El Racó Gastronómico busca superar las 400.000 visitas con más oferta gastronómica y conciertos de grupos locales en Elche

El Racó Gastronómico y de Ocio FestiElx afrontaba este sábado su segunda jornada de actividad tras abrir sus puertas después del pregón de las Fiestas Patronales y lo hacía con la intención de consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro de las celebraciones. Desde el aperitivo hasta bien entrada la madrugada, el recinto del Paseo de la Estación combina gastronomía local, conciertos, actuaciones en directo y una programación pensada para públicos de todas las edades, con el objetivo de superar las 400.000 personas que pasaron por este espacio durante la pasada edición.

Después de las mejoras incorporadas este año, con una carpa 15 metros más larga, más zonas climatizadas, una redistribución del espacio y la incorporación de nuevos establecimientos de restauración, el gerente de FestiElx, Francisco Linares, repasaba cómo transcurre una jornada completa en un recinto que durante ocho días se convierte en uno de los grandes centros neurálgicos de las fiestas ilicitanas.

Del aperitivo a la mascletà

La actividad comienza cada día a las 12 horas, cuando el recinto abre sus puertas con música ambiental y un ambiente eminentemente familiar. A esa hora empiezan también a funcionar los diferentes establecimientos de restauración, que ofrecen una amplia variedad de platos elaborados antes de que miles de personas se acerquen a presenciar las mascletaes. "Abrimos al mediodía con música ambiental, una carpa climatizada y una gran oferta gastronómica de restaurantes locales, donde puedes encontrar desde productos típicos, productos de la tierra, arroces con los mejores restaurantes, costras, postres; todo a precios populares y, cómo no, evidentemente cerveza, mucha bebida fresquita, igualmente con precios populares", explicaba Linares.

El Racó Gastronómico cuenta con una carpa climatizada. / Áxel Álvarez

La proximidad del recinto al lugar desde el que se disparan las mascletás es uno de sus principales atractivos. Apenas 50 metros separan la carpa del epicentro del espectáculo pirotécnico, por lo que numerosos asistentes prolongan su estancia después del disparo. "A las dos de la tarde podéis ver las mascletaes que las tenemos a 50 metros de nuestro recinto y cuando termine la mascletà subimos el volumen, podemos seguir comiendo, bebiendo y disfrutando hasta las cinco de la tarde", señalaba. A las 17 horas cesa la actividad musical para respetar el horario de descanso establecido durante las Fiestas Patronales y el recinto permanece cerrado hasta las 20 horas, momento en el que vuelve a abrir para iniciar la programación nocturna.

Arroces, tapas y productos de la tierra

Uno de los principales reclamos del Racó FestiElx continúa siendo su oferta gastronómica, basada principalmente en establecimientos ilicitanos. Este año se han incorporado nuevos restaurantes para ampliar la variedad de platos y reforzar la presencia de la cocina local. Entre ellos figuran Arroces de Pablo, Greco Bar, La Latería, Los Fogones de Cerón o Come Calla, entre otros. La propuesta gira especialmente en torno a los arroces tradicionales, con opciones para todos los gustos.

"Tenemos arroz con conejo, arroz con magra, arroz con costra, arroz con verduras, arroz con pollo y conejo y arroz de marisco; toda la variedad de arroces la tenéis disponible", detallaba Linares. Pero el recinto no vive únicamente de los platos principales. Quienes prefieran tomar un aperitivo también encuentran una extensa carta de tapas elaboradas, alejándose de la oferta habitual de productos envasados.

"Aquí todo es casi todo comida elaborada, son tapas a precios populares, están entre dos, tres y cuatro euros, o sea que son muy asequibles para los bolsillos de los ilicitanos y lo que más vas a encontrar son productos elaborados, tapas, croquetas, delicias de Elche, arroces, montaditos, ensaladilla, anchoas, gildas... Tenemos una carta muy amplia", aseguraba.

