Los Pobladores reviven la tradición y la historia de Elche

El olor a pólvora, el chisporroteo de las bombetas y los inconfundibles desfiles recorriendo las calles de Elche son la señal de que las Fiestas ya han dado el pistoletazo de salida. En este contexto, este sábado, la Asociación Histórico-Artística de Pobladores inauguró como cada año, en la Rotonda del Parque Municipal, el XVIII Ágora Heliketana, un espacio adaptado para las familias donde hacen especial hincapié en recrear la historia en torno a las civilizaciones que habitaron el área mediterránea de la península. La novedad de este 2026, según anunció el presidente de la entidad, Antonio Salinas, a INFORMACIÓN, son las veladas temáticas, donde cada estilo musical tiene «su momento». Así pues, dependiendo de la noche, los asistentes pueden disfrutar de una amplia variedad de música tanto para los que prefieran escuchar éxitos españoles como para aquellos que quieran desmelenarse con el ambiente rockero.

Actividades

Por las mañanas, tal y como manifestó Salinas, por parte de la nueva escuadra íbera, la cual ha sido fundada este mismo año, se llevarán a cabo diferentes recreaciones históricas relacionadas con el periodo que abarcan. Sin embargo, estas no serán las únicas actividades de estas Fiestas, ya que la asociación también ha preparado obras de teatro, torneos o incluso las ya tradicionales fiestas del agua. Los más pequeños no se quedan atrás, y podrán disfrutar de talleres, cuentacuentos, microteatro, gymkana, «juegos olímpicos» o manualidades infantiles, todo ello hasta el día 14.

La apertura de la XVIII ÁGORA HELIKETANA de la Asociación de Pobladores de Elche, en imágenes / Áxel Álvarez

Preparación

El presidente no dudó en señalar que todo este trabajo, que podrá disfrutarse durante tan solo siete días, ha necesitado de cinco meses de preparación con el objetivo de que «todo salga bien». De esta manera, y con la vista ya puesta en el Belén Viviente, Salinas indicó que su próximo trabajo también les llevará un par de meses. Además del Ágora y del Belén Viviente, sus dos actividades más destacadas, el presidente resaltó que también realizan convivencias con el Centro Aragonés o incluso visitas esporádicas como la que hicieron a la Emerita Lvdica, en Mérida, donde pudieron disfrutar de un gran festival de recreación histórica romana, el cual se celebra cada año en el mes de mayo.

Inicios

Salinas, quien recordó que lleva formando parte de la asociación desde 2017, también relató cómo fue su llegada al colectivo. Todo empezó gracias a sus compañeros de teatro, los cuales ya formaban parte de Pobladores. Una vez se lanzó a la aventura, ya no hubo marcha atrás. El presidente, sumergido en aquel entonces por el ambiente festero, aseguró que, una vez pisó el recinto, lo primero que pensó fue: «Aquí es donde encajo».

Evolución

Durante estos 47 años de historia, la asociación ha experimentado numerosos cambios que reflejan la evolución que ha vivido desde su creación. Así pues, el dirigente destacó que ha habido modificaciones en el recinto del Ágora Heliketana o incluso en el escenario, el cual, a día de hoy, simula un mercado ambientado en la época romana. Además, sostuvo que se ha mejorado la oferta gastronómica de la barra con la incorporación de hamburguesas y, por ello, no cierra la puerta a añadir más variedad de comida. Asimismo, explicó que en el Belén Viviente también han integrado puestos de artesanos locales con el objetivo de dar a conocer los productos elaborados por ellos mismos.

Ubicación

En cuanto a la ubicación del recinto, Salinas apuntó que, a pesar de ser una zona que se encuentra un poco más aislada que el resto, no como el Racó que está en pleno Paseo de la Estación, el espacio del que disponen es «muy bueno», ya que aseguró que cuentan con un escenario grande, vestuarios y una zona acotada «para que las familias vengan con sus hijos y no se pierdan».

De esta manera, y en reconocimiento a la labor que realiza esta organización durante las Fiestas, el alcalde, Pablo Ruz, quiso destacar el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de la Asociación Histórica de Pobladores por convertir este rincón de la Rotonda del Parque Municipal en un lugar de encuentro con la cultura, la tradición y las civilizaciones que les han precedido. También añadió que se trata de «un recorrido por la historia para conocer de dónde venimos».