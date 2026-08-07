Farmacia Las Bayas y Calzados Fini logran los principales premios de escaparatismo de las Fiestas de Elche

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Comercio, daba este viernes a conocer los ganadores de una nueva edición del Concurso de Escaparatismo y Ambientación Comercial ‘Fiestas de Elche 2026’, una iniciativa con la que busca implicar al tejido comercial y hostelero en las celebraciones patronales y contribuir al embellecimiento de la ciudad durante estos días festivos. El certamen repartía un total de 5.000 euros en premios entre dos categorías temáticas: Moros y Cristianos y Misteri d’Elx.

Los máximos galardones de esta edición eran Calzados y Complementos Fini, en la modalidad dedicada a los Moros y Cristianos, y en la Farmacia Las Bayas, en la categoría inspirada en el Misteri d’Elx. Ambos establecimientos recibían un premio de 1.000 euros por la decoración y ambientación de sus escaparates.

Un grupo de festeras de los Moros y Cristianos celebran uno de los premios de escaparatismo / V. L. Deltell

Ocho establecimientos distinguidos

En la categoría dedicada a los Moros y Cristianos, el jurado ha concedido el primer premio, dotado con 1.000 euros, a Calzados y Complementos Fini. El segundo puesto, con una cuantía de 750 euros, ha sido para Farmacia Brotons, mientras que el tercer premio, de 500 euros, ha recaído en Autoescuela Óptima. La relación de premiados la completa Farmacia de La Hoya, que obtiene el cuarto premio, dotado con 250 euros.

Por su parte, la modalidad centrada en el Misteri d’Elx ha reconocido como ganador al escaparate de la Farmacia Las Bayas, que también recibe 1.000 euros. El segundo premio, de 750 euros, ha sido para Donna Accesorios, mientras que Farmacia El Salvador obtiene el tercer puesto, con una dotación económica de 500 euros. Finalmente, Farmacia Serrano ha sido distinguida con el cuarto premio, valorado en 250 euros.

Las farmacias acapararon la mayoría de los premios de esta edición en las Fiestas de Elche / V. L. Deltell

Con este reparto, el Ayuntamiento reconoce el esfuerzo realizado por los comercios participantes para adaptar sus establecimientos a dos de las manifestaciones culturales y festivas más representativas del municipio.

Un concurso para implicar al comercio

El concurso está dirigido a los establecimientos comerciales y de hostelería de Elche y forma parte de las actividades impulsadas por la Concejalía de Comercio con motivo de las Fiestas Patronales. A través de esta iniciativa, el Consistorio pretende incentivar la decoración de escaparates y espacios comerciales, fomentando la participación del sector en la programación festiva y reforzando la presencia de elementos vinculados tanto a los Moros y Cristianos como al Misteri d’Elx en las calles de la ciudad.

La dotación económica global asciende a 5.000 euros, distribuidos entre las dos categorías y los distintos premios concedidos por el jurado.

Reconocimiento al comercio local

La concejala de Comercio, Caridad Martínez, ha agradecido la implicación de los establecimientos que han participado en esta nueva convocatoria del concurso. La edil ha destacado la colaboración del comercio local en una iniciativa que contribuye a mejorar la imagen de la ciudad durante las fiestas y favorece la difusión de dos de sus principales celebraciones. En este sentido, Martínez ha agradecido la participación de los comercios en esta nueva edición del concurso de escaparatismo con el que "colaborar en el embellecimiento de la ciudad y difundir las fiestas de Moros y Cristianos y el Misteri d’Elx".

Con este certamen, el Ayuntamiento vuelve a reconocer el papel del comercio de proximidad como parte activa de las Fiestas de Elche, incentivando la creatividad de los establecimientos y su contribución a generar un ambiente festivo en diferentes barrios y pedanías del municipio.