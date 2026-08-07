La Unió de Festers propone una ofrenda junto a la Fireta del Camp d'Elx tras la negativa a un acto propio en agosto

La Unió de Festers del Camp d'Elx (Ufece) no renuncia a contar con una ofrenda propia y ya contempla una alternativa, ya propuesta, después de que el Ayuntamiento haya rechazado que pueda desarrollarse durante las Fiestas de Agosto. Su presidente, Andrés Coves, plantea trasladar la iniciativa a octubre y hacerla coincidir con la Fireta del Camp d'Elx, prevista entre los días 9 y 12, con un formato que iría más allá de las flores: una ofrenda solidaria de frutas, verduras y hortalizas del campo ilicitano que posteriormente serían entregadas a entidades sociales como Cáritas o el Asilo. La propuesta llega después de que la federación, integrada por 13 comisiones que representan a 17 pedanías y más de 30.000 habitantes, haya vuelto a encontrarse este año con la negativa a celebrar un acto diferenciado dentro de la programación patronal, "pese a que los Moros y Cristianos, por ejemplo, sí tienen la suya propia".

La reivindicación no es nueva. Coves, con más de una década al frente de Ufece, ya defendía el pasado verano la necesidad de que las fiestas del área rural tuvieran una ofrenda específica. Un año después, aseguraba que la situación sigue prácticamente igual y añadía otras peticiones que tampoco han prosperado: disponer de un racó abierto por la noche, aumentar la presencia de las representantes de las pedanías en las mascletás o recibir financiación municipal para una mascletá prevista el 11 de agosto. Todo ello se suma, señalaba, a un presupuesto que permanece prácticamente en las mismas cifras que hace una década, pese al incremento de los costes.

La ofrenda a la patrona marcaba el primer acto de UFECE en las Fiestas de Agosto en Elche / INFORMACIÓN

Una ofrenda solidaria con alternativa en octubre

La propuesta presentada este año pretendía, además, dotar a la ofrenda de un componente solidario ligado a la identidad agrícola de las pedanías. La Ufece planteaba una salida diferenciada desde la Casa de la Virgen, siguiendo un esquema similar al de otros actos en los que diferentes entidades parten desde distintos puntos para confluir posteriormente. "Nuestra propuesta este año ha sido una ofrenda solidaria, salir desde la Casa de la Virgen, porque es un punto importante dentro de la ciudad, y no solamente llevar flores a la Virgen, sino aportar frutas, hortalizas, que luego tenemos entidades como Cáritas o el Asilo, que ya hemos hablado con ellos, que nos recogerían para poder suministrar productos del campo a diferentes entidades sociales que hay en Elche", explicaba.

El proyecto fue trasladado al Ayuntamiento, pero no recibió autorización para celebrarse durante estas Fiestas. "La propuesta se ha denegado, nos han dicho que no", resumía el presidente que, sin embargo, no quiere abandonar la iniciativa y propone ahora incluirla en la Fireta del Camp d'Elx de octubre. "Nuestra propuesta es poder llevarla a cabo en algún momento y como alternativa planteamos que fuera en la Fireta del Camp d'Elx, del 9 al 12 de octubre. Creemos que esa ofrenda también puede tener cabida dentro de la Fireta". La idea también contempla incorporar a asociaciones agrícolas y culturales de las partidas rurales, no únicamente a las comisiones festeras.

Las representantes de las pedanías sí pudieron acercarse el pasado 5 de agosto a la Patrona aprovechando una ofrenda abierta al público. La Ufece decidió participar "para que esas chicas que durante varios años no han podido tener una ofrenda como merecen pudiesen este año por lo menos estar durante unos minutos cerca de la Patrona", señalaba Coves.

La basílica de Santa María acoge la ofrenda de UFECE a la patrona de Elche / INFORMACIÓN

Un racó nocturno y una mascletà, entre las peticiones rechazadas

La ofrenda es una de las demandas que la Ufece mantiene para lograr una mayor integración de las pedanías en las Fiestas de Elche. "Nosotros lo que pedimos es que las fiestas no sean excluyentes, sino que sean incluyentes", afirmaba Coves. Entre sus reivindicaciones figura que las representantes de las comisiones rurales puedan estar presentes en las mascletàs en condiciones similares a las de las entidades de la ciudad. "Pedimos que nuestras chicas puedan estar en las mascletàs por la mañana, no solamente las comisiones de la ciudad, sino que las comisiones de las pedanías también puedan ir a ver las mascletàs", explicaba.

También han solicitado disponer de un racó por la noche "que sirva como lugar de encuentro de las distintas comisiones no solamente por el día, sino que nos dejen abrir también por la noche, que nos han dicho que no", señalaba.

