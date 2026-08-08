Estreno de las mascletàs en Elche con sabor franjiverde

Después de la apoteósica noche de un viernes que daba inicio a las esperadas fiestas de Elche con el emotivo pregón de Josan Ferrández, llegó el turno de la pólvora. Y es que el décimosexto concurso de mascletaes dio inicio con un espectáculo pirotécnico que no dejó a nadie en babia. Tanto ilicitanos e ilicitanas como otros visitantes pudieron disfrutar de un despliegue de pólvora que dio un pequeño guiño al Elche CF con los colores de su bandera, algo que, de forma inevitable, trasladaba al encargado del pregón 2026, conocido jugador de este club que, además, fue el encargado de prender la mecha en esta mascletà.

Josan como protagonista

Y es que así empezó, con el deportista con mecha en mano y con un gran coro de cientos de ilicitanos que, a su paso pronunciaban cánticos con su nombre. Los afortunados más cercanos a la valla esperaban poder hacerse una foto con él, algo que pudo hacerse realidad para muchos, ya que el futbolista crevillentino mostró una gran generosidad y atendió al público expectante escasos minutos antes de que empezase el espectáculo.

La mascletà de pirotecnia Nadal Martí de este sábado en Elche, en imágenes / Áxel Álvarez

121 kilos de pólvora

Entonces sucedió. 121 kilos de pólvora se apoderaron del cielo al más puro estilo "Nadal Martí", la pirotecnia encargada de dar paso a una semana en la que, a las 14 horas, el cielo deslumbrará con un espectáculo de fuegos artificiales y terremotos.

"121 kilos, pero muy intensos", explicaba horas antes Diego Nadal Martí a este diario, el pirotécnico encargado de este primer despertar del cielo. Y, en efecto, así ha sido. Desde el primer momento los presentes han podido sentir la tensión de una mascletà que ha dado inicio con dos principios digitales disparados a ordenador, combinando así silbatos a tres tiempos con monotiros de tureno y troncos de color con efectos que, en palabras del propio Nadal Martí, buscaban "hacerla más variada y entretenida". Eso sí, todo ello combinado con el digital aéreo que iba aumentando la velocidad hasta que, en su tercera fase alcanzó un altísimo ritmo.

Grandes sensaciones

De manera que el espectáculo continuó con un arrebato aéreo, que fue seguido de nueve truenos y una serpiente que, junto al acompañamiento aéreo, acabó por todo lo alto con un terremoto que vibró en tres ocasiones. Una vibración que todos los presentes, tanto en la propia avenida Vicente Quiles, donde estaba situado el recinto, como en el Paseo de la Estación, donde se agrupó la gran parte de aquellos que no quisieron perderse el espectáculo, pudieron sentir. Además de un bombardeo aéreo conformado por 800 carcasas entre volcanes y truenos que terminaron por cautivar a quienes resultaban expectantes tras el recinto.

Y así, la primera mascletà del concurso, celebrada con éxito y que pudo entrar sin problemas en él, tal y como indican desde el propio Ayuntamiento, ya que se ajustó a la duración estipulada, que este año era de un mínimo de 5 minutos y 30 segundos, resultó un gran pistoletazo de salida a esta tradición que proseguirá este domingo, el martes, el miércoles y que pondrá su fin el viernes.

Votación

Para proceder a su votación, que se mantiene de forma conjunta por un jurado de tres personas y votación popular, todo aquel mayor de 16 años que esté empadronado en Elche puede hacerlo accediendo a la web fiestasenelche.es/mascletaes/, donde se puede valorar el trabajo con una putuación el 1 al 5 hasta llegadas las 00 horas de la noche. De esta manera, la mascletà ganadora será la encargada de lanzar el Castillo de Fuegos Artificiales que cerrará las Fiestas el 15 de agosto de 2027, mientras que la segunda posición realizará la mascletà de exhibición del mismo día.