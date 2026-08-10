Los festeros de Elche desafían al calor entre brasas, costra y 5.000 raciones

El popular arroz con costra ilicitano volvió a convertirse este lunes en el gran protagonista gastronómico de las Fiestas de Agosto de Elche. El Paseo de la Estación reunió desde primera hora a festeros, cocineros y vecinos alrededor del 46º Concurso de Arroz con Costra de la Federación Gestora de Festejos Populares, una jornada en la que 19 comisiones compitieron por preparar la mejor versión de este plato tradicional. A pocos metros, el reto adquiría dimensiones mucho mayores: los 14 costreros de la entidad festera elaboraron una costra gigante para 2.500 personas, con una nueva estructura para conseguir una capa de huevo más esponjosa. Junto a ella, una decena de cocineros preparó a leña un arroz de carne para otras 2.500 raciones. En total, alrededor de 5.000 platos gratuitos, en un acto organizado por la Gestora con el apoyo del Ayuntamiento y de patrocinadores como El Corte Inglés o arroces La Fallera.

La competición terminó con la Comisión de Fiestas Sector V-Zona Sur como ganadora de esta 46ª edición. El segundo premio recayó en la Comisión de Palacio de Altamira, mientras que la de Parque de Valencia completó el podio con la tercera posición. Antes de conocer el veredicto, las 19 comisiones habían rivalizado alrededor de las costreras en una mañana marcada por el fuego, el humo y unas temperaturas que hicieron todavía más exigente la elaboración. Todo un desafío para los cocineros, pero también para los comensales. Temperaturas de 32 grados multiplicadas por el fuego de leña para cocinar.

El arroz con costra consolida su protagonismo en las Fiestas de Elche / Héctor Fuentes / Héctor Fuentes

Diecinueve formas de buscar la mejor costra

Si algo demuestra cada año este concurso es que, pese a partir de una receta tan reconocible como popular, cada comisión tiene sus propios trucos. La cantidad de caldo, el punto del arroz, la combinación de carnes y embutidos, la intensidad de las brasas o el momento exacto de incorporar el huevo terminan marcando diferencias. Alrededor de cada fuego se sucedían las indicaciones mientras los participantes vigilaban cazuelas y costreras sin perder de vista a sus rivales. "Cada uno tiene su secreto y eso no se cuenta", bromeaba uno de los participantes durante una preparación en la que el buen ambiente entre comisiones no evitaba la competitividad. Había quienes defendían la experiencia y quienes confiaban en controlar hasta el último detalle, especialmente el momento de cuajar el huevo, una de las fases más delicadas de la receta.

Los participantes disponían este año de más espacio dentro del Racó FestiElx, a la sombra, pero también algunos se mostraban molestos por la cantidad de humo acumulado. "Lo habitual", decía la mayoría, "pero es verdad que por momentos se hace muy complicado". La tradición manda en un certamen concebido precisamente para preservar uno de los platos más identificativos de la gastronomía ilicitana. Las variaciones existen, pero dentro de unos límites. Entre los más puristas todavía se considera casi un "delito" introducir ingredientes como el garrafón o la ralladura de limón en una elaboración en la que carne, embutido, arroz y huevo vuelven a constituir la base.

El ambiente también forma parte del concurso. Por el Paseo de la Estación, el olor del embutido y las brasas atraía a quienes se acercaban hasta el recinto. Los participantes tuvieron que soportar el intenso calor de agosto, al que se sumaban las altas temperaturas generadas por los propios fuegos, antes de que llegara el momento de presentar sus elaboraciones.

Festeros de Elche preparando su arroz con costra para participar en el concurso / Héctor Fuentes

Como es habitual, el jurado fue el encargado de valorar los arroces para determinar qué comisión había logrado el mejor resultado. Finalmente, Sector V-Zona Sur se impuso a las otras 18 participantes y sucedió a los anteriores vencedores de un certamen que alcanza ya 46 ediciones y que se mantiene como una de las citas gastronómicas tradicionales dentro de la programación festera de agosto.

Una nueva costrera para 2.500 personas

Mientras las comisiones buscaban el primer premio, a pocos metros se desarrollaba otra operación gastronómica todavía más llamativa por sus dimensiones. Catorce cocineros de la Gestora trabajaban en la elaboración del arroz con costra gigante patrocinado por El Corte Inglés y destinado a repartir unas 2.500 raciones entre el público. La principal novedad estaba este año precisamente encima del arroz. Los costreros estrenaron la estructura, la costrera, el enorme elemento que permite generar el efecto de horno necesario para cocinar y cuajar la capa de huevo que cubre el plato. Sus dimensiones y su peso obligaban a utilizar una grúa para levantarla, desplazarla y colocarla sobre la gigantesca elaboración.

