Los ojos de la Policía Local que todo lo ven desde el cielo en las Fiestas de Elche

Cuando el próximo sábado 15 de agosto, a medianoche, se lance el tradicional Castillo y, con ello, se ponga el punto final a las Fiestas de Elche de este año, el balance deberá sopesar la vistosidad de los desfiles, el esplendor del Misteri o la espectacularidad de la Nit de l’Albà y la Palmera de la Virgen, pero también contará, y mucho, que no se hayan producido incidentes reseñables. Y, precisamente, ese es el cometido que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad, y, en particular, la Policía Local que, en su labor, cuenta con aliados de excepción: la Unidad de Medios Aéreos y sus drones, que de normal se han convertido en los ojos que todo lo ven desde el cielo, y en Fiestas más si cabe. Hasta el extremo de que, a través de estos vehículos aéreos no tripulados, los agentes son capaces de controlar aforos, servir de apoyo a los agentes en operativos varios, supervisar posibles focos de botellón e incluso detectar casos de agresión sexual por las cámaras térmicas que incorporan estos dispositivos.

Uno de los agentes de la Policía Local, con los drones, junto a la Barraca Municipal. / Áxel Álvarez

Cámaras térmicas

El oficial y responsable de la Unidad de Medios Aéreos, Francisco Mira, explica que, “con los drones, nos movemos por los distintos puntos de la ciudad y, sobre todo, comprobamos los aforos en zonas como la Barraca Municipal, que tiene capacidad para en torno a las 9.000 personas, ya que eso nos permite supervisar las colas de entrada o garantizar que las puertas de emergencias se mantengan libres”. También se sobrevuela, con la ayuda de las cámaras térmicas, por zonas de huertos y descampados para evitar el consumo de alcohol en la vía pública, e incluso para evitar casos de agresiones sexuales. “En zonas que están totalmente a oscuras, las cámaras térmicas captan el calor, por lo que nos permite ver si hay personas y movimiento”, explica el oficial.

El coche con el monitor desde el que se controlan los drones en el puesto de mando avanzado. / Áxel Álvarez

Puesto de mando avanzado

Para llevar a cabo esta labor, hay un puesto de mando avanzado desde donde se controla todo el dispositivo de la Policía Local de la noche, y es el que marca hacia dónde deben dirigirse los dos pilotos de drones, dentro sobre todo de la labor de disuasión y prevención que tienen encomendada los agentes durante estos días. Así, a lo largo de estas noches se convierten en los ojos de los agentes desde arriba. De hecho, en esa zona acordonada se instala el vehículo de la Unidad de Medios Aéreos en cuyo monitor se puede ver la trayectoria de los drones.

Colas en la Barraca Municipal estos días. / Áxel Álvarez

Cobertura

Así las cosas, cuando los policías locales deben intervenir en un operativo, los drones también se desplazan hasta esa zona, para darles cobertura a los efectivos, con los focos de los vehículos no tripulados que permiten iluminar la zona, pero también tomar imágenes de la actuación. “La seguridad exterior es de la Policía Local, y dentro de las barracas hay seguridad privada. Cuando notifican un incidente, por ejemplo, una pelea, entra un equipo operativo, y con el dron le damos la cobertura de seguridad. Entramos con el dron y lo hacemos muy visible, para que la gente sea consciente de que está siendo observada, y se acompaña al equipo hasta que sale al exterior con la persona o las personas que han provocado el altercado”, detalla Francisco Mira. Con ello, consiguen esa labor de disuasión que tienen entre sus objetivos y, sobre todo, que las personas que están en ese momento en el entorno dejen trabajar a los agentes.

Es más, sostiene que esta también es la estrategia que se utiliza en zonas periféricas. “Se ponen las luces policiales y se hacen vuelos más bien rasantes para que la gente sea consciente de que estamos allí”, afirma.

Uno de los agentes controlando uno de los drones. / Áxel Álvarez

Hasta el 14 de agosto

Una labor que se mantendrá hasta el 14 de agosto por las noches, pero que también está presente en otros actos con grandes concentraciones de personas, como las mascletàs, para supervisar el perímetro de seguridad y que no salte ninguna carcasa que pueda ocasionar algún fuego en el Palmeral, y, en particular, durante la Nit de l’Albà. En este sentido, la unidad de drones ilicitana colabora con los bomberos de la ciudad de Alicante durante la Cremà de Sant Joan, y durante el 13 de agosto bomberos y Policía Local de la ciudad vecina hacen lo propio en Elche. Eso les permite desplegar durante l’Albà más vehículos no tripulados para velar por la seguridad durante el espectáculo pirotécnico, pero también después, para evitar incidentes y posibles incendios.

El vehículo con la pantalla situado en el puesto de mando avanzado. / Áxel Álvarez

Cierre del espacio aéreo

Además, se cierra el espacio aéreo y, para evitar que puedan volar dispositivos particulares no autorizados, disponen de un sistema de detección e inhibición de drones, lo que hace que, automáticamente, nada más ser descubierto uno sin permiso, se le corte la señal hasta que acaba descendiendo.

Otras actuaciones

Luego, pasadas las Fiestas, el trabajo de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Local no se agota. Por ejemplo, los drones controlan los accesos al estadio Martínez Valero los días que juega el Elche, lo que hace posible dar más fluidez al tráfico anticipándose a las grandes aglomeraciones o controlar cuando sale el autobús del equipo contrario. También están en las fiestas en pedanías. De hecho, la experiencia de los últimos años les avala. Entre otras cosas, porque la pandemia de covid fue la prueba de fuego para la Policía Local y, a partir de ahí, los protocolos se han ido perfeccionando, lo que les permite supervisar las entradas a un estadio como el del Elche con unas 30.000 personas o barracas con capacidad para 9.000 personas. Otra cosa es que, en función de la actuación, se utiliza un tipo de drones u otro, como detalla Francisco Mira, ya que están los de la cámara térmica o, por ejemplo, hay otros especiales para interiores que se pueden utilizar en casos de derrumbes.