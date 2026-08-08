Más de medio millar de festeros de UFECE se reivindican en el pregón: “se nota, se siente, el campo está presente”

Más de medio millar de festeros de comisiones que pertenecen a la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) se reivindicaron anoche al grito de “se nota, se siente, el campo está presente” en el pregón de las Fiestas de Agosto que desde el balcón del Ayuntamiento ofreció el jugador del Elche C.F. Josan Ferrández en una plaza de Baix llena de público.

Los festeros del campo salieron del Sector V ataviados con camisetas de color verde en un desfile por varias calles de la ciudad, presidido por los estandartes de la UFECE y de todas las comisiones de fiestas y animados por la Banda de Música La Marina y la Banda de Tambores y Bombos del Lavatorio. Los asistentes, especialmente los más jóvenes, no dejaron de entonar lemas como “se nota, se siente, el campo está presente”, “del campo venimos, la fiesta la vivimos” o “sí, sí, sí, el campo ya está aquí”.

En la calle Reina Victoria se encontraron con los miembros de las distintas entidades que acudían al pregón y poco más tarde la plaza de Baix se llenó con la animada y ruidosa gran “marea verde” del campo que no dejó de animar la noche hasta que el inicio del pregón.

La presentación de los distintos cargos festeros que salieron al balcón del Ayuntamiento arrancó numerosos aplausos, especialmente cuando fueron nombradas la reina infantil, Aroa Durá Quiles, de la comisión de Valverde, y Esther Pradera Martínez, de Ángel de la Guarda Algoda-Pusol.

Josan Ferrández inició su pregón señalando que “desde hoy la fiesta se vive en cada calle, en cada barrio y en cada rincón de nuestro campo, pero sobre todo la fiesta está viva dentro de cada uno de nosotros”, palabras que fueron celebradas por todos los festeros, especialmente por los del Camp d’Elx.

El pregonero recordó que era la tercera vez que pisaba el balcón del Ayuntamiento y señaló que “aquí he vivido cosas buenas, como la que me ofreció esta maravillosa ciudad hace años y que me permitió cumplir mi sueño de ser jugador profesional, pero, sobre todo, una ciudad que me ha permitido crecer como futbolista, pero mucho más como persona”, y ha destacado que “las fiestas de Elche también son de primera”.

Tras señalar que todo está preparado para las fiestas, Josan dijo que “no olvidéis nunca que la fiesta está dentro de vosotros y que siempre hay un motivo que celebrar, llevando en vuestro pecho para la Virgen un altar”.

La "marea verde" de la UFECE disfruta del pregón de las Fiestas de Elche / UFECE

“El campo está, tiene ganas de fiesta”

Andrés Coves, presidente de UFECE, manifestó al finalizar los actos que “siempre nos involucramos muchísimo en las fiestas y en el pregón se ha podido ver que el campo está, que tiene ganas de fiestas. También quiero agradecer al pregonero que haya nombrado al campo de Elche. Para nosotros es importante que nos hagan estar presentes dentro de las fiestas. Se da inicio a las fiestas de Elche y hay que disfrutarlas y vivirlas intensamente, en armonía y acompañados de todos los nuestros”.

El fin de los actos en torno al pregón lo puso un animado espectáculo de luces y danzas de la FAM Teatre previa interpretación de los himnos de Elche, de la Comunidad Valenciana y de España.

Actos en las fiestas

Por otra parte, UFECE inaugurará su racó, que estará ubicado enfrente de la Oficina de Turismo, en el Paseo de la Estación, el día 11, y permanecerá abierto hasta el día 15, entre las 12:30 horas y las 15:00 horas, aproximadamente. Este racó será, como es tradicional, el punto de encuentro de los vecinos del campo y contará con la colaboración de distintos restaurantes y empresas del Camp d’Elx, que ofrecerán sus platos típicos.

El día 11, tendrá lugar la mascletà nocturna de los festeros del campo, organizada por UFECE y a cargo de Pirotecnia Turis, al descanso de los ensayos generales del Misteri. El disparo se celebra en la avenida Alcalde Vicente Quiles, a la altura del Paseo de la Estación, y será encendida por Vicente Bordonado, el geógrafo y “hombre del tiempo” de TeleElx, quien presenta el programa ‘El Camp en Festes’ y es una persona muy apreciada en todas las pedanías.

Por otra parte, el día 13 los festeros de la UFECE realizarán un pasacalle por el centro de Elche a partir de las 12:00 horas con música de dolçaina y tabalet y acabarán en el racó, donde repondrán fuerzas para asistir a la mascletà que este día tendrá lugar en Traspalacio.

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Asimismo, representantes de las 13 comisiones festeras asociadas a UFECE, así como los miembros de su junta directiva, participarán en la tradicional procesión de la Virgen del día 15, dando por finalizadas sus actividades en las Fiestas de Agosto de 2026.