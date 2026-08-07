El capitán del Elche abre las Fiestas al grito de "siempre hay un motivo que celebrar, llevando en vuestro pecho para la Virgen un altar"

Entre nervios, banderas y bufandas del Elche CF ondeando en la Plaça de Baix y con la humildad personificada, Josan Ferrández abrió las Fiestas de Elche este viernes con un mensaje de amor a esa ciudad que siempre lo elevó en cada ascenso celebrado desde el mismo balcón del Ayuntamiento. El crevillentino, ante miles de miradas de ilusión, entrelazó su propia historia, reivindicó el papel de la afición franjiverde como ejemplo de fidelidad, recordó a quienes ya no están y hasta llegó a situar a los ilicitanos como el cuarto patrimonio de Elche. Al acabar, la plaza acabó botando al grito de "herculano el que no vote", como sucede siempre con cualquier gesta deportiva de los franjiverdes.

Josan abre las Fiestas de Elche con un pregón de primera lleno de emoción / Áxel Álvarez

Después de la recepción al pregonero por el alcalde, Pablo Ruz, miembros del Ejecutivo local de PP y Vox y los portavoces de PSOE y Compromís, Héctor Díez y Esther Díez, respectivamente, el capitán del club ilicitano dejó claro desde el primer momento que no eran ellos quienes acudían a acompañar al pregonero, sino que era él quien deseaba acompañar al pueblo ilicitano en el inicio de sus días grandes. Desde ese mismo instante quiso situarse "al lado" de los festeros y de todos los ilicitanos porque, aseguró, desde ahora "la fiesta vive en cada calle, en cada barrio y en cada rincón de nuestro campo", aunque, por encima de todo, "la fiesta está viva dentro de cada uno de vosotros".

Guiños al Misteri

A continuación, dibujó una de las imágenes más representativas de las celebraciones ilicitanas al recordar que, desde el día siguiente, Elche volvería a ser "Heliketana, mora y cristiana". Haciendo un guiño al Misteri d'Elx destacó que solo los ilicitanos son capaces de "bajar cada año un trocito del cielo y ponerlo en Santa María para coronar a la Virgen con vuestra emoción, con vuestra nostalgia y con vuestra alegría".

Miles de ilicitanos en la Plaça de Baix iluminada para la ocasión durante el pregón. / AXEL ALVAREZ

El pregonero, virando la mirada hacia algunos de los cargos como el Régulo de Heliké, capitanes y Abanderado de Moros y Cristianos, dedicó también unas palabras a las Reinas y Damas, asegurando que la belleza de la ciudad reluce en ellas, antes de proclamar con rotundidad que las Fiestas de Elche también son de primera.

«Gracias por hacerme sentir que también tengo un poquito de Elche dentro de mí» Josan Ferrández — Pregonero

El futbolista narró que para él el reconocimiento -que el alcalde, Pablo Ruz, le encargó hace meses y que trascendió apenas horas después de su renovación con el club- no suponía un cargo sino "un regalo" de los que se guardan para siempre y que le ha permitido estar más unido a la ciudad. Recordó que era la tercera vez que pisaba el balcón consistorial tras los últimos ascensos y que siempre lo había hecho para vivir momentos felices. Admitió que pese a haber sido "un chaval con un sueño muy grande" jamás imaginó que acabaría pronunciando el pregón de las fiestas patronales cuando en aquellas tardes al inicio de su carrera se desplazaba en autobús y caminaba desde el Squash hasta el estadio para asistir a los entrenamientos.

El videomapping representó escenas ilicitanas y el propio escudo de la ciudad con los colores de la bandera / AXEL ALVAREZ

Reiteró que Elche le permitió cumplir el sueño de convertirse en futbolista profesional, aunque enseguida puntualizó que su verdadera felicidad ha sido crecer como persona, de ahí que en más de una ocasión interactuase con el público desde "esta grada de honor" para aplaudirles y anirmarlos así como devolverles todo el cariño "color franjiverde" que siempre recibió "sincero, directo y único".

«También sé lo que es descender, llorar por esta camiseta y hacerlo con vosotros».

Avivó el sentido de pertenencia matizando que, pese a que nació en Crevillent, siempre se ha sentido "uno más de Elche" gracias a la capacidad de los ilicitanos de acoger a quien llega de fuera y hacerle sentir parte de la ciudad. No quiso tampoco perder ocasión de reivindicar sus raíces, recordando la tradición de las alfombras y a su familia, así como el sentimiento festero desde pequeño, ya que durante muchos años fue comparsista de Caballeros del Cid en su municipio alfombrero y recordó aquel desfile en 2007 en la Entrada Cristiana ilicitana "cuando la locura se desataba en las tribunas de Reina Victoria". De hecho, entre los asistentes al pregón, además de la mujer y las dos hijas de Josan, estaba la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, así como el capitán músico de la banda de la Guardia Real, Francisco Juan Rodríguez, que firmó en el libro de honor del Ayuntamiento.

«Es una ciudad que, cuando vienen mal dadas, no abandona a los suyos»

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló del vínculo construido con la afición del Elche CF. Josan recordó que muchas veces su trayectoria se resume en los tres ascensos logrados con la camiseta franjiverde. Sin embargo, quiso poner el foco también en los momentos más difíciles, aquellos en los que tocó descender y llorar por el club junto a los aficionados.

