de euros, con un plazo de ejecución de tres años. Con un matiz importante: Ruz abrió la puerta a que con el edificio de Las Clarisas restaurado pueda albergar a la Dama de Elche en caso de lograr una cesión temporal. Una vez acabadas las obras, deslizó, “será también el momento para decir al ministerio que ahora tenemos una sala expositiva que cumple todas las condiciones para la Dama”.

La musealización que se quiere hacer de los Baños Árabes. / INFORMACIÓN

Tres focos

El proyecto tiene como cometido principal la rehabilitación de los Baños Árabes, el templo gótico y el patio barroco como elementos principales del edificio. Con estos puntos de partida, el plan aprobado por el bipartito, y obra de la UTE integrada por Carlos Campos Arquitectura SLP y Castaño Arquitectos SLP, habla de un espacio continuo expositivo en la primera planta y usos más colectivos en planta baja, con tres núcleos de comunicación vertical junto a las medianeras.

La imagen que presentará la iglesia tras la restauración. / INFORMACIÓN

Baños musealizados por completo

Ahora bien, uno de los puntos fuertes de la hoja de ruta que se ha marcado para Las Clarisas es el espacio que protegerá las bóvedas de los Baños, que se musealizan completamente, utilizando la iluminación filtrada natural para contextualizar mejor el espacio. De hecho, se contempla una entrada lateral desde el claustro y la ampliación del patio sobre los Baños, que se cubren con una cubierta que filtra y focaliza la luz natural.

Uno de los espacios expositivos, con el aguacatero. / INFORMACIÓN

Iglesia

En cuanto a la iglesia, se recoge la apertura de huecos a la calle, la recuperación del presbiterio del templo gótico con una cubierta con una estructura ligera que permite el paso de luz al interior y otra inferior que sugiere la dimensión y geometría de las bóvedas, para, de este modo, leer su volumen original. “Hay que desmontar todos los forjados que dan a la calle Capitán Lagier y hay que preservar la tracería, que es una de las mejores de la provincia Alicante, junto con Villena y Orihuela, porque es una tracería gótica tardía del siglo XVI”, explicó el alcalde, al tiempo que señaló que la capilla actualmente no tiene bóvedas, pero se ha diseñado un sistema para recrearlas.

Una recreación de cómo quedará el espacio para exposiciones. / INFORMACIÓN

Claustro

Mientras, en el caso del claustro, se restaurarán fachadas, bóvedas y pavimentos, y se suprime la apertura del vano de ascensor; y, en las dependencias del convento, se quiere poner en marcha una cafetería y una biblioteca alrededor del patio; con un espacio expositivo en la primera planta; y restauración y oficinas en la segunda.

En paralelo, la intención es construir un espacio pergolado alrededor del claustro, de manera que se convierta en paseo y terraza, y se regulariza el patio con la ampliación del bloque sur y la incorporación de un cuerpo de nueva planta en la medianera este, reconfigurando los parterres y salvando los árboles, aunque en el caso de aguacatero se le cubrirá con una protección especial y se incorpora en la crujía que se levanta.

La terraza que se va a habilitar en Las Clarisas. / INFORMACIÓN

Sobrecostes

Por lo que hace a los sobrecostes respecto a la estimación inicial de 7,8 millones, lo que se argumenta es que se han estudiado con mayor detalle las actuaciones para conseguir una rehabilitación acorde con las características del edificio, lo que ha llevado a dedicar más dinero a la consolidación estructural y restauraciones patrimoniales, elevándose el presupuesto hasta los 10,1 millones de euros, con el IVA incluido.

El patio, en una recreación con una actuación musical. / INFORMACIÓN

Sin apertura por fases

La envergadura del proyecto complicará que el edificio se pueda ir abriendo por fases, como señaló el arquitecto responsable del proyecto, Diego Castaño, que también precisó que la intervención arqueológica se centrará en los muros y el pavimento, para ver las posibles capas que pueda haber en el suelo o los sillares originales, en paralelo a la ejecución. De momento, se ha adjudicado esta misma semana a Laboratorio de Calidad y Tecnología de los Materiales SL el estudio y análisis del estado del subsuelo de Las Clarisas por 12.528 euros, y con un plazo de ejecución de tres semanas, lo que implica que debe estar todo listo para cuando se adjudiquen los trabajos.

La terraza de Las Clarisas, con Santa María al fondo. / INFORMACIÓN

Obras financiadas por la Generalitat

Con estos puntos de partida, el alcalde puso el foco en que las obras las va a financiar íntegramente la Generalitat Valenciana, y que para este año en los presupuestos autonómicos se prevén 500.000 euros, que es lo que se plantea certificar de aquí a fin de año. También precisó que se mantienen los planes de que el inmueble sea sede del Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana, que es lo que anunció Mazón un poco antes de las elecciones de mayo de 2023. Lo que está por ver es si se optará por un convenio global o uno que se renovará de forma anual, aunque sí parece que será necesario firmar un protocolo como se hizo con el Tram o la Ronda Sur.

“Proyecto de ciudad”

Por su parte, Diego Castaño, incidió en que se trata de un plan “cuidadoso, serio y meticuloso”, subrayando que es un “proyecto de ciudad”, sobre todo porque, como añadió, “transforma la relación del patrimonio con la ciudad de Elche”.