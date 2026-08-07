Hasta tres semanas de espera para recoger la poda puerta a puerta en el Camp d'Elx por la alta demanda

Un servicio que hace casi un lustro prometía acabar, o al menos minimizar, con los desechos de palmeras y otros árboles junto a los contenedores en el Camp d'Elx que ahora tiene lista de espera. El sistema de recogida de poda puerta a puerta que se puso en marcha en 2022, durante el Gobierno de PSOE y Compromís, acumula peticiones vecinales desde finales de julio con citas que la UTE de limpieza está dando hasta el 21 de agosto para la retirada.

Usarios exponen que, fuera de las épocas de más intensidad, llaman un lunes y el viernes acuden las brigadas, y que en verano han podido deshacerse de los restos en una semana, o a lo sumo dos, por lo que no entienden que ahora se dé este margen más amplio, y temen que esas demoras aviven que propietarios impacientes tiren de incivismo y arrojen los restos, así como enseres, fuera de sus casas y sin regulación, lo que también aumentaría el riesgo de incendios por ramas secas con las temperaturas extremas.

Desde la empresa aseguran que se ha reforzado el servicio poniendo un equipo por las tardes, aparte de los dos de los que disponen por la mañana, y trasladan que se está recogiendo casi un 50% más de avisos por día. Sobre los últimos 30 días, indican que han aumentado exponencialmente hasta alcanzar los 1.690, lo que supone 400 más que la media mensual del último año y un 21% más que en julio del 2025.

Sin servicio del 10 al 14

Sobre fechas, exponen que están aceptando avisos para la semana después de fiestas, del 17 al 21 de agosto y que no habrá servicio del 10 al 14 de agosto para enfocar la atención en la ciudad durante los días grandes como la Nit de l'Albà y la Roà. Aún y así, manifiestan desde la UTE que sí que se recogerán los vertidos ilegales que se vayan detectando de poda.

Pese al refuerzo que garantizan desde la adjudicataria, es posible que el despliegue no pueda absorber tan rápido la alta demanda, lo que apunta a que este verano haya un tirón especial de segundos residentes que acuden a sus casas de campo para pegarse un chapuzón en la piscina, y poner a punto sus árboles y plantas.

Poda de palmera junto a contenedores en un camino rural de Torrellano este viernes / J.R.Esquinas

El Ayuntamiento este mismo viernes hizo balance del servicio, apuntando a cifras récord. Trasladaron desde el gabinete de Comunicación que, a lo largo de julio, se han superado los 169.000 kilos recogidos, 40.000 más que el promedio mensual en lo que va de año y un 16% más que el mismo mes en 2025. Hay que recordar que, en el primer trimestre en activo el servicio en 2022, se recogieron 200.000 kilos, unos 67.000 por mensualidad, y que se hablaba entonces de unas 330 recogidas en el primer mes, cuando ahora la UTE registra de media unos 1.200 avisos, lo que evidencia que sólo la cantidad de kilos se ha más que duplicado y que las peticiones, según estos datos, se habrían cuadriplicado.

En 2025 el Ejecutivo local de PP y Vox apuntaba a que el promedio de avisos diarios atendidos es de 60 y que se superan los 12.000 anuales con picos en verano que es cuando no se permiten las quemas agrícolas, aunque también han aminorado en el último año ya que de enero a abril se retiraron 876 toneladas de poda, casi el doble que en 2025, cantidad que el Ayuntamiento evitó que se prendiera fuego y que puede ser aprovechada.

Eso sí, el hecho de que cada vez hay más conciencia no quita que existan todavía multitud de vertederos improvisados con restos vegetales por las dimensiones de la extensión rural, aunque lo que más abundan son plásticos, botellas y enseres arrumbados.

Vertidos ilegales hace días junto a contenedores en la carretera de Dolores a escasos metros de La Alcudia / INFORMACIÓN

De lunes a viernes

El servicio de recogida de poda es gratuito y se presta de lunes a viernes. Su intervención se debe solicitar por WhatsApp al teléfono de incidencias de UTE Elche (680 363 774), que además está rotulado en los contenedores para concertar previamente su recogida en la puerta de la vivienda.

Está dirigido a particulares y la poda debe depositarse atada o embolsada en sacas de rafia o de otro material, pero con cuerda formando un paquete. Tal y como reza el mensaje que manda la mercantil, en ningún caso se recogen troncos secos ni grandes dimensiones de arbolado o palmera.

La cantidad máxima a depositar es, aproximadamente, de 1 metro cúbico por aviso y previenen desde el servicio municipal que debe estar garantizada la accesibilidad adecuada a la vivienda de los vehículos del servicio, que son de gran tonelaje.

Este recurso permite una recogida selectiva en origen para reducir los vertidos incontrolados de residuos que terminan diseminados o colmatando contenedores que no están preparados para estos residuos orgánicos. Las cantidades recogidas son transportadas a un gestor autorizado para su posterior tratamiento de valorización.