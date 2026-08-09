El Palacio de Altamira de Elche revive las Embajadas a expensas del reconocimiento turístico

Durante unas horas, el Palacio de Altamira dejó de ser un monumento para convertirse de nuevo en escenario. La música marcó el pulso, las luces vistieron la piedra y sobre sus muros volvió a representarse una historia de conquistas y reconquistas. Las Embajadas de Moros y Cristianos llevaron anoche al corazón de Elche el enfrentamiento entre la media luna y la cruz, en una de las citas que más público reúne dentro de las fiestas.

Música, luz y una gran interpretación

La representación comenzó con un ligero retraso desde el Palacio de Altamira, con el público pendiente de cada movimiento. Primero fue el pueblo moro el que se rebeló y consiguió hacerse con el control del pueblo cristiano. La escena fue avanzando entre parlamentos, música y una puesta en escena que fue ganando intensidad, hasta que el relato cambió de manos y la historia dio paso a su segunda parte.

La Embajada Mora de Elche, en imágenes / Áxel Álvarez

Porque la conquista no era el desenlace. Los cristianos volvieron a levantarse para recuperar el pueblo ilicitano y, con Jaume I al frente, emprendieron la reconquista. Diego Ferrández se puso en la piel del monarca que lideró al bando cristiano, mientras que José Carlos Giner asumió el papel de capitán moro y Asunción del Carmen Pérez Quiles el de capitana cristiana. Los tres protagonizaron una representación en la que los excelentes parlamentos y la interpretación de los festeros compartieron protagonismo con la música y la iluminación.

Un palacio en miniatura

La fuerza de las Embajadas está también en convertir un relato conocido en algo que cada año vuelve a sentirse nuevo. La música acompasó los diálogos y las luces transformaron el espacio a medida que avanzaba la acción, creando una atmósfera que envolvió al público y acompañó los distintos momentos de la representación.

El presidente de la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche, Julián Fernández, destacó la capacidad de convocatoria de las Embajadas, a las que sitúa entre los actos con mayor afluencia de las fiestas. Tanto es así, que el propio palacio ha extendido su presencia más allá de las representaciones. El pasado mes de abril, el Museo de Moros y Cristianos de Elche presentó una reproducción en miniatura del monumento, una pieza que permite contemplar desde otra perspectiva uno de los escenarios más ligados a la representación. La maqueta puede visitarse actualmente en la sede del museo, ubicada en el conocido como «Huevo» del Parque Municipal de Elche.

Un reconocimiento

La representación de este año llega, además, en un momento de reivindicación institucional para las Embajadas. El Ayuntamiento de Elche blindará el acto como Bien de Relevancia Local después de que el bipartito formado por PP y Vox haya aprobado iniciar el expediente, que será remitido a la Conselleria de Cultura. Se trata de un nuevo paso en el reconocimiento de una representación que año tras año reúne a un importante número de espectadores y que forma parte del patrimonio festivo de la ciudad.

El movimiento se produce mientras la esperada y perseguida declaración de las Embajadas como Fiesta de Interés Turístico Nacional continúa pendiente. El reconocimiento como Bien de Relevancia Local y la aspiración a alcanzar la distinción nacional sitúan así a las Embajadas ante una nueva etapa, en la que la tradición festera busca también un mayor reconocimiento institucional.