La Generalitat invierte casi 100.000 euros para restaurar la torre del reloj del Castillo de Santa Pola

El Ayuntamiento de Santa Pola ha obtenido una subvención de casi 100.000 euros de la Generalitat Valenciana para acometer la restauración de la torre del reloj del Castillo Fortaleza, uno de los elementos más representativos del patrimonio histórico del municipio. La ayuda, concedida a través del Plan Restaura, permitirá financiar una intervención que se considera necesaria después de que el pasado mes de enero se detectaran problemas en la estructura de la torre.

La concesión de esta aportación económica figura en la resolución publicada por la Dirección General de Patrimonio Cultural, dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la recuperación de construcciones de piedra en seco, y para la redacción de catálogos y planes directores de bienes de interés cultural de la Comunidad Valenciana.

Una ayuda para rehabilitar un símbolo del municipio

La subvención concedida al Consistorio santapolero asciende exactamente a 99.565 euros y estará destinada íntegramente a la restauración de la torre del reloj del Castillo Fortaleza, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y considerado uno de los principales emblemas históricos de la localidad. La necesidad de actuar sobre este elemento patrimonial surgió tras detectarse en enero deficiencias estructurales que hacían aconsejable una intervención para garantizar su conservación y seguridad.

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, agradeció la concesión de la ayuda y destacó la importancia de poder ejecutar unas obras que permitirán preservar uno de los símbolos más reconocibles del municipio.

Parte del reloj, cuando fue retirado de la fachada principal del castillo de Santa Pola / INFORMACiÓN

La regidora manifestó su agradecimiento "a la Generalitat Valenciana que haya valorado la petición del Ayuntamiento de Santa Pola y nos haya concedido una subvención de casi cien mil euros, que nos ayudará a emprender las obras de restauración de nuestra torre del reloj, todo un símbolo para los santapoleros que en los próximos meses se rehabilitará para la completa seguridad de todos los vecinos y la mejora de nuestra fortaleza".

El Plan Restaura reparte casi cuatro millones

La aportación concedida a Santa Pola forma parte del Plan Restaura, una línea de ayudas impulsada por la Generalitat Valenciana para favorecer la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. La convocatoria, gestionada por la Dirección General de Patrimonio Cultural, está dotada con un presupuesto global de casi 4 millones de euros y contempla subvenciones destinadas tanto a la recuperación de construcciones de piedra en seco como a la redacción de catálogos y planes directores de bienes de interés cultural de toda la Comunidad Valenciana.

Dentro de esa resolución, el Ayuntamiento de Santa Pola figura entre las administraciones beneficiarias con una ayuda específica para intervenir sobre la torre del reloj del castillo. La actuación permitirá avanzar en la conservación de este inmueble defensivo del siglo XVI, considerado uno de los elementos patrimoniales más relevantes del municipio y uno de los edificios históricos más visitados por vecinos y turistas.

Reconocimiento al trabajo técnico municipal

La alcaldesa también quiso poner en valor el trabajo desarrollado por los servicios municipales que han tramitado la solicitud de la subvención. En este sentido, Serrano trasladó su felicitación al personal de las áreas de Patrimonio y Cultura, destacando especialmente la labor realizada desde el Museo del Mar para conseguir la financiación autonómica.

La primera edil señaló que quería "felicitar al equipo de Patrimonio y Cultura de nuestro Ayuntamiento, y en especial al Museo del Mar, por su excelente gestión para conseguir esta importante ayuda. Apostamos por la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico y esta actuación contribuye a la mejora continua de un Bien de Interés Cultural tan importante como es nuestro Castillo Fortaleza del siglo XVI".

Con esta subvención, el Ayuntamiento dispondrá de financiación para abordar la rehabilitación de la torre del reloj en los próximos meses, una actuación que permitirá mejorar las condiciones de conservación de uno de los elementos más emblemáticos del Castillo Fortaleza y reforzar la protección de un edificio que forma parte de la historia y la identidad de Santa Pola.