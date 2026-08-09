FESTES D'ELX
La segunda mascletà retumba en Elche con guiños al escudo ilicitano
El espectáculo pirotécnico corrió a cargo de "Tamarit", que lanzó 148 kilos de pólvora; mientras que los encargados de encender la mecha fueron los "Amics de les Mascletàs" junto a los "Amigos del arroz con costra"
Con gorras y sombreros de paja se vivió la segunda mascletà del certamen pirotécnico ilicitano. Eso sí, también con vasos de paloma y canario que los "Amics de les mascletàs", también conocidos como la "Penya del Canariet", se encargaron de repartir de manera gratuita a los presentes, esto último una imagen ya repetida en la efeméride ilicitana. No obstante, esta vez las camisetas amarillas tan características de este colectivo también se trasladaban al recinto en el que se prendía la mecha, ya que, junto a la asociación de los Amigos del arroz con costra, una entidad ya consolidada desde el año 1985, fueron los encargados de encender la primera llama que abrió paso a un gran espectáculo en el que los colores del escudo de la ciudad de Elche tomaron un claro protagonismo.
Humo amarillo, verde, azul y rojo
Y es que el cielo se tiñó de la elegancia del escudo ilicitano: humo amarillo y verde fueron los colores que predominaron, con una especial mención al azul y rojo, que en una ocasión también se presentaron de forma independiente, siendo estos los colores de los emblemas oficiales de la bandera y el escudo histórico de la ciudad ilicitana. "Hacemos un guiño que se va a ver de forma muy evidente a la ciudad de Elche", contaba Paco Ribes, uno de los encargados de la pirotecnia, momentos antes a este diario.
Así, ante el clamor del público expectante, la pirotecnia Tamarit, la encargada de este segundo espectáculo del XVI concurso de mascletaes, se apoderó de las sensaciones de los presentes con cinco principios aéreos, el último de ellos digitalizado, que dieron paso a cinco fases terrestres, con cinco retenciones y cuatro fases de terremoto. Para finalizar, dos bombardeos, una secuencia digital y un golpe final de traca. Además, el suelo vibró con un marcado ritmo que en los instantes finales hizo bailar a parte del gentío.
La pirotecnia no es la primera vez que participa en este concurso. Y es que, aunque nunca se han convertido en los ganadores de este certamen, ya son varios los años que han puesto color y ruido en el cielo ilicitano. "Tres o cuatro años llevamos viniendo", cuenta Ribes.
148 kilos de pólvora y una gran afluencia
En cuanto a la cantidad de pólvora, fueron 148 los kilos que se lanzaron al mediodía del domingo en la avenida Vicente Quiles, situándose así prácticamente al límite de la cantidad máxima permitida, que este año se sitúa en 150.
La afluencia fue multitudinaria pese a las altas temperaturas. El termómetro alcanzó los 33 grados a las 14 horas, pero el calor no evitó que numerosos ilicitanos y visitantes se acercaran hasta la avenida para disfrutar del disparo. Muchos de ellos procedían además del Racó Gastronòmic, situado en la carpa climatizada instalada en el Paseo de la Estación, donde también se pudo ver una importante presencia de público.
Votación
La votación para valorar las mascletaes continúa abierta hasta las 00 horas. Podrán participar aquellas personas mayores de 16 años que estén empadronadas en Elche y que quieran aportar su valoración al concurso.
Tras esta segunda mascletà, el lunes no habrá disparo, por lo que el concurso se tomará una jornada de descanso. La pólvora regresará el martes, cuando la pirotecnia Alto Palancia será la encargada de protagonizar la próxima mascletà del certamen.
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