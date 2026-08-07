Los taxistas se plantan contra los conductores piratas en el aeropuerto de Alicante-Elche y piden más presencia policial

Indignados. Profundamente indignados. Así se muestran en estos momentos profesionales del sector del taxi por la situación que se viene arrastrando desde años en el aeropuerto de Alicante-Elche, aunque las cosas, aseguran, se han puesto más feas últimamente. Todo a cuenta de la presencia de taxis piratas cuyos conductores, afirman, se dedican a captar a clientes dentro de la propia terminal, con lo que eso supone de competencia desleal y la pérdida de ingresos para ellos incluso en plena temporada alta, a lo que suman los enfrentamientos que se vienen produciendo desde hace un tiempo. Hasta el extremo de que denuncian que, en algún caso, hasta han tratado de intimidarles con un machete o han lanzado algún extintor del parking como medida de coacción. Por eso mismo, piden medidas contundentes contra este fenómeno que, sostienen, no sólo daña a los taxistas, también a los propios clientes y a la imagen que se ofrece de la Costa Blanca. A su juicio, la solución pasa por una presencia permanente de la Policía Local en la terminal para que, en el momento que se detecte a este tipo de conductores, se pueda actuar, sin necesidad a esperar a que venga una patrulla que probablemente en esos momentos puede estar en otro servicio.

Inspección de un taxi en el aeropuerto, en una imagen de archivo. / INFORMACION

De las denuncias a los operativos

De hecho, desde la Policía Nacional admiten que tienen constancia de denuncias presentadas en este sentido, mientras que, desde el Ayuntamiento de Elche, ponen el foco en que ya se ha puesto en marcha un operativo especial de la Policía Local para tratar de poner freno a la competencia desleal que denuncian los taxistas. Es más, los propios profesionales están intentando recoger datos de los conductores “ilegales”, recopilando las matrículas y grabaciones de móviles, que es lo que está derivando en los enfrentamientos, para poder dar traslado a la Policía. “En alguna ocasión se le ha puesto una multa a uno de los conductores piratas, pero a los pocos días vuelve otra vez a operar y no pasa nada”, afirma molesto uno de los taxistas que trabaja en el aeropuerto.

Taxis en el aeropuerto. / Áxel Álvarez

Organizados

Taxistas ilicitanos comentan que la estructura está perfectamente organizada. Tanto es así que dejan sus vehículos particulares en el parking y van a buscar a los clientes a la zona de llegadas. “Se paran y dicen que son taxis, y conducen a los clientes hasta el aparcamiento”, explica uno de los profesionales, que añade que incluso en los momentos en los que se producen varios aterrizajes al mismo van seleccionando a las personas a las que ofrecen el servicio en la propia cola de espera que se forma la parada del servicio regulado.

El aeropuerto de Alicante-Elche, en una imagen de archivo. / Matías Segarra

Sobrecostes

No obstante, según afirman los profesionales afectados, los taxis clandestinos siempre tratan de asegurarse de que sean viajes hasta Benidorm o Torrevieja, porque son las carreras más largas, y que, si se trata de trayectos hasta Elche o Alicante, los rechazan, porque es menos dinero. Al respecto, manifiestan que, en casos como las llegadas hasta Benidorm, llegan a cobrar hasta 40 euros más que un taxi, pero, como la mayoría de veces se trata de turistas extranjeros, no son conscientes del sobrecoste.

Taxis en la parada del aeropuerto. / Matías Segarra

Inspecciones

Para los afectados, no es suficiente con montar controles periódicos. Creen que, llegados a este punto, la salida pasa por presencia permanente de la Policía Local, como, indican, sucedía hace unos años. Sobre todo porque, según destacan, está habiendo muchos enfrentamientos, y aseguran que sufren amenazas e intimidaciones por parte de estos conductores que no se ajustan a lo que exige la normativa, porque los “piratas” no están sujetos a las licencias municipales, a los seguros que se les piden a ellos, a las inspecciones que deben pasar y a los controles administrativos, con tarifas, además, muy por encima de las reguladas. A ello apostillan que tampoco ofrecen garantías ni seguridad alguna a los clientes, con las derivadas que eso podría tener en caso de accidente, a lo que añaden la mala imagen que se ofrece de la provincia. Una situación que, de hecho, se agrava en estos meses de verano, cuando la afluencia de turistas en el aeropuerto de Alicante-Elche se dispara, lo que les lleva a que hasta en estas fechas vean caer sus ingresos.

Los taxistas entienden que los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) son competencia, pero que se ajustan a la legalidad y, contra eso, poco pueden decir, pero reivindican más mano dura contra estos conductores que se saltan la legislación, y de ahí que exijan más presencia policial.

Pasajeros en riesgo

Hace un par de años, desde el Ayuntamiento de Elche ya dieron cuenta de un caso de este tipo en el que incluso se llegó a poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Durante un control de la Policía Local, los agentes pudieron observar a un hombre y, a escasos metros, a un grupo que se disponía a subirse a un vehículo. Al ir los policías a hablar con el conductor, directamente puso el coche en marcha sin permitir que subieran los pasajeros, provocando que uno de ellos casi llegara a caerse al suelo. Al final, se detuvo al vehículo, y los efectivos pudieron comprobar que había sido sancionado en varias ocasiones por estacionamiento indebido en esa zona. Además, en el registro se encontraron diversas tarjetas en las que se podía leer «Transfer airport», así como un recibo de cobro por traslados desde el aeropuerto, confirmando así que el turismo en cuestión se dedicaba al traslado ilegal de pasajeros. Ya entonces, desde la Administración local dejaban claro que la propuesta de sanción por carecer de título habilitante asciende hasta los 4.001 euros. Una multa que los taxistas consideran que no basta si no se garantiza una vigilancia permanente que impida a estos conductores piratas seguir operando en el aeródromo de El Altet, incluso una vez que se les ha impuesto la sanción.