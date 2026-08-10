La Entrada Cristiana de Elche vence a la lluvia y se impone a la peste negra

Y como si el eclipse solar previsto para este 12 de agosto se hubiera adelantado en el tiempo, el día se hizo noche este lunes en Elche en medio de una alerta amarilla por tormentas y viento que dio una tregua a la trilogía festera. Los nubarrones que apagaron el cielo, las gotas en el suelo que dejaron una olor a tierra mojada por el centro y algún que otro trueno generó cierta inquietud entre los comparsistas que se temían que la lluvia les empañara el broche con la Entrada Cristiana a sus celebraciones en honor a la Maredéu.

Eso sí, entre tracas, marchas y algarabía de festeros con las pilas todavía cargadas desde el pregón la jornada de Fiestas se pudo salvar del mal tiempo y al filo de las 20 horas arrancó el desfile con algo más de claridad en la calle y temperaturas que bajaron de los 30 grados, rebajándose el bochorno. Abrió la comitiva el abanderado de la asociación festera, José Antonio Mateo, escoltado por contrabandistas calentando la entrada de la Comparsa Filà Boscos que se lució con un boato que transitó por uno de los episodios más difíciles que pudo imaginar la antigua Vila Murada: el aislamiento provocado por la peste negra de 1348, la amenaza de una invasión y la capacidad de un pueblo para sobreponerse a la adversidad.

Dos días después de que Abbasíes recrease la Batalla del río Zab, los jardines y la corte del califa, los del bando de la cruz hicieron también mucho más que deleitar al público con el paso de escuadras y carrozas, y es que entre danzas se hilvanó un relato en el que la resistencia colectiva terminó imponiéndose al miedo hasta desembocar en una batalla bajo el mando de la capitana cristiana, Asunción Pérez Quiles, que desde una imponente carroza se llevó todas las miradas mientras portando una espada emblema de su filà, y entregada como obsequio por sus compañeras, guio a las tropas custodiada por dos lobos representando la astucia y el espíritu resiliente del pueblo.

Mercaderes

Desde el primer instante el protagonismo recayó sobre la propia ciudad situando la trama central en aquella decisión del Consell de encerrar a la población entre las murallas ante el temor a una enfermedad que avanzaba sin control, una imagen que sirvió de hilo conductor durante el boato y que enlazó tradición, patrimonio e historia festera.

El alcalde, Pablo Ruz, acompañado del edil y diputado provincial Juan de Dios Navarro, quiso vivir de cerca el momento participando en una de las filàs de la comparsa después de que abriera paso la bandera fundacional y el estandarte bordado de la Capitanía en un año en el que la entidad, fundada en 1978 por antiguos alumnos del colegio Salesianos, cumplía con este papel protagonista por novena ocasión. Junto a los emblemas, desfilaron dos de las mujeres que marcaron un antes y un después en la historia del colectivo, Fina Quiles y Mari Salinas, pioneras que rompieron barreras al convertirse, respectivamente, en la primera Capitana Cristiana y la primera Abanderada de la Asociación Festera. La felicidad que transmitían mientras recibían la ovación del público lo decía todo.

La Entrada Cristiana de Elche se impone a la peste negra / Alex Domínguez

Las filàs fueron marcando el pulso en una ciudad sitiada y a golpe de tambores Los Navarros enfilaron Reina Victoria hacia la Plaça de Baix y la Corredora evocando el peso de la tradición familiar. Les seguían las Amazonas recordando que la fiesta también se hereda de padres a hijos; las recién creadas Elvas del Cid reivindicaron el papel de la mujer guerrera mediante una escuadra dirigida por madre e hija; mientras las Arkeras aparecieron como las guardianas del bosque encargadas de proteger aquello que da identidad a su pueblo.