A ello se añade la situación de la mascletá prevista para el 11 de agosto. Según Coves, inicialmente se les trasladó que sería sufragada por el Ayuntamiento, pero posteriormente se comunicó a la Ufece que ese gasto no sería asumido. "En el último momento nos han dicho que no nos la pagan", lamentaba.

Pese a ello, el presidente evita plantear la cuestión únicamente desde la confrontación y reclama que el campo pueda participar más activamente en las celebraciones de la ciudad. "Creemos que tenemos capacidad para poder no solamente vivir las fiestas de nuestras pedanías, sino poder estar en Elche y contribuir a las fiestas de nuestra ciudad también", señalaba.

Imagen de la primera ofrenda donde la Ufece no estuvo representada / Matías Segarra

Coves admitió que la presencia del campo en las celebraciones urbanas ha crecido durante su etapa al frente de la entidad, aunque considera que todavía queda recorrido. "Es mucho mayor, pero menos de la que a nosotros nos gustaría", reconocía. "Creo que aquí hay que partir de que todos somos iguales, de que no se puede excluir, sino que hay que incluir», añadía. Para el presidente, debe existir "igualdad en todo lo que se refiere a las Fiestas, ya sea de una pedanía o seamos de un barrio", puntualizaba.

Más actos, jóvenes y costes después de una década

Al margen de estas reivindicaciones, Coves realizó un buen balance de la evolución de las fiestas del campo durante sus más de diez años como presidente. "Creo que la evolución es positiva cien por cien. Cada vez nuestras fiestas en las pedanías son de mejor calidad, cada vez contamos con actos con más afluencia de gente", destacaba. Como ejemplos señalaba citas capaces de congregar a varios miles de personas, como la sardina de La Hoya, con cerca de 3.000 asistentes, o determinadas celebraciones de Torrellano, que reúnen entre 2.000 y 3.000 personas.

También atribuyó una parte de este crecimiento a la mayor inversión en redes sociales y a la diversificación de las programaciones. Las comisiones organizan desde verbenas y fiestas remember, carreras y actividades deportivas dirigidas a diferentes públicos. Especialmente satisfecho se muestra del relevo generacional. "Todas las comisiones cuentan con un grupo de gente joven que yo cada vez estoy súper orgulloso", aseguraba. Coves citaba a jóvenes de 17 y 18 años "súper involucrados en las fiestas", y consideraba que "eso va a hacer que la fiesta continúe y que no desaparezca en las pedanías". Actualmente la Ufece cuenta con 13 comisiones, aunque estas engloban a 17 pedanías porque algunas representan conjuntamente a varias partidas rurales, como Perleta-Maitino o Algoda-Pusol.

El presidente reconoció que encontrar reinas y damas puede ser más complicado en determinados años debido a los estudios, los erasmus, los másteres y los proyectos personales de las jóvenes, aunque subrayó que las comisiones continúan contando con representantes. El crecimiento de las actividades contrasta, sin embargo, con la evolución económica. Coves aseguró que el presupuesto continúa prácticamente igual que hace diez años, mientras que los gastos se han multiplicado.

Alrededor del 95 % de la aportación municipal se reparte entre las propias comisiones, por lo que la Ufece dispone de una cantidad reducida para desarrollar iniciativas conjuntas, como el racó o la mascletà del día 11. "Nuestro presupuesto sigue siendo el mismo que hace diez años, pero todo ha subido muchísimo", explicaba. Por ello, la entidad reclamó una ampliación que permita afrontar nuevos proyectos.

Las reinas del Camp d'Elx de asociaciones pertenecientes a la UFECE en una ofrenda previa a las Fiestas de Agosto en Elche / INFORMACIÓN

De cara al futuro, la Ufece pretende seguir aumentando la calidad y cantidad de las celebraciones y, además, abrirse a otras comisiones de las pedanías que actualmente no forman parte de la organización por no disponer, por ejemplo, de reinas y damas.

Coves propuso crear "un ramal abierto dentro de nuestro ente" para que esas entidades puedan integrarse con una fórmula diferente a la de las actuales comisiones.

El dirigente terminaba agradeciendo el trabajo de los responsables de las distintas pedanías y recordaba que el proyecto va mucho más allá de su etapa personal al frente de la organización. "Gracias a toda esa gente estamos no solamente los diez años que llevo yo, sino desde el año 92 haciendo, promocionando y consiguiendo que la gente conozca las fiestas del campo".

La Unió afronta así estas Fiestas de Agosto con una doble realidad: unas celebraciones rurales que, según su presidente, han ganado participación, variedad y calidad, y unas reivindicaciones en la ciudad que continúan pendientes. Entre ellas, la ofrenda propia seguirá encima de la mesa, aunque ahora octubre y la Fireta del Camp d'Elx aparecen como la alternativa para hacer realidad una iniciativa que pretende unir tradición, agricultura y solidaridad.