Precisamente fue ahí donde aseguró haber comprendido qué representa realmente Elche. Definió la ciudad como trabajadora, humilde y solidaria; una ciudad que conoce el esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos y que, cuando llegan mal dadas, "no abandona a los suyos". Afirmó que Elche sabe levantarse, volver a empezar y permanecer siempre detrás de quienes siente como propios. Esa fidelidad incondicional de la afición y de toda la ciudad fue, según señaló, una de las mayores lecciones que ha recibido durante todos estos años.

Recuerdos

Apenas unos instantes después quiso detenerse en el recuerdo de quienes ya no están. Evocó el tercer anillo del estadio Martínez Valero, concebido para recordar a los aficionados fallecidos, y trasladó ese símbolo a toda la ciudad. Así, quiso acordarse "de todos los ilicitanos que ya no están con nosotros, pero que siguen presentes en nuestras familias, en nuestras calles, en nuestras fiestas y en nuestros recuerdos". Para el capitán del Elche, una ciudad también se construye gracias a quienes estuvieron antes y dejaron su huella en las generaciones posteriores.

«Era un chaval con un sueño muy grande y quién me iba a decir entonces que estaría en este balcón»

A partir de ahí introdujo una reflexión que arrancó una de las mayores ovaciones de la noche cuando quiso hacer partícipes a los asistentes tomándose la licencia de declarar a los ilicitanos e ilicitanas como otro patrimonio de la Humanidad engrosando la lista de reconocimientos de la Unesco que tiene la ciudad con el Palmeral, el Misteri d'Elx y el Museo Escolar de Puçol. Agradeció al pueblo de Elche por haberle hecho sentir siempre uno más y que precisamente por ello, aunque nació a apenas diez kilómetros, hoy siente que también es su casa.

Festeros en la llegada a la Plaça de Baix momentos previos al pregón / AXEL ALVAREZ

Josan también repasó algunos de sus recuerdos personales ligados a las Fiestas. Evocó las noches de Roà compartidas con sus compañeros de equipo, una celebración que definió como una noche infinita de alegría, diversión, respeto y devoción. Sin miramientos, reveló que el instante en el que más intensamente ha percibido el cariño de los ilicitanos llega cuando miles de personas entonan al unísono el "Aromas Ilicitanos", una fuerza que, afirmó, no deja indiferente a nadie.

«Siempre he notado un cariño franjiverde, único, sincero, directo y sin igual»

Dirigiéndose a la marea colorida, describió las fiestas como unos días de música, encuentros y recuerdos que volverán a iluminar la noche de l'Albà. Como pregonero quiso formular una única petición: implicar a los niños y niñas en las celebraciones. Defendió que la fiesta transmite valores como el orgullo por la tierra donde uno nace o por la que lo acoge y, sobre todo, enseña a compartir. Por ello, animó a que los más pequeños conozcan las tradiciones, las vivan, canten, bailen, disfruten y aprendan a quererlas, porque, según Ferrández, serán ellos quienes deberán mantenerlas vivas cuando las generaciones actuales ya no estén.

En la recta final, Josan caldeó el ambiente lanzando preguntas a los distintos colectivos festeros para comprobar si estaban preparados para llevar la fiesta al Camp d'Elx, honrar la historia de la ciudad, llenar los barrios de celebración o convertir las Entradas de Moros y Cristianos en una "noble batalla" de luz y pólvora.

Videomapping

Con un rotundo "¡A la fiesta, ilicitanos!", y después de asegurar que siempre existe un motivo para celebrar llevando "en vuestro pecho para la Virgen un altar", en alusión a la emotiva habanera, Josan dio pie a que se pusiera un broche de altura al acto del pregón con un espectáculo audiovisual que durante doce minutos mantuvo embobado al público con un video mapping proyectado sobre la fachada consistorial que transitó entre la evolución de la ciudad y todos los iconos ilicitanos, desde sus huertos hasta La Festa, la Dama de Elche, las reinas y damas, imágenes acompasadas a un ballet en directo, música y un espectáculo pirotécnico sincronizado, dando forma a un cierre con la patrona coronando, y oropel incluido, concebido para envolver el corazón de la ciudad en una sucesión de luz, color y efectos visuales inmersivos, que dejó con la boca abierta a todos los presentes.

Bailarinas durante el espectáculo audiovisual después del pregón. / AXEL ALVAREZ

Entre las anécdotas de la jornada, el director de la orquesta, Francisco Juan Rodríguez, que, por error, comenzó a entonar el Himno de Elche cuando debía sonar el "Aromas ilicitanos" al inicio del acto, aunque pronto corrigió el lapsus, o el portavoz socialista, Héctor Díez, que optó por ver el pregón desde bajo de la Plaça de Baix, dejando todo el protagonismo al alcalde; los concejales populares Juan de Dios Navarro e Inma Mora; y las portavoces de Vox y Compromís, Aurora Rodil y Esther Díez, que desde arriba encontraron una plataforma única para ser vistas desde toda la plaza a nueve meses de las elecciones, en un acto presentado por la periodista Ángela Fernández, que hizo un alarde de energía desde el balcón.

Clausura

La clausura, como ya anticipó este diario, fue encargado por el Ayuntamiento a la compañía castellonense La Fam Teatre, adjudicataria del montaje por 39.930 euros. La elección no fue casual, y es que la compañía, fundada en Vila-real en 2014 y especializada en grandes producciones de calle, atesora una amplia trayectoria en inauguraciones, clausuras y grandes celebraciones, además de reconocimientos como el Premio MAX a la mejor labor de producción de 2025, el galardón al mejor espectáculo de circo de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2024 o el premio al mejor espectáculo familiar de la Mostra d'Alcoi 2022.