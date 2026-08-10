El Misteri d'Elx valora a los jóvenes que esperan su oportunidad en una exitosa Prova de l'Àngel

El Misteri d'Elx quiso poner este lunes el foco sobre una generación que habitualmente permanece en un segundo plano: la de los jóvenes que, después de abandonar los papeles infantiles por el cambio de voz, mantienen su vinculación con La Festa a través del Coro Juvenil mientras esperan una oportunidad para incorporarse a los papeles adultos. El mestre de Capella, Javier González, reivindicó su esfuerzo durante una Prova de l'Àngel que se resolvió con éxito y ante una basílica de Santa María prácticamente llena, en el último ensayo específico antes de los generales de los días 11, 12 y 13 de agosto.

La cita comenzó puntualmente a las 18 horas, como marca la tradición cada 10 de agosto. Entre un mar de abanicos que trataban de aliviar el intenso calor, cientos de personas ocuparon la nave central, los laterales del cadafal, el entorno del altar mayor y los balcones. Entre el público se encontraban el alcalde, Pablo Ruz, y el presidente del Patronato del Misteri d'Elx, José Manuel Sabuco, en una tarde destinada fundamentalmente a comprobar la adaptación de los niños a los aparatos aéreos y que este año incorporó como principal novedad una participación especialmente destacada de miembros del Coro Juvenil.

El Misteri calienta motores / Alex Domínguez

Del miedo a la confianza a más de 20 metros

El rector de la basílica de Santa María, Vicente Martínez, abrió el acto recordando que cada 10 de agosto, a las seis de la tarde, el templo acoge esta tradicional prueba. Los pequeños cantores deben enfrentarse a una altura superior a los 20 metros, por lo que la jornada representa "para quienes debutan mucho más que una comprobación técnica: supone un auténtico bautismo de altura para transformar el vértigo en confianza y el miedo en tranquilidad".

Martínez agradeció a los cantores las horas dedicadas a los ensayos, además de su esfuerzo y compañerismo, y reconoció también el respaldo imprescindible de las familias. El rector expresó, además, su deseo de que los niños que ahora comienzan terminen tomando algún día el relevo de quienes actualmente interpretan los papeles adultos.

El órgano dio paso después a uno de los instantes más esperados. Se abrieron las puertas del cielo entre aplausos y apareció la Mangrana. Un nuevo aplauso acompañó el cierre del cielo mientras el aparato iniciaba su descenso ante el silencio de la basílica. Dentro viajaba Lucas Samaniego, de 11 años, que asumía por primera vez el papel del Ángel y también se enfrentaba por primera vez al descenso en el aparato. Poco más de un minuto después de comenzar a bajar entonó el "Déu vos salve, Verge Imperial, Mare del Rei celestial", mientras Javier González seguía atentamente desde abajo cada detalle de su interpretación.

Los pequeños que interpretan los papeles de ángeles en el Misteri d'Elx pasaron con nota la prueba / Alex Domínguez

Después de más de siete minutos, Lucas llegó al cadafal sin contratiempos. El pequeño explicaba posteriormente que, al abrirse el cielo, "veía al público como si fueran hormigas" y que le habían llamado especialmente la atención" los pequeños saltos" que percibía durante el descenso. Para encontrar el tono, tuvo incluso que recurrir a una solución propia ante las dificultades para escuchar correctamente el órgano. "Me lo he chivado a mí mismo", explicaba. Reconocía también los nervios iniciales, aunque desaparecieron prácticamente en cuanto empezó a cantar. Después llegó el turno de Eric Navas, de 12 años, que ya había debutado el pasado año en las representaciones y completó igualmente su recorrido, esta vez ascendente, sin problemas.

González explicaba que se hace descender primero al debutante porque es necesario comprobar la impresión que le provoca la bajada, una experiencia más exigente que la subida. También resulta imprescindible probar al niño de mayor tamaño para que encuentre una postura adecuada dentro del aparato que le permita cantar con comodidad.

Este año se sumó otra circunstancia importante. Por primera vez, según destacó el mestre, los pequeños habían podido realizar ensayos con el órgano titular de Santa María, lo que les permitió familiarizarse previamente con el sonido que encontrarán durante las representaciones.

Los pequeños cantores se ayudaron entre ellos para salir y entrar en la Mangrana y el Araceli / Alex Domínguez

Una generación que se resiste a abandonar la Festa

Precisamente Javier Gonzálvez situó uno de los momentos más significativos de la tarde lejos de los aparatos aéreos. Preguntado por este periódico sobre los sentimientos que le produce cada nueva edición, el mestre admitía la enorme ilusión que supone comprobar la llegada de nuevos niños capaces de asumir los papeles del Misteri, pero también la profunda tristeza que siente cuando otros deben abandonar sus personajes infantiles porque les ha cambiado la voz.

