La Entrada Mora hace desfilar Bagdad por las calles de Elche

El negro del estandarte abrió el camino tras la carroza del abanderado y detrás comenzaron a desfilar los Abbasíes. La historia de un imperio que nació en el año 750 se ha convertido este sábado en el hilo conductor de una Entrada Mora en la que la Octava Capitanía de la Comparsa Mora Abbasíes llevahasta las calles de Elche la batalla, la riqueza de Bagdad, los jardines del califa y la solemnidad de una corte que terminó desembocando en la entrada triunfal de la familia capitana.

La propuesta partió de aquel momento en el que los Abbasíes alzaron el estandarte negro y, tras imponerse a los Omeyas en la batalla del río Zab, inauguraron una nueva era de poder. La recreación de aquel episodio abrió un boato que fue avanzando desde las armas hasta el palacio y que tuvo en la memoria familiar uno de sus momentos más especiales.

Carroza de la capitanía junto a las Favoritas. / Áxel Álvarez

Batalla

Las filàs Al-Kagger y Alifas fueron las primeras en poner en marcha el ejército Abbasí. Pablo Mateo Luna, quien además es hijo del abanderado de la asociación, José Antonio Mateo, quien este año también forma parte de Abassíes, encabezó como cabo batidor a la filà Al-Kagger, acompañada por la Asociación Musical The Power Band de Novelda, mientras que Carolina Valero Jalón hizo lo propio al frente de Alifas.

Tras las tropas llegó el enfrentamiento. La Compañía Dragón Negro recreó la batalla entre Abbasíes y Omeyas, llevando al desfile la victoria del río Zab que en el año 750 marcó el nacimiento del Califato Abbasí. La guerra dio paso a la celebración y, con ella, a una nueva imagen del boato. Las tropas victoriosas dejaron atrás el campo de batalla para adentrarse en Bagdad.

Bagdad

La ciudad soñada junto al Tigris apareció entonces como escenario de riqueza y prosperidad. El Zoco llevó al desfile las sedas, especias y perfumes llegados de los confines del mundo conocido, mientras el Ballet Colores, del Ballet Gawazi Alcoy, aportaba movimiento a esta parte del viaje. Tras el bullicio del mercado llegaron las filàs oficiales Kubbatos y Damas de la Media Luna.

Recreación de la batalla entre Abbasíes y Omeyas / Áxel Álvarez

Alberto Antón Oliva encabezó Kubbatos, acompañada por la Banda Sinfónica de Crevillente; y Luz María Giner Barrero lo hizo con Damas de la Media Luna. La entrada avanzaba así desde la batalla hacia una Bagdad que se convirtió en el corazón de este recorrido por el Califato.

Homenajes

El paisaje cambió de nuevo con la llegada de los jardines del califa. El Ballet Pavo Real, del Ballet Gawazi Alcoy, puso color y majestuosidad a un espacio que dentro del boato representa la belleza, la tranquilidad y el arte de la corte Abbasí.

Además, el desfile reservó también un espacio para quienes ya habían ocupado el lugar que ahora corresponde a José Carlos Giner, el capitán. Y es que la comparsa rindió homenaje a los Capitanes Abbasíes que precedieron a la actual capitanía, incorporando su recuerdo a la historia de una noche que miraba constantemente hacia el pasado. Y así, mientras los jardines quedaban atrás, la corte comenzó a acercarse.

La corte

Las filàs Kethamas y Khalit anunciaron la llegada de la Favorita y de las Favoritas Infantiles. Ana María Fernández Rocamora encabezó Kethamas, acompañada por la Bongo Band de Albatera, mientras Noa Herrador Fernández hizo lo propio con Khalit.

Después avanzó el Pelotón de Estandartes de Cortejo, preludio del séquito más cercano al capitán. El Harén del Capitán, acompañado por el Ballet Vientos del Sur de Scena by Rafa Felipe de Alcoy, completó esta parte del boato dedicada a la corte y a la riqueza artística del mundo Abbasí.

La llegada del capitán estaba cada vez más cerca, pero antes apareció un recuerdo que conectaba dos generaciones.

Caballo de Respeto

Un grupo ecuestre de la Yeguada Miño abrió el último tramo con el Caballo de Respeto. Sobre él se exhibieron la capa y el casco que pertenecieron a Paco Giner, Capitán Abbasíe de 2006 y padre del actual capitán. El homenaje sirvió para recuperar una imagen de hace veinte años justo antes de que apareciera el nuevo protagonista de la capitanía. El mismo apellido volvía a estar al frente de los Abbasíes, esta vez con José Carlos Giner Barrero.

La carroza palaciega puso entonces el broche al recorrido con el capitán, acompañado por la Favorita María Asunción Soler Moreno y sus hijas, las Favoritas Infantiles Mireia y Valeria Giner Soler. La Banda de Música «La Lira de Quatretonda» acompañó este momento mientras la Filà Especial cerró el cortejo como escolta del capitán, con Rafael Caballero Comesaña como cabo.

El bando de la Media Luna

El viaje había comenzado con una batalla y terminaba con una familia. No obstante, entre ambos momentos habían quedado Bagdad, el Zoco, los jardines, la corte y el recuerdo de los Capitanes Abbasíes. Pero el último tramo puso el acento en una historia mucho más cercana: la de Paco Giner y su hijo José Carlos, separados por veinte años de capitanía y unidos ahora por el mismo estandarte.

La llegada de la familia capitana puso el broche al boato de los Abbasíes. Pero en las calles de Elche la fiesta seguía avanzando. Tras la Octava Capitanía tomaron el relevo el resto de comparsas: Musulmanes Almorávides, Huestes del Califa, Benimerines, Moros Sarracenos, Moros Tuareg y Abencerrajes; prolongando así el desfile del bando de la media luna y poniendo el punto final a una noche en la que la música, los trajes y las escuadras mantuvieron viva la fiesta mora.