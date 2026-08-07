El Racó FestiElx gana 15 metros de longitud y refuerza la climatización de su gran carpa

La gran carpa del Racó Gastronómico y de Ocio FestiElx afronta las Fiestas Patronales con 15 metros más de longitud, una redistribución completa de sus instalaciones y nuevas medidas para mejorar la climatización y el confort de los asistentes. La concejala de Festejos, Inma Mora, y el gerente del recinto, Francisco Linares, destacaban este viernes las principales novedades de un espacio abierto tras el pregón y hasta el próximo 15 de agosto en el Paseo de la Estación. La responsable municipal visitaba por la mañana los últimos preparativos de un recinto que volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de las fiestas, tanto al mediodía coincidiendo con las mascletás como durante las noches, con una programación orientada al ocio y la restauración.

Más superficie y un nuevo diseño interior

La principal novedad de esta edición es la ampliación de la infraestructura principal. Linares explicaba que la carpa ha aumentado su longitud en 15 metros, una decisión adoptada tras el balance realizado después del estreno del nuevo contrato el pasado año. El responsable de FestiElx señalaba que, además del incremento de superficie, se ha modificado completamente la distribución interior para trasladar al exterior las zonas que más calor generaban, como las cocinas y las cámaras frigoríficas. Con ello, el espacio destinado al público queda más despejado y permite mantener unas condiciones térmicas más favorables.

El gerente del Racó Festielx y la edil de Festejos momentos antes de la apertura del recinto para las Fiestas de Elche / V. L. Deltell

"Como podéis ver esta carpa gigante que montamos este año viendo el buen resultado que el año pasado tuvimos, la hemos ampliado 15 metros más en longitud y hemos modificado el montaje de posición, dejando en la parte exterior las zonas que más calor generaban, cocinas, cámaras y demás, en la parte exterior, para que dentro la zona climatizada quede mucho mejor y con una temperatura mucho más agradable para todos los ciudadanos", afirmaba Linares.

La reorganización también ha permitido ganar espacio útil para los visitantes. Según indicaba el gerente, el cambio responde igualmente a una petición trasladada por los participantes en el tradicional concurso de costras, previsto para el día 10 de agosto, que reclamaban una mayor superficie de sombra.

"También hemos podido ampliar con este cambio de distribución un poco lo que es la zona pisable para todo el visitante y también se ha hecho porque nosotros colaboramos con el tema de las costras y el año pasado teníamos la petición de ellos que les dejásemos más espacio y más espacio de sombra. Hemos conseguido ampliar y creemos que ha quedado muchísimo mejor", explicaba.

La empresa del racó ha ampliado el número de ventiladores para mejorar la climatización en el recinto de las Fiestas de Elche / V. L. Deltell

Mejoras frente al calor y seguridad reforzada

La climatización vuelve a ser uno de los aspectos sobre los que más se ha trabajado de cara a esta edición. El recinto contará nuevamente con una gran carpa abierta, dotada de ventiladores industriales y sistemas de climatización, aunque este año incorpora nuevas soluciones para facilitar la evacuación del calor. Entre ellas figura la incorporación de nuevas zonas de ventilación y la posibilidad de retirar parte de la cubierta en momentos de elevadas temperaturas.

"Hemos añadido más zona de ventilación y este año, como novedad, hay partes de la carpa que podemos quitar y poner en los techos para que en momentos de mucha concentración de calor pueda evacuar por ahí", apuntaba Linares, quien añadía que la eliminación de las cocinas del interior también contribuirá a mantener una temperatura más agradable.

En el horario de comidas, además, el recinto modificará parcialmente su configuración para facilitar el servicio de restauración. El gerente explicaba que se instalarán mesas centrales de apoyo para que los asistentes puedan consumir con mayor comodidad los platos y bebidas. Una vez finalice el servicio de mediodía, esas mesas se retirarán para dejar un espacio más amplio destinado al ocio nocturno.

Varias bandas locales de música actuarán en el escenario del Racó Festielx / V. L. Deltell

En cuanto a la seguridad, Linares aseguraba que el dispositivo será, al menos, similar al del pasado año. El recinto contará con empresa de seguridad privada para el control de accesos, vigilancia interior y exterior, además del apoyo de la Policía Local. "El Ayuntamiento incrementará la presencia policial durante las fiestas, nos han asegurado", explicaba. El aforo autorizado rondará las 2.000 personas, después de que el recinto superara la inspección municipal realizada el jueves y obtuviera el correspondiente informe favorable.

Ocio, gastronomía y conciliación con el descanso vecinal

Durante la visita, Inma Mora destacaba que el Racó FestiElx volverá a convertirse en uno de los principales espacios de convivencia de las fiestas. "Este espacio se transforma en un lugar lúdico donde disfrutar de un ambiente sano, agradable y divertido en el que se puedan reunir ilicitanos y visitantes a mediodía, con motivo de la mascletà, y también por la noche", señalaba la edil. La concejala recordaba que durante el día, coincidiendo con el concurso de mascletaes, el recinto ofrece un servicio de restauración con una amplia propuesta gastronómica basada principalmente en platos típicos ilicitanos, además de bebidas.

La responsable municipal también incidía en una de las cuestiones sobre las que el gobierno local ha puesto el foco desde la puesta en marcha del nuevo modelo del recinto: la conciliación entre el ocio y el descanso vecinal. En este sentido, recordaba que el sistema de sonido continúa orientándose hacia el cauce del río con el objetivo de minimizar la propagación del ruido hacia las viviendas próximas.

Asimismo, insistía en que se mantienen las franjas horarias implantadas el pasado año. El Racó abrirá de 12 a 17 horas, permanecerá cerrado entre las 17 y las 20 horas para favorecer el descanso y volverá a abrir desde las 20 horas hasta las 5 o 6 de la mañana, según el día. Mora precisaba además que esas limitaciones afectan a los espacios festivos abiertos al público, mientras que las comisiones de fiestas y comparsas podrán continuar desarrollando su actividad interna durante la tarde, siempre que no utilicen música.