Ese tránsito no significa necesariamente decir adiós a La Festa. González quiso reconocer expresamente el compromiso de numerosos adolescentes y jóvenes que continúan participando durante todo el año en los conciertos entorno al Misteri y ensayando dentro del coro juvenil. Dejaron atrás sus papeles de niños, pero mantienen activa su relación con el drama asuncionista mientras aguardan una vacante que les permita incorporarse algún día a la Capella.

La espera puede prolongarse durante años, puesto que la entrada depende en buena medida de que queden libres los papeles interpretados por los cantores veteranos. Para Gonzálvez, mantener la motivación durante ese periodo resulta fundamental. De ahí que la Prueba del Ángel de este año les concediera un protagonismo inédito.

El grueso de la Capella adulta no intervino en esta parte del ensayo y fueron los integrantes del Coro Juvenil quienes asumieron varios cantos que habitualmente corresponden a los adultos que interpretan a los apóstoles. El mestre calificó lo sucedido como un hecho histórico, concebido también como un acicate para quienes se encuentran en ese espacio intermedio entre la etapa infantil y su posible incorporación futura a la Capella. Entre ellos estuvo Manuel Sáez, encargado de interpretar a San Pedro, un personaje tradicionalmente asumido por un sacerdote. Gonzálvez apuntaba la singularidad del caso: Sáez todavía no lo es, pero se está formando para ello en el seminario.

La presencia juvenil no supuso la desaparición absoluta de las voces adultas. Algunos integrantes de la Capella sí participaron en momentos concretos, como la interpretación del Ternari, pero la novedad permitió demostrar que quienes esperan su oportunidad también pueden asumir responsabilidades dentro del Misteri y mantener un papel activo durante esos años de transición.

El público llenó la basílica de Santa María en Elche para presenciar la Prova de l'Àngel / Alex Domínguez

Cuatro debutantes en los aparatos aéreos

La tarde permitió comprobar igualmente el estado de las voces blancas que tendrán la responsabilidad de elevarse sobre el cadafal durante las representaciones. Los salmos a María de las Marías y el "Germans meus" fueron interpretados por los niños Leopoldo Mas y Santiago Sánchez. Después llegó otro de los momentos de mayor expectación con el descenso del Araceli, ocupado por tres adultos y dos nuevos niños: Rodrigo Palazón y Álvaro Altet. Ambos afrontaban por primera vez este papel y completaron el recorrido sin incidentes, acompañados nuevamente por fuertes aplausos del público. Para la subida se produjo otro estreno, el de Tulio Salido, junto a Ángel Escurro, que afrontaba la experiencia por segunda vez. Los pequeños respondieron con seguridad a las exigencias de unos aparatos que ponen a prueba no solamente su capacidad vocal, sino también la serenidad necesaria para interpretar a decenas de metros de altura. Brillaron y todo acabó en ovación.

La actual solemnidad de la Prova de l'Àngel dista mucho de sus orígenes. El historiador ilicitano Joan Castaño recordaba que antiguamente era una cita mucho más informal, a la que acudían decenas de niños con los membrillos que llevaban para merendar y que, en ocasiones, terminaban lanzándose unos a otros. Aquella gamberra costumbre desapareció hacia los años cincuenta.

Castaño recordaba también que durante mucho tiempo esta prueba constituía el único ensayo previo a la Vespra y la Festa. No existían entonces los ensayos generales que hoy permiten representar íntegramente el drama asuncionista antes de las jornadas oficiales.

Junto al historiador seguía la prueba María Esperanza, una ilicitana que lleva más de 60 años vinculada como espectadora al Misteri y que comenzó a acudir siendo una niña acompañada de su abuela. Consideraba que muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque principalmente lo ha hecho su propia manera de comprender la representación. Con el paso de los años, explicaba, entiende mucho mejor su significado cristiano y la dimensión del drama.

Algunos turistas tampoco quisieron perderse un momento histórico para Elche / Alex Domínguez

También aprecia una Prova de l'Àngel mucho más formal y multitudinaria que la que recuerda de su infancia, además de un notable salto de calidad musical e interpretativa. A su juicio, resulta esencial que los propios ilicitanos conozcan y comprendan aquello que representa el Misteri.

Fechas y horarios

La prueba concluyó hacia las 19.30 horas con satisfacción entre responsables, cantores y público y deja paso ahora a los ensayos generales del martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de agosto, en los que se interpreta el drama y para los que se requiere entrada. Los dos primeros días el evento comienza a las 22.30 horas. El jueves a las 17.30 horas. Después llegarán las representaciones oficiales: La Vespra del 14 de agosto, con la primera parte, y La Festa del día 15, con la segunda parte y la Coronación de la Virgen, ambas jornadas de acceso gratuito y a las 18 horas.

Antes de esas citas, Santa María comprobó este lunes que los nuevos ángeles están preparados para elevarse sobre el cadafal. Pero también dejó sitio para quienes ya bajaron de los aparatos infantiles y todavía no han encontrado acomodo entre los adultos: una generación de jóvenes cantores que continúa ensayando, participando y esperando que llegue su oportunidad de formar parte de la Capella.