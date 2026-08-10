La Nit de l’Albà de Elche batirá sus marcas con 2.800 kilos de pólvora, incorporará más color en la cohetà y tendrá un recuerdo especial para el pirotécnico fallecido hace un año

Una Nit de l’Albà de récord por los kilos de pólvora que se lanzarán este año. Eso es lo que vivirá este jueves por la noche Elche en su tradicional ofrenda de fuegos a su Patrona, la Virgen de la Asunción. Lo hará a través de un espectáculo pirotécnico en el que, en esta ocasión, se tirarán a partir de las 23.15 horas 2.804 kilos de pólvora y más de 88.000 unidades pirotécnicas, lo que hace que se superen las marcas históricas, dentro de la senda que se ha venido imponiendo el bipartito de PP y Vox desde que llegó a la Plaça de Baix. Todo, además, en el marco de una jornada en la que se incorporará más color y habrá un recuerdo especial para Manuel Ferrández, de la empresa Pirotecnia Ferrández, encargada de l'Albà, que falleció a finales de agosto del año pasado en un accidente.

Un instante de la Palmera de la Virgen de la edición de 2024. / Áxel Álvarez

Carcasas

De hecho, como novedad, se incorporan con carácter previo a las cohetàs que comienzan a las 23.20 horas desde los puentes del Ferrocarril y de Altamira y desde el Paseo de la Estación 100 carcasas con efecto de color y 180 docenas de cohetes de color, dentro de un espectáculo integrado por 312 palmeras, más de 6.000 docenas de cohetes y los 1.080 cohetones imperiales que conforman la Palmera de la Virgen. Así lo explicó la concejala de Festejos, Inma Mora, que presentó el espectáculo junto a Joaquín Ferrnández, gerente de Pirotecnia Ferrández. Con ello, explicó Mora, lo que se pretende es que, “en la medida de lo posible, esta noche sea aún más mágica, y dar más luminosidad”.

Inicio de la Palmera de la Virgen el año pasado. / V. L. Deltell

Los patrocinadores

En total, se lanzarán 312 palmeras, de las que un poco menos de la mitad, 138, a la que habría que sumar la Palmera de la Virgen y las de otros organismos vinculados a la Administración local como VisitElche o la empresa municipal Pimesa, son a cargo del Ayuntamiento de Elche, dedicadas a los ilicitanos, a los ilicitanos ausentes, a las entidades festeras y culturales, a la Patrona, a los cuerpos de seguridad y emergencias, o a los sanitarios, según el programa de la Nit de l’Albà.

Mientras, algo más de 30 son de la Pirotecnia Ferrández, y el resto están patrocinadas por empresas, particulares, y colectivos festeros o culturales. La última que se lanzará antes del colofón final será la de Riegos de Levante, a las 23.55 horas, desde el edificio principal de la Uned, con una dedicatoria contundente: “A la Mare de Déu, que nos ayude a la seguridad hídrica”. Será en ese momento cuando comience a sonar el “Gloria Patri” del Misteri d’Elx, que dará paso a la Palmera de la Virgen desde el campanario de la basílica de Santa María.

L'Albà, en una imagen del año pasado. / Pilar Cortés

Puntos de lanzamiento

Para las palmeras, se han habilitado como puntos de lanzamiento la plaza Primero de Mayo, el Jardín de Andalucía, el CEIP Mariano Benlliure, el colegio Hispanidad, Candalix, el edificio principal y el aulario de la Uned, el IES Carrús, el IES Sixto Marco, el Victoria Kent, el CEIP La Alcudia, el Clara Campoamor y el colegio El Palmeral.

Hasta 1.080 cohetones

En cuanto a la Palmera de la Virgen, según preció Joaquín Ferrández, estará formada por 1.080 cohetones y 98 kilos de pólvora, y, como cada año, tendrá un efecto de color blanco perla con lagrimeo, con un trabajo totalmente artesanal. El objetivo es que se mantenga en el cielo entre 25 y 26 segundos a una altura de 150 metros y con una longitud de 300 metros. Para ello, en los últimos días ya se viene trabajando en las diferentes terrazas, aunque el montaje final se rematará el próximo jueves, día en el que se celebra la Nit de l’Albà, sobre las siete u ocho de la tarde, con un equipo compuesto por en torno a las 40 personas.

Aspecto de la Palmera de la Virgen vista por un dron desde el Pont del Bimil·lenari el año pasado. / Áxel Álvarez

Dedicatoria

Ahora bien, por encima de todo, Joaquín Ferrández dejó claro que, en esta ocasión, la empresa dedicará la Nit de l’Albà a su tío Manuel Ferrández, uno de los responsables durante años del lanzamiento de la Palmera de la Virgen, y fallecido a finales de agosto del año pasado a los 58 años en una explosión, cuando manipulaba material en una caseta de la fábrica de Pirotecnia Ferrández, en Redován. “Este año va a ser muy especial para mi familia, para los trabajadores, para todo el mundo que nos rodea, para el Ayuntamiento, para todos”, dijo, recordando su fallecimiento, y poniendo el foco que l’Albà se va a dedicar a todas las personas que faltan y, en particular, apostilló irá por Manuel Ferrández. “Todos los cohetes que brillen en el cielo de Elche irán dedicados a él, y seguro que él estará todo el día con nosotros”, afirmó profundamente conmovido, con unas palabras que también hicieron que se le saltaran las lágrimas a Inma Mora.

La Nit de l'Albà en Elche. / ÁXEL ÁLVAREZ

El accidente se produjo el pasado 28 de agosto a primeras horas de la mañana en una caseta de transformación donde se encontraba Manuel Ferrández trabajando en la composición de material pirotécnico. La distribución especial de las distintas instalaciones del recinto, muy separadas a gran distancia unas de otras por motivos de seguridad, evitó que las consecuencias de la explosión, muy violenta, fueran mayores. El fuego producido tras la explosión fue estabilizado y dado por controlado por los bomberos dos horas después aunque siguieron refrescando los materiales derruidos de la caseta, que quedó completamente destrozada, para rebajar la acumulación calórica de los mismos y la elevada temperatura que quedó en la zona.

Más de 193.000 euros

La contratación de los servicios pirotécnicos de la Nit de l’Albà de 2026 se ha adjudicado en esta ocasión por 193.538 euros. Una cantidad que, según explicó a mitad de junio la también portavoz de la junta, Inma Mora, supone un 12 % más respecto a un año antes, cuando se rondaron los 173.000 euros. El aumento ya lo justificó en ese momento en la incorporación de ciertos cambios, como esas carcasas de colores, pero también por la subida del precio de la pólvora para un espectáculo en el que se lanzarán 2.800 kilos en Elche sólo a través de este contrato, frente a los 2.700 del año anterior.