Paisaje ilicitano

Entre torres vigía de cartón piedra, acequias y referencias constantes al paisaje ilicitano, el desfile encontró también espacio para mirar al futuro con la carroza infantil, símbolo de la continuidad de la comparsa. Sin embargo, aquella aparente calma fue un espejismo. El ambiente comenzó a oscurecerse, y no por la amenaza de lluvia, sino cuando la historia anunció que la peste había conseguido atravesar las murallas pese a todas las precauciones adoptadas por la ciudad.

Fue entonces cuando el boato cambió de registro con un derroche de llamas, luces, humo y fuego de la mano de Pyros Espectáculos y del Ballet Ópera de Ontinyent recreando la purificación de las almas arrebatadas por la epidemia y una realidad devastadora que obligaba a los supervivientes a reinventarse para seguir adelante. Con las máscaras de los médicos de la peste de largo pico, que en la época se llenaban de plantas aromáticas para evitar respirar el aire corrompido, las bailarinas dieron pie a una pira cineraria repleta de cuerpos.

Recibimiento de la capitana cristiana / Alex Domínguez

Refugio

En medio de esa oscuridad aparecieron los Castellanos recordando a las tropas refugiadas en las montañas del Ferriol antes de reorganizarse para regresar a combatir. La imagen de monjes, armados, incienso y la efigie de la Virgen de la Asunción reforzó el componente espiritual de la narración, situando la esperanza como el elemento capaz de sostener a una población golpeada por la enfermedad.

El desfile cogió intensidad cuando además de la peste la Vila debía hacer frente a la amenaza militar del reino nazarí de Granada. El campamento cristiano comenzó entonces a tomar forma con tiendas medievales, estandartes y tropas preparándose para el enfrentamiento. La narración explicó cómo la Orden de Don Bosco reunía a todos los supervivientes para defender la ciudad decididos a no entregar Elche sin luchar, y una de las anécdotas de la jornada las marcó la escena de la forja y el golpe de cincel de festeros para que el público replicase el ritmo.

El alcalde, Pablo Ruz, con el edil Juan de Dios Navarro en un momento de la Entrada Cristiana / Alex Domínguez

Uno de los mensajes más aplaudidos del boato llegó con la aparición de Tin-Hinan, una filà formada por mujeres de la comparsa Moros Tuareg. Su presencia rompía las fronteras entre bandos para reivindicar la amistad entre comparsas rivales. A ellas se sumaron miembros de Abencerrajes y Benimerines, devolviendo los gestos de colaboración que se repiten cada vez que una comparsa alcanza la capitanía.

Capitana

El fuego terminó simbolizando la esperanza y resistencia. Las Huestes de Don Bosco, el ballet de las Guerreras de las Espadas y las heráldicas de todas las filàs de Boscos prepararon el terreno para la llegada de la escuadra especial de la capitana entre fuegos artificiales y las cabos batidores Lorena Alberola Verdú y Rachel Laura Nast a caballo. Las Tizonas, una formación nacida hace apenas tres años, asumieron el papel de guardia personal encargada de abrir camino a quien debía conducir al bando cristiano hasta la victoria.

El momento culminante llegó con la aparición de la capitana, enfundada en un traje con referencias celtas y almogávares, sobre una carroza de líder preparada para la batalla de la que estalló el oropel. Uno de los instantes más emotivos llegó con el homenaje a su marido fallecido, Pedro Sevilla. La porra de la Escuadra Castellanos con su nombre y la espada fundacional portada por su hijo José Iván Sevilla Pérez convirtieron el final del desfile en un recuerdo imborrable.

Una de las filàs en el arranque de la Entrada Cristiana / Alex Domínguez

El encuentro festero se fue caldeando conforme pasaban los minutos hasta el paso por el Palacio de Altamira donde infinidad de ilicitanos, así como delegaciones de festeros de Ontinyent, Villena, San Blas y Crevillent disfrutaron del paso de los Estudiantes, que empezaron su marcha con el tradicional giro antes de formar filas; a los que les siguieron Caballeros Halcones, Caballeros Templarios, Piratas, Llauraors y Astures después de la irrupción de la capitanía y su mensaje esperanzador.