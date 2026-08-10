Cuenta atrás para los actos en honor a la Virgen de Loreto
Santa Pola presenta el cartel de las Fiestas con toques coloridos y tradicionales
Los hermanos santapoleros José Antonio y Manuel López son los responsables de ilustrar y diseñar la imagen del programa de actos, que comenzarán el próximo 31 de agosto con el pregón del compositor Pepe Andreu
La cuenta atrás para los días grandes que acontecen en el mes de septiembre en Santa Pola se inició este domingo con la presentación oficial del Libro de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. El acto tuvo lugar en el Patio de Armas del Castillo Fortaleza, gracias a que, tal y como se anunció hace un mes, la Administración local tomó medidas provisionales para permitir la reanudación de eventos culturales y actividades cívicas dentro del recinto.
Diseñadores
Así pues, en esta ocasión, no había mejor representación que dos santapoleros para diseñar el cartel de las Fiestas en honor a la Virgen de Loreto. Los hermanos José Antonio y Manuel López, ilustrador y diseñador respectivamente, son los responsables de la imagen que compone la portada y, en consecuencia, de la posterior maquetación del libro.
Ilustración
En cuanto al diseño del cartel, este año reúne los motivos tradicionales de las esperadas Fiestas: la imagen de la Virgen de Loreto en la esquina, el Castillo Fortaleza de fondo, la mascletà sumergida en el aire, la Reina de las Fiestas adornada con su mítica banda, una festera mora y un festero cristiano en primer plano y una gran combinación de colores saturados y pequeños destellos que le dan al diseño una gran fuerza y expresividad.
Presentación
En este mismo acto, la alcaldesa, Loreto Serrano; la concejala de Fiestas, Nely Baile; y la presidenta de la Asociación Festero Cultural de Moros y Cristianos, María Asunción Pérez, fueron las encargadas junto con el diseñador Manuel López de desvelar, a través de una proyección en pantalla, el cartel oficial de este 2026. Además, la presentación estuvo acompañada de una impactante explosión al aire de los colores de la "senyera".
Asistencia
En una calurosa noche de agosto, el evento reunió a numerosas autoridades, representantes festeros y ciudadanos que quisieron conocer de primera mano la publicación que recoge la esencia, la historia y el programa de actos de las próximas fiestas, que arrancarán el 31 de agosto con el pregón del compositor local Pepe Andreu y que, además, son declaradas de Interés Turístico Autonómico.
Actuación
El broche final para esta velada llegó con la actuación de la Associació Musical Mare de Déu de Loreto, dirigida por Jorge Baeza Blasco, cuyos músicos fueron encargados de poner banda sonora a una noche mágica que marca la cuenta atrás definitiva para los días más esperados por los santapoleros.
El programa del concierto lo formaron siete piezas, pasodobles y marchas moras y cristianas, todas ellas obras de compositores de la provincia de Alicante, algunos de los cuales estuvieron presentes en el acto, y todas presentadas previamente a través de un vídeo de cada uno de los autores.
Área acotada
De esta manera, y con motivo del inicio de los preparativos para las Fiestas, hasta el jueves 27 de agosto, cada lunes y jueves a partir de las 20 horas, la playa de Levante, desde la pasarela situada junto al Ayuntamiento hasta las carpas, deberá ser despejada para que se puedan llevar a cabo los ensayos para la escenificación del Asalto Moro, que tendrá lugar la mañana del 1 de septiembre.
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