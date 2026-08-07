Darío Gil y Marta Porris conquistan el Festival de la Canción Festes d'Elx

El VI Festival de la Canción Festes d'Elx ya tiene ganadores. Darío Gil, llegado desde Granada, se impuso en la categoría juvenil, mientras que Marta Porris, procedente de Extremadura, consiguió el primer premio entre los participantes adultos en una final celebrada este jueves en el Hort de Baix ante un recinto que completó su aforo. La sexta edición del certamen reunió a 20 jóvenes intérpretes, diez por modalidad, en una noche conducida por el actor ilicitano Salva Monleón y la Reina de las Fiestas de Elche de 2025, Nuria Tejero, que se estrenó como presentadora del concurso.

La velada, incluida en la programación de las Fiestas de Agosto, volvió a convertir este espacio del Parque Municipal en escaparate para artistas emergentes de Elche y otros puntos de España. A las veinte actuaciones en directo, se sumó el concierto de Meryln Cruz, finalista del programa de TVE1 "Aria: Locos por la Ópera", que actuó mientras el jurado deliberaba antes de hacer público el fallo.

El Festival de la Canción Festes d'Elx se ha consolidado dentro de las celebraciones de agosto / INFORMACIÓN

Darío Gil y Marta Porris se llevan los primeros premios

En la categoría juvenil, destinada a participantes de entre ocho y quince años, el vencedor fue Darío Gil. El joven artista se desplazó desde Granada y consiguió convencer al jurado con una interpretación al piano que la organización destacó por su madurez y capacidad para transmitir emoción.

El segundo premio correspondió a la ilicitana Claudia Pina, reconocida por su carisma sobre el escenario y una voz que el festival considera con una importante proyección. El podio juvenil lo completó Jade López, llegada desde Monóvar, que interpretó "Antes muerta que sencilla" acompañada por sus hermanas Ágata y Rubí como bailarinas.

La gran final comenzó a las 21.30 horas con entrada gratuita hasta completar el aforo y mantuvo el formato habitual de las últimas ediciones / INFORMACIÓN

La categoría adulta, reservada a jóvenes de entre 16 y 25 años, tuvo como ganadora a Marta Porris. La representante procedente de Toledo obtuvo el primer puesto gracias a una actuación en la que destacó su técnica vocal, la limpieza de la interpretación y su conexión con el público.

El segundo premio se quedó en Elche. Paula Senna consiguió esa posición con una propuesta que sobresalió por su versatilidad y fuerza interpretativa. El tercer puesto fue para Ángela Mejías, procedente de Aspe, a quien la organización señaló como una de las artistas con mayor proyección de esta edición.

Los premiados reciben desde una cantidad económica a la grabación de un disco o un videoclip / INFORMACIÓN

Los vencedores recibirán diferentes premios encaminados a facilitar sus siguientes pasos en el ámbito musical. Entre ellos figuran grabaciones profesionales en estudio y videoclips promocionales, mientras que en la categoría adulta se incluyen también cheques en metálico.

Veinte actuaciones y una invitada televisiva

La gran final comenzó a las 21.30 horas con entrada gratuita hasta completar el aforo y mantuvo el formato habitual de las últimas ediciones: veinte finalistas repartidos en dos categorías y actuaciones completamente en directo. Cada participante disponía de un máximo de tres minutos para mostrar sus cualidades sobre el escenario, una fórmula que permite reunir estilos y perfiles muy diferentes dentro de una misma gala y que se mantiene desde las primeras convocatorias.

Ganadores del VI Festival de la Canción Festes d'Elx / INFORMACIÓN

La conducción corrió a cargo de Salva Monleón, que repetía como maestro de ceremonias después de presentar también el festival del pasado año, y de Nuria Tejero Adsuar, que asumía por primera vez este papel tras haber sido Reina Mayor de las Fiestas en 2025.

Tejero, de 22 años y natural de la pedanía de El Altet, mantiene desde hace años una estrecha vinculación con las celebraciones ilicitanas. Su trayectoria festera comenzó en 2014, cuando fue elegida dama infantil, antes de convertirse posteriormente en máxima representante de las fiestas de la ciudad. Además, está graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Otro de los momentos centrales de la noche llegó durante la deliberación. Mientras los miembros del jurado decidían los premios, el público pudo disfrutar de la actuación de Meryln Cruz, cuya participación reforzó el vínculo del festival con artistas que ya han pasado por formatos televisivos de ámbito nacional. Cruz fue finalista de "Aria: Locos por la Ópera", emitido por TVE1, y ofreció un concierto antes de que se conocieran los nombres de los seis premiados de esta edición.

La organización destacó el crecimiento experimentado por el nivel artístico en los últimos años / INFORMACIÓN

La organización destacó el crecimiento experimentado por el nivel artístico en los últimos años. "Cada año el nivel es más alto. Ver cómo los participantes crecen, algunos incluso desde ediciones anteriores, nos llena de orgullo", señalaron los responsables del festival tras la celebración de la final.

Una plataforma que mira ya a 2027

El Festival de la Canción Festes d'Elx, organizado por EMYC Talent Academy con la colaboración de la Concejalía de Fiestas, alcanza con esta convocatoria su sexta edición y mantiene como objetivo fundamental servir de plataforma para jóvenes intérpretes que buscan abrirse camino en la música. A lo largo de estos años, varios de sus ganadores han conseguido posteriormente ampliar su presencia en escenarios, programas televisivos y proyectos discográficos. Entre los nombres que la organización pone como ejemplo figuran Lucía España, María Rodrigo y Samy Ángel, premiados en anteriores ediciones.

Ganadores de la VI edición del Festival de la Canción Festes d'Elx / INFORMACIÓN

Precisamente María Rodrigo y Samy Ángel fueron las voces ganadoras del certamen celebrado en 2025. Después de pasar por el escenario ilicitano, diferentes participantes han conseguido presencia en concursos de ámbito nacional, actuaciones en distintos puntos de España y, en algunos casos, firmas con compañías discográficas.

Ese recorrido es uno de los argumentos con los que la organización considera que el festival ha logrado consolidarse como una plataforma de proyección para nuevos talentos. El objetivo no se limita, por tanto, a repartir los premios de una noche, sino a proporcionar a los participantes materiales y herramientas con las que puedan seguir desarrollando sus respectivas carreras.

La organización ya trabaja en la séptima edición, prevista para agosto de 2027. Las bases para participar serán publicadas durante los próximos meses tanto en la página web del Ayuntamiento de Elche como en las redes sociales oficiales del certamen.