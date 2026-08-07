El ilicitano Carlos San José culmina en Girona su ruta por la vuelta de la Dama de Elche

El presidente de Contigo Elche, Carlos San José, ha completado un nuevo reto deportivo y reivindicativo con su llegada a Girona, donde puso fin a una travesía de 700 kilómetros en bicicleta realizada durante cuatro días con el objetivo de seguir recabando apoyos para el regreso de la Dama de Elche a la ciudad. Con esta tercera edición consecutiva de la iniciativa, el dirigente municipalista eleva a 3.000 kilómetros el recorrido acumulado por distintas zonas de España desde que inició este proyecto, que le ha permitido recoger cerca de 600 firmas en favor de una de las principales reivindicaciones patrimoniales ilicitanas.

Tras finalizar el trayecto, San José fue recibido en el Ajuntament de Girona por la teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social, Silvia Aliu, a quien entregó una pequeña réplica de la Dama de Elche como símbolo de la campaña que lleva impulsando desde hace tres años. La representante municipal catalana correspondió al gesto obsequiando al ilicitano con diversos productos locales y un libro sobre la historia de la ciudad, además de comprometerse a conservar la figura en la Alcaldía.

Carlos San José en el final de su trayecto, en Girona, con una Dama de Elche / INFORMACIÓN

Tres años de pedaladas por la reivindicación ilicitana

La iniciativa combina un reto deportivo personal con la voluntad de dar visibilidad fuera de la provincia a la petición del regreso del busto íbero a Elche. Durante cada una de las rutas, San José aprovecha las paradas en las distintas localidades para explicar el significado histórico de la Dama, recoger adhesiones y repartir pequeñas réplicas entre vecinos e instituciones.

La expedición de este verano comenzó el pasado domingo y concluyó el miércoles con la llegada a Girona después de atravesar numerosos municipios y comarcas del arco mediterráneo. El recorrido incluyó enclaves como Sagunto, l'Horta valenciana, Benicàssim, Cambrils, Salou, las comarcas de Els Ports, en Tarragona, además de el Penedès, el Vallès y La Selva, ya en territorio gerundense.

El intenso calor marcó buena parte del trayecto, convirtiéndose en uno de los principales condicionantes de una ruta que San José fue relatando diariamente a través de sus redes sociales, donde también compartió las distintas incidencias, anécdotas y encuentros vividos durante el viaje.

Esta edición supone la culminación de un proyecto iniciado hace tres años. La primera gran travesía llevó al presidente de Contigo Elche hasta Pontevedra, donde también fue recibido por representantes institucionales que mostraron su apoyo a la reivindicación ilicitana. Posteriormente amplió el recorrido hasta Irún y, el año pasado, alcanzó Burgos, manteniendo en todas las ocasiones el mismo objetivo: convertir un desafío deportivo en un escaparate para reclamar el retorno de la Dama.

En conjunto, las tres rutas suman ya 3.000 kilómetros recorridos en bicicleta por diferentes puntos de la geografía española.

Recepción institucional en Girona

La llegada a la capital gerundense puso el broche final a esta edición de la iniciativa. En el Ajuntament de Girona, Silvia Aliu recibió al representante ilicitano en un acto de carácter institucional en el que ambos intercambiaron obsequios.

El ilicitano muestra una Dama de Elche durante una parada en su viaje reivindicativo / INFORMACIÓN

San José hizo entrega de una pequeña réplica de la Dama de Elche, mientras que la teniente de alcalde regaló al visitante productos típicos de la zona y un volumen dedicado a la historia de Girona. Además, según explicó el propio dirigente municipalista, Aliu manifestó su intención de conservar la figura de la Dama en la Alcaldía.

El presidente de CONTIGO Elche destacó también el simbolismo que ha acompañado toda la expedición al realizar el recorrido vistiendo en numerosas etapas una camiseta franjiverde, un detalle que, según trasladó posteriormente, responde a su deseo de representar a la ciudad durante todo el viaje.

Cerca de 600 apoyos recogidos

Uno de los principales objetivos de esta nueva ruta consistía en seguir incrementando el respaldo ciudadano a la petición del regreso de la Dama de Elche. Según los datos facilitados por San José, la campaña ha permitido reunir casi 600 firmas, una cifra que se ha ido ampliando durante los tres años en los que viene desarrollando esta iniciativa.

Además de solicitar apoyos, el presidente de CONTIGO Elche ha repartido pequeñas reproducciones de la pieza arqueológica en muchas de las localidades por las que ha pasado, una fórmula con la que pretende divulgar la importancia histórica y cultural del busto íbero y reforzar la reivindicación de su retorno a Elche.

La iniciativa ha tenido también repercusión en distintos puntos del recorrido. Según la formación municipalista, San José ha sido entrevistado por diversos medios de comunicación de las regiones atravesadas durante sus desplazamientos, lo que ha contribuido a difundir la campaña fuera de la provincia de Alicante.

Las personas que deseen sumarse a esta reivindicación pueden hacerlo a través de la recogida de firmas habilitada en la plataforma Change.org, disponible en el siguiente enlace: https://chng.it/XjvFfSDRkY.