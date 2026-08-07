Un pulso festero de primera en Elche

Pasaban las 18 horas de este caluroso viernes y si algo calentó más el ambiente que el sol abrasador fue la energía de más de 1.000 festeros y quince bandas por las calles de Elche. Las comparsas de Moros y Cristianos tiraron de lo mejor que saben hacer, que es transmitir una felicidad plena para dar la bienvenida a las celebraciones patronales entre marchas, pasodobles y un himno que va camino de consolidarse entre los festeros, aunque hubo quienes necesitaron la ayuda de la chuleta porque les costaba tararear la letra, un detalle como anécdota que refuerza la naturalidad que tiene la tradición ilicitana.

De lo que no hubo duda este 7 de agosto es que la ilusión y el empuje de primera que mostraron infinidad de músicos y comparsistas así como el resto de entes festeros de la ciudad para calentar la Plaça de Baix, donde miles de personas arroparon al capitán del Elche C.F. cuando se subió a las 22.30 horas al balcón del Ayuntamiento para dar el pregón.

Un recibimiento a las Fiestas de Elche por todo lo alto / Áxel Álvarez

Adelanto

La asociación festera arrancó su programa volviendo al punto de partida de 2024 en cuanto a horarios después de que el pasado año retrasase la Entrada de Bandas hasta casi las 19 horas. Pese al adelanto, por segundo año consecutivo el encuentro partió desde las Cuatro Esquinas en lugar del Corazón Jesús para dar agilidad y se modificó el recorrido por las obras de remodelación de la plaza del Congreso Eucarístico y calles adyacentes, con lo que el cierre tuvo que ser junto al Palacio de Altamira tras pasar por la Corredora, el Carrer Ample y el Passeig de les Eres de Santa Llúcia hasta la Diagonal del Palau.

Un momento de la intepretación del Himno de Moros y Cristianos en el Palacio de Altamira / AXEL ALVAREZ

En las inmediaciones del Museo Arqueológico y de Historia (MAHE) las 14 bandas de las comparsas, tras la incorporación en 2025 de Llauraors en el bando de la cruz, más el grupo musical de la asociación, interpretaron el himno oficial de los Moros y Cristianos, «Elche 1977», composición con guiños a la Patrona, al Misteri y a la Dama de Francisco Valor Llorens estrenada en 2024 y que en esta ocasión estuvo bajo la batuta de Salvador González Moreno, director de la valenciana Lira de Quatretonda. Como ya explicó en su día el presidente de la asociación festera, Julián Fernández, que además encara sus últimas celebraciones en el cargo, la idea es que cada año hubiera un director detrás de la representación.

Desfile

Al término tomó el relevo la Entraeta, un desfile en el que se fusionaron festeros y músicos sumándose familias al completo, incluso con bebés y abuelos cogiendo de la mano a los nietos. Como marca la tradición, la comitiva festera partió desde Marqués de Asprillas para avanzar por Reina Victoria, Plaça de Baix, Corredora y Carrer Ample hasta finalizar a la altura de la Plaza de la Merced. Un itinerario que llevó nuevamente a las filas moras y cristianas enfundados en sus trajes de diana a calentar para las Entradas.

Cuando empezaba a caer la noche el grueso de entes festeros enfilaron José María Buck y Reina Victoria al encuentro con Josan. Entre ellos se encontraban las comisiones de la Federación Gestora de Festejos Populares como la del Sector V con pancartas de la Reina Mayor Laura Rodrigo, así como los miembros de la Unió de Festers del Camp d’Elx, que, en el caso de Valverde, hicieron lo propio con la Reina Infantil Aroa Durá. Entre los presentes también estaban festeros de la comisión de El Altet, que abandonó la Ufece en 2025, y de la Comisión de Asprillas, así como la Asociación Histórico-Artística de Pobladores de Elche, la Casa de Andalucía y el Centro Aragonés.

Festeros del Sector V arropan a la Reina de las Fiestas Laura Rodrigo durante el pasacalles / AXEL ALVAREZ

Víspera de Entrada Mora

Este sábado el protagonismo lo tendrán los Moros y Cristianos, que no darán tregua con sus actos. La jornada comenzará a las 9 horas con la misa en memoria de los festeros difuntos en la iglesia del Salvador. Desde la misma plaza partirá la Diana a las 10 horas animando el centro histórico por calles como Solars, Sant Miquel, Porta Oriola, Alfonso XII, la Plaça de Baix, Corredora y Carrer Ample, para finalizar en la plaza de La Merced a la altura del edificio del servicio autonómico PROP.

El gran acto de la jornada llegará por la tarde con la Entrada Mora. El desfile comenzará a las 20 horas desde Reina Victoria y recorrerá la Plaça de Baix y la Corredora hasta finalizar en Puente Ortices. Tras la Entrada Mora, el Hort del Xocolater acogerá la recepción a los festeros de los pueblos que integran la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (Undef). El broche de la jornada lo pondrá la fiesta en las cábilas y cuartelillos.