Uno de los encargados más experimentados del grupo de costreros, Diego Tremiño, explicaba que el cambio introducido se había dejado notar en el resultado final y señalaba que la capa de huevo "este año ha quedado gracias a este nuevo elemento mucho más esponjosa".

Tremiño conoce bien la evolución de esta elaboración. Lleva 15 años formando parte del grupo de costreros y ha visto cómo, edición tras edición, se ha perfeccionado tanto el procedimiento como el tamaño de la receta. La experiencia acumulada permite afrontar una preparación que poco tiene que ver, por dimensiones y logística, con la que puede realizarse en cualquier vivienda o restaurante.

La referencia de las cantidades empleadas permite hacerse una idea de la magnitud del desafío. La costra gigante requiere unos 90 kilos de arroz, más de un millar de huevos, 120 litros de agua y 130 kilos de carne y embutido para conseguir alrededor de 2.500 raciones. Todo ello con el añadido de mantener el procedimiento tradicional y cocinar el arroz a fuego de leña.

La costra, además, no estaba sola. En otro punto del paseo, alrededor de una decena de cocineros se encargó de preparar una gigantesca paella de carne, igualmente a leña, destinada este año a otras 2.500 personas y patrocinada por La Fallera. La ampliación permitió elevar hasta unas 5.000 raciones la comida preparada para los asistentes.

Todo el reparto fue gratuito. La Federación Gestora de Festejos Populares organiza esta jornada con el apoyo del Ayuntamiento de Elche, convirtiendo el entorno del Paseo de la Estación en un enorme comedor al aire libre durante unas horas y haciendo de la gastronomía otro de los elementos centrales de las celebraciones patronales.

La costrera de este año cuenta con mejoras que han conseguido una capa de costra mucho más esponjosa en las Fiestas de Elche / Héctor Fuentes

Esperando el popular plato

Las largas colas que se formaron para recoger las raciones confirmaron el poder de convocatoria de la cita. Entre quienes aguardaban había visitantes habituales que conocen bien el resultado de la enorme costrera. Tres vecinas de Catral explicaban que llevan una década desplazándose para disfrutar de esta jornada y que el arroz con costra de la Gestora es ya una tradición dentro de sus fiestas. Este lunes esperaban de nuevo su plato después de siete años acudiendo a la cita. Aseguraban que la costra "siempre está buena", aunque coincidían en que en esta ocasión se había superado. El principal inconveniente de la jornada era el calor. Las tres lamentaban las altas temperaturas, mientras avanzaba lentamente la cola, aunque tenían claro que la espera merecía la pena.

Entre quienes aguardaban su turno tampoco faltaban los jóvenes que enlazaban prácticamente la actividad nocturna de las fiestas con la jornada gastronómica. Para algunos, el plato de arroz se convertía en la mejor forma de recuperar fuerzas antes de continuar con la programación. "La noche ha sido larga, pero ahora vamos a volver a tomar fuerzas para seguir las fiestas", comentaba una de las jóvenes mientras esperaba para recibir su ración.

La escena resumía el espíritu de una jornada en la que generaciones distintas coincidieron alrededor de una misma receta. Por un lado, las 19 comisiones defendiendo sus pequeños secretos para conquistar al jurado; por otro, los 14 costreros manejando una elaboración de dimensiones extraordinarias con ayuda de una grúa junto a otra decena haciendo la paella; y, frente a ellos, numerosos vecinos haciendo cola para probar gratuitamente el resultado.

El arroz con costra volvió así a reivindicar su espacio dentro de unas fiestas en las que la pólvora, la música y los actos tradicionales comparten protagonismo con la gastronomía. Tras 46 ediciones, el concurso mantiene la rivalidad entre las comisiones, mientras que la costra gigante continúa creciendo y perfeccionándose. Este lunes lo hizo estrenando una estructura destinada a mejorar precisamente uno de los puntos más difíciles de la receta: conseguir que más de un millar de huevos terminen convertidos en una capa uniforme y esponjosa sobre un arroz preparado para alimentar a miles de personas.