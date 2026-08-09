Estos son los cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en Elche por las Fiestas de Agosto

La celebración de las Fiestas de Agosto 2026 de Elche traerá consigo diferentes cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento durante los próximos días. La Policía Local ha informado de las medidas previstas con motivo del concurso de mascletás, la instalación de barras y otros actos incluidos en la programación festiva.

Las restricciones afectarán especialmente a los entornos de Candalix, Maestro Albéniz, Alpujarra y San Vicente, por lo que se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización y planificar con antelación sus desplazamientos.

Cortes por el concurso de mascletás

El concurso de mascletás se celebra los días 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto, a las 14.00 horas, en la avenida del Alcalde Vicente Quiles Fuentes.

Con motivo de estos disparos, desde las 7.00 horas estará prohibido estacionar en Candalix, entre Nuestra Señora de la Cabeza y Passeig de l’Estació, así como en el aparcamiento de Candalix, concretamente en el tramo donde estuvo ubicado el depósito de vehículos.

También se establecerán cortes de tráfico desde las 7.00 horas en el puente del ferrocarril y en Candalix a partir de Nuestra Señora de la Cabeza.

Áxel Álvarez

Restricciones por la instalación de barras

Las fiestas también obligarán a modificar la circulación con motivo de la instalación de barras durante los días 8, 9 y 14 de agosto.

En este caso, estará prohibido estacionar en las calles Maestro Albéniz y Alpujarra desde las 15.00 horas del 8 de agosto hasta las 15.00 horas del día 15.

Además, durante las jornadas señaladas se realizarán cortes de tráfico entre las 23.00 y las 6.00 horas en el acceso hacia Maestro Albéniz, así como en San Vicente desde Puerta de Alicante y sus calles adyacentes, Alpujarra y Fatxo.

Unas embajadas mas multitudinarias que en años anteriores Fiestas de Elche / Antonio Amorós

Corte especial por las Embajadas Moras y Cristianas

A estas restricciones se suma una medida específica relacionada con las Embajadas Moras y Cristianas.

La Policía Local establece el corte al tráfico rodado de la calle Maestro Albéniz a partir de las 19.00 horas del 9 de agosto, coincidiendo con la celebración de este acto festero.

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Las modificaciones de tráfico se mantendrán en los horarios anunciados durante las fiestas, por lo que la Policía Local aconseja respetar las prohibiciones de estacionamiento y utilizar itinerarios alternativos en las zonas afectadas.