Cae en Elche una red que colaba joyas falsas en locales de compraventa de oro: así es cómo actuaban

A simple vista parecían joyas de oro macizo, lo que hacía que tuvieran salida en negocios dedicados a la compraventa de este tipo de artículos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Simplemente estaban bañadas en oro, aunque con una capa gruesa, eso sí. Hasta que los agentes de la Policía Nacional acabaron desarticulando en Elche a un grupo criminal dedicado a cometer estafas en este tipo de establecimientos, donde trataban de «colar» las joyas falsas. En total, acabaron detenidas cinco personas y, en concreto, cuatro varones y una mujer de entre 40 y 48 años, como presuntas autoras de un delito continuado de estafa y pertenencia a grupo criminal.

Un agente de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche. / Áxel Álvarez

Varias denuncias

La Policía Nacional empezó con la investigación después de recibir varias denuncias formuladas por responsables de establecimientos especializados en la compraventa de oro. Habían detectado que diferentes clientes habían vendido o empeñado piezas que, tras un examen más exhaustivo, resultaron estar fabricadas con metales de escaso valor recubiertos por una capa de oro suficientemente gruesa como para superar las comprobaciones iniciales, y eso es lo que denunciaron en la Comisaría.

Las pesquisas permitieron determinar que los investigados actuaban de forma coordinada, repartiendo las operaciones entre distintos establecimientos y en diferentes días con el objetivo de evitar levantar sospechas, pero también de ver los sistemas de verificación utilizados por cada negocio, con el fin de poder burlarlos.

os agentes de la Policía Nacional, en el centro de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Pendientes, pulseras, cruces y anillos

Los agentes atribuyen al grupo al menos nueve operaciones fraudulentas durante el pasado mes de julio, tanto ventas como empeños, en las que se utilizaron pendientes, pulseras, cruces y anillos que simulaban ser de oro macizo.

En algunos casos se empleó la modalidad de empeño recuperable, con la finalidad de facilitar la aceptación inicial de las piezas y asegurar posteriormente la venta definitiva una vez comprobada su aparente autenticidad.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Actuación organizada

Además, durante la investigación, se constató la relación existente entre varios de los implicados, así como coincidencias en el diseño y fabricación de las joyas utilizadas, lo que reforzó la hipótesis de una actuación organizada, lo que llevó a la detención de las cinco personas.

Las piezas intervenidas y el resto de los efectos relacionados con los hechos quedaron a disposición de la autoridad judicial, mientras que la investigación permitió recuperar diversos artículos que permanecían depositados en los establecimientos perjudicados. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Elche.

Recomendaciones

Con estos puntos de partida, desde la Policía Nacional recuerdan a los profesionales del sector de la compraventa de oro la importancia de extremar las comprobaciones sobre la autenticidad de las piezas adquiridas. Asimismo, destacan la colaboración de los comerciantes afectados en este caso, ya que la rápida comunicación de los hechos resultó determinante para el esclarecimiento del caso.