Por la noche, los restaurantes mantienen su actividad para ofrecer cenas antes del inicio de la programación musical. Además, cuando avanza la madrugada, entran en funcionamiento las food trucks, donde los asistentes pueden adquirir hamburguesas, sándwiches y otros productos. "A partir de las nueve o diez de la noche podéis venir a degustar igualmente los mismos restaurantes que tenemos en el recinto para cenar y, a partir de las doce de la noche, subimos un poquito más el volumen y podemos disfrutar hasta las cinco o las seis de la mañana. También podemos degustar hamburguesas y otras ofertas gastronómicas en las food trucks para quien después de la fiesta siga teniendo un poquito de hambre", indicaba.

Otra de las novedades incorporadas este año busca agilizar la atención al público. Frente al sistema utilizado durante la pasada edición, ahora los asistentes pueden pagar directamente en cualquiera de las barras, reduciendo las esperas. "Hemos abierto el pago en cualquier sitio de todo el establecimiento. Es como una cafetería o un restaurante; te acercas a la barra, solicitas el plato y puedes pagar directamente", explicaba el gerente.

Cortadora de jamón en el Racó Gastronómico de Elche 2026. / Áxel Álvarez

La apuesta por el talento musical ilicitano

Si la gastronomía constituye uno de los pilares del recinto, la música en directo es el otro gran atractivo de la programación. Tras la buena acogida del pasado año, FestiElx vuelve a apostar por las bandas locales, los artistas emergentes y los cantautores de Elche, combinándolos con tributos, sesiones de DJ y fiestas temáticas. "Por segundo año consecutivo nuestra oferta musical no solamente está constituida sólo por disyóqueis y música, sino que queríamos darle visibilidad a una cantidad muy grande de bandas locales, cantautores y artistas que tenemos aquí en nuestra ciudad, que en comunidades cercanas se están yendo a grandes festivales y aquí quizá no tenían la posibilidad de exponer sus canciones o sus grupos", destacaba Linares.

La programación cambia prácticamente cada jornada para adaptarse a públicos diferentes. "Tenemos todos los estilos para todos los días, pero luego concretamos cada noche con algo un poquito más exclusivo", explicaba. Entre las propuestas previstas figura una fiesta "Remember", dirigida a un público más adulto, además de conciertos en directo y actuaciones de diferentes estilos musicales. El recinto también acogerá algunas de las actividades más populares de las fiestas, como el concurso de costras, previsto para el lunes 10 de agosto, o una fiesta infantil al día siguiente con actuaciones dirigidas a los más pequeños, entre ellas un espectáculo protagonizado por Luli Pampín.

Camareros atendiendo a la gente que acude al Racó Gastronómico de Elche. / Áxel Álvarez

Un espacio para todos los públicos

A lo largo del día, el perfil de los visitantes cambia notablemente. Durante las primeras horas predominan las familias, los turistas y quienes acuden a presenciar las mascletàs. Conforme avanza la tarde, el ambiente se orienta hacia un público adulto, mientras que las noches reúnen principalmente a jóvenes que prolongan la velada tras los conciertos y las cenas. "Tenemos mucho turista, mucho ilicitano; por la mañana vienen familias con hijos y muchísima gente que acude a ver las mascletás. Por la tarde viene un público un poquito más adulto y por la noche queda sobre todo gente de entre 22 y 30 años", explicaba Linares. El acceso al recinto continúa siendo gratuito, sin necesidad de reserva previa. "Esto es para todos los públicos. Tienes que venir, disfrutar y pedir en cualquiera de nuestras barras", resumía.

Objetivo: superar las 400.000 visitas

Tras el éxito de la pasada edición, la organización afronta este año con optimismo. Linares recordaba que, según las estimaciones realizadas junto al Ayuntamiento y la Policía Local, el Racó FestiElx registró el pasado verano alrededor de 400.000 visitantes durante las Fiestas Patronales. La ampliación de la carpa, el incremento de la zona climatizada, la incorporación de más restaurantes locales, la ampliación del espacio reservado y las mejoras acústicas hacen que la organización confíe en mejorar esas cifras. "Este año nuestra intención es superar las visitas porque ya nos conocen del año anterior, saben de nuestras mejoras y de lo bien que se está aquí al mediodía con una carpa climatizada, un buen ventilador y algo fresquito", concluía